Zo nu en dan is het verstandig om, naast je huis, ook al je technologie van een schoonmaakbeurt te voorzien. In dat geval is het niet meteen de bedoeling om een emmer water te vullen en een dweil te nemen, aangezien je daarna waarschijnlijk naar de winkel mag gaan met je garantiebewijs. In deze workshop leggen we uit hoe je best begint aan het schoonmaken van je televisie(scherm).

De juiste doeken

Het meeste vuil dat op je televisiescherm zit, kan je makkelijk schoonmaken met een droge stofdoek. Het is wel uiterst belangrijk dat je de juiste stofdoek kiest zodat je het scherm niet beschadigt. Laat die vochtige keukenhanddoek dus in de keuken liggen en kies voor een droge pluisvrije stofdoek – brillendoekjes zijn ook gemaakt van dit materiaal – aangezien er bij dat soort doeken geen vezels worden afgegeven. Het maakt ook niet uit of je een lcd-, OLED- of QLED-paneel hebt, met een pluisvrije stofdoek kan je niets fout doen. Zorg er bij het schoonmaken zelf voor dat je het volledige scherm schoonmaakt en ook de hoekjes niet vergeet.

Vermijd te veel water

Als een pluisvrije stofdoek niet voldoende is om je televisiescherm schoon te maken, dan kan je niet anders dan water gebruiken. Er zijn schoonmaakproducten die specifiek voor je televisiescherm gemaakt zijn, maar met de juiste hoeveelheid water kan je de klus ook klaren. Algemene schoonmaakproducten (allesreiniger, glazenreiniger, afwasmiddel…) zijn uit den boze, aangezien die te corrosief zijn en je scherm zullen beschadigen. Bij het gebruik van water of een speciaal schoonmaakproduct voor schermen is het belangrijk dat je het niet rechtstreeks op je scherm aanbrengt. Breng een kleine hoeveelheid aan op een pluisvrije doek zodat die een beetje vochtig is. Als je te veel vloeistof gebruikt, is er trouwens het gevaar dat die vloeistof in je tv terechtkomt en we weten allemaal dat water en elektriciteit geen goede mix zijn.

Precisiewerk

Nadat je je scherm hebt schoongemaakt, kan het geen kwaad om de rest van je televisie met dezelfde stofvrije schoon te maken. In dit geval mag de doek wel iets vochtiger zijn, aangezien de andere delen van de televisie minder gevoelig zijn dan het scherm. Neem ook een kijkje achterin, want in de verschillende aansluitingen kan stof zich ook opstapelen na verloop van tijd. Als er kabels in alle aansluitingen zitten, hoef je dit natuurlijk niet te doen. Bij ongebruikte aansluitingen kan het al genoeg zijn om er eventjes in te blazen. Een spuitbus met perslucht is tot slot ook een goede optie. Ziezo, nu kan je opnieuw genieten van je favoriete films en series op een glanzend televisiescherm!