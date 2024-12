Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Windows 11 staat op heel wat pc’s geïnstalleerd en basisprogramma’s zoals de bestandsverkenner staan overal op dezelfde manier geconfigureerd. Veel kan echter beter (lees: naar eigen wens) aangepast worden. Zo goed als iedereen gebruikt dezelfde instellingen voor Windows. Het OS stelt op voorhand een aantal waarden in en de meeste gebruikers veranderen die nadien niet. Dat valt wel te verstaan: op zich doet de bestandsverkenner braaf z’n werk en is het relatief makkelijk om snel bestanden terug te vinden. Een aantal kleine aanpassingen kunnen er echter voor zorgen dat de standaardapp beter past bij de manier waarop jij die gebruikt.

Stap 1 / Beginscherm wijzigen

De standaardinstellingen bepalen dat de bestandsverkenner automatisch opent op het ‘Home’- of ‘Thuis’-scherm. Windows 11 groepeert daar de bestanden in twee categorieën. Onder de aanbevolen documenten vind je alle bestanden waarvan Windows denkt dat je ermee aan de slag wilt en onder ‘Favorieten’ vind je alle zaken terug die je als dusdanig hebt aangeduid. Duid je niet veel favoriete bestanden aan en heb je het gevoel dat Microsoft niet begrijpt met welke bestanden je aan de slag wil? Dan is het een fluitje van een cent om dat aan te passen. Open de bestandsverkenner en klik in het lint op de drie puntjes. Een keuzemenu dient zich aan en daarin dien je op ‘opties’ te klikken. Je krijgt een klassiek instellingscherm te zien en de eerste optie laat je meteen een nieuw beginscherm kiezen. Wij opteerden voor ‘Deze PC’, aangezien je langs daar meteen toegang hebt tot alle opslagmedia die aangesloten zijn. Met de derde optie, waar ‘Persoonlijk’ bijstaat, kom je meteen in de OneDrive-map in Verkenner terecht.

Liever dit als startscherm voor de bestandsverkenner? Het kan!

Stap 2 / Een privacyvriendelijke verkenner

Deel je een computer met andere mensen? Dan moeten die natuurlijk niet weten welke bestanden je als laatste geopend hebt. Ook daar kan je makkelijk aanpassingen in maken. Volgde je stap 1? Dan heb je onderaan ook een vakje ‘Privacy’. Wil je niet dat andere gebruikers kunnen zien waarmee je bezig bent op de pc? Dan kan je hier gewoon alles uitvinken. Vergeet nadien niet op ‘toepassen’ te duwen om de instellingen te activeren.

Stap 3 / Makkelijk selecteren

In de bestandsverkenner is het mogelijk om meerdere items tegelijkertijd te selecteren. Je kan een hele lijst selecteren door het eerste item aan te klikken, shift in te duwen en daarna het laatste item uit de lijst te selecteren. Aparte items selecteren kan door de Ctrl-toets ingedrukt te houden, maar erg handig is dit niet. Laat je de toets per ongeluk los? Dan kan je helemaal opnieuw beginnen. Onder het knopje ‘Weergeven’, in het lint van de Bestandsverkenner, kan je dat makkelijk aanpassen. Klik op die knop, en in het contextmenu dat verschijnt klik je opnieuw op ‘Weergeven’. Hier kan je ervoor kiezen om selectievakjes voor items te tonen. Handig!

Stap 4 / Van dubbel naar enkel klikken

In Windows 11 moet je steeds twee keer klikken om bestanden en mappen te openen. Ook dat kan je aanpassen. In het menu van stap 1 en stap 2 zit daarvoor een optie. We zouden die wel enkel inschakelen als je stap 3 ook doorlopen hebt: anders kan het heel erg lastig worden om een of meerdere bestanden te selecteren. Windows onderstreept steeds de items die je geselecteerd hebt, zodat duidelijk is welk item je precies gaat openen.

