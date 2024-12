Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Hoewel we bij Clickx onze lezers bovenal op de hoogte willen houden van de nieuwste toestellen en technologieën, kan het geen kwaad om eens stil te staan bij waar we vandaan komen. Daarom overspoelen we je in de XTRA van dit dikke dubbelnummer met een golf van nostalgie. Als dertiger werkte ik zelf nog met Windows 95 en het iconisch opstartgeluid kan ik nog perfect nabootsen. Dat is de kracht van nostalgie.

Waarom die oude Windows-versies en de grijze bakken waarop ze draaiden zo’n blijvende herinneringen hebben achtergelaten? De jaren 90 waren ongetwijfeld de boeiendste tijden voor pc-gebruikers. In onze special herbeleef je de grote upgrades tussen Windows-versies, de eerste browsers, de opkomst van de iPod en nog veel meer. Tijd voor een trip down memory lane.

Zoals elke maand hebben we heel wat koopadvies in petto. Op zoek naar een goede interne schijf of betaalbare muis voor je pc? Ben je in de markt voor een Chromebook? Of zijn je draadloze oortjes aan vervanging toe? Dan vertellen we er meteen bij waar je zoal op moet letten. Verder gaan we ook na of je vandaag al zou kunnen investeren in een thuisbatterij en helpen we je de eerste stappen zetten in het aanbod van chatbots die gebruikmaken van artificiële intelligentie.

Veel leesplezier.

Marijn Ceulemans

Hoofdredacteur