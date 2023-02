Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Er niks beters dan een goed boek lezen terwijl je op vakantie bent of lekker onderuit op de bank ligt. Misschien ben je dol op een thriller, wil je je graag verdiepen in een onderwerp of zoek je een gemakkelijk boek om even mee weg te dromen. Maar waar laat je al die boeken? En hoe neem je ze mee op vakantie zonder dat je door je rug gaat? Al je boeken op één plek, lezen in het donker en ze mee kunnen nemen in elke tas: dit zijn de beste e-readers van het moment.

E-readers zijn in feite tablets die gebruikmaken van E Ink-technologie. E-readers gebruiken een type paneel dat de pagina’s van een echt boek weet na te bootsen. Door de E Ink-technologie zijn e-readers behoorlijk zuinig (met soms een batterijduur van meer dan zes weken) en op de lange duur een stuk prettiger aan de ogen dan een normale tablet. In de huidige tijd heeft vrijwel elke e-reader schermverlichting, waardoor je ook in het donker rustig kan lezen. Dit licht heeft een witte tot gele tint die bovendien prettiger is voor je ogen en je nachtrust niet verstoort.

De beste e-readers van het moment

1. Kobo Libra 2

De Kobo Libra 2 is de kampioen in zijn klasse. In vergelijking met andere e-readers mag hij dan duurder uitvallen, hij is dit prijskaartje meer dan waard. Het ondersteunen van audioboeken, een standaardopslag van 32GB en opladen met usb-c zijn functies waar velen graag meer voor betalen. Als je op reis gaat en vreest dat je een aantal dagen niet gaat kunnen opladen, is dat met de Kobo Libra 2 geenenkel probleem: deze haalt met gemiddeld gebruik bijna zes weken op een enkele keer opladen.

Prijs: 189 euro – www.kobo.com

Eigenschappen: Audioboek-ondersteuning, 32GB aan opslag, uitstekende batterijduur.

2. Amazon Kindle Paperwhite (2021)

De beste Kindle van dit moment is ook meteen de meest recente versie: we hebben het over de Kindle Paperwhite (2021). Voor wie graag gebruikmaakt van de Kindle-bibliotheek of al een Kindle Unlimited-abonnement heeft, is de e-reader van Amazon een absolute aanrader. Het display heeft een diagonaal van 6,8 inch en reflecteert niet, waardoor in de felle zon lezen gemakkelijk gaat. Wie bovendien graag in bad leest, is deze e-reader extra handig: dankzij een IPX8-certificering kan de Kindle Paperwhite kopje onder zonder de geest te geven.

Prijs: 149 euro – www.amazon.nl

Eigenschappen: Amazon Kindle-bibliotheek, waterbestendig, usb-c.

3. Kobo Clara HD

De Kobo Clara HD is onze keuze als het gaat om de beste budget e-reader. We zeggen budget, maar eenmaal in je handen voelt deze e-reader allesbehalve goedkoop. Met een 6 inch groot 330ppi-scherm en warm-witte Ledverlichting heb je een e-reader in handen die voor veel leesplezier zorgt. Alhoewel 8GB opslag tegenwoordig als heel weinig klinkt, stelt het je gerust als we melden dat een gemiddelde e-book slechtst een paar honderd kB is. Je stopt dus gemakkelijk honderden boeken zo in je rugzak, zonder het gewicht.

Prijs: 129 euro – www.kobo.com

Eigenschappen: 300ppi, instelbare kleurtemperatuur, compact formaat.

4. Amazon Kindle Oasis (2019)

Voor wie op zoek is naar een luxueuze leeservaring is de Kindle Oasis (2019) bedacht. Het model mag dan wat ouder zijn, het is vandaag de dag nog steeds een uitstekende e-reader. De Kindle Oasis bevat een aluminium behuizing in plaats van plastic, maar is desondanks nog steeds lichter dan de meeste e-readers. Je kunt met een gerust hard deze e-reader gebruiken aan het zwembad of in bad: ook de Kindle Oasis heeft een IPX8-certificering, wat betekent dat hij waterbestendig is. Een groot voordeel is de bedtijdmodus: het scherm wordt warmer gekleurd naarmate de avond vordert, zodat je geen last hebt van blauw licht. Met een 7 inch groot E Ink-scherm is de Kindle Oasis een duurdere optie, die uiteindelijk de premium look vertaald ziet in een hogere prijs.

Prijs: 229,99 euro – www.amazon.nl

Eigenschappen: Aluminium behuizing, IPX8-gecertificeerd, optie voor 4G.

5. Onyx Boox Max Lumi 2

Als geld geen rol speelt en je een e-reader voor productiviteit zoekt, krijg je met de Onyx Boox Max Lumi 2 het beste van beide werelden: een e-reader en een notitieblok in één. Deze e-reader is groter dan een iPad Pro, met een scherm van 13,3 inch. In tegenstelling tot de bovengenoemde e-readers draait de Lumi 2 op Android, waardoor je al je favoriete apps dus gewoon op de e-reader kan zetten. Er zit een stylus in de verpakking, waardoor je op een prettige manier notities kan maken. Ook krijg je een hoes meegeleverd, zodat je de gigantische tablet veilig in je tas of kast kan bewaren. Kortom: veel geld voor veel scherm en veel mogelijkheden.

Prijs: 839 euro – www.onyxboox.com

Eigenschappen: 13,3 inch scherm, stilus en hoes inbegrepen, Android.