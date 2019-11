Ga op zoek naar comfort Een mancave kan natuurlijk uit van alles bestaan. Wil je hier urenlang in een lekkere grote fauteuil zitten terwijl je op een groot televisiescherm games aan het spelen bent? Zoals bijvoorbeeld Fifa 20? Of ben je liever iemand die samen met vrienden aan een grote, ronde tafel zit om zo […]

Ga op zoek naar comfort

Een mancave kan natuurlijk uit van alles bestaan. Wil je hier urenlang in een lekkere grote fauteuil zitten terwijl je op een groot televisiescherm games aan het spelen bent? Zoals bijvoorbeeld Fifa 20? Of ben je liever iemand die samen met vrienden aan een grote, ronde tafel zit om zo urenlang te pokeren? Of wil je misschien heel wat anders? Alles is mogelijk in jouw mancave, dus zorg dan ook dat je goed hebt bedacht wat je met de mancave wil bereiken en ook hoe je dit het beste kan doen. Welke producten heb je hiervoor nodig? Waar ga je de mancave bouwen? Voordat je begint, moet je dit duidelijk hebben.

Slim inrichten!

Hoewel het idee van een mancave waarschijnlijk je hart sneller doet kloppen, is het belangrijk dat je slim nadenkt over hoe je het gaat inrichten? Probeer niet de hele ruimte vol te zetten, maar juist op een efficiënte manier gebruik te maken van de mogelijkheden. Daarnaast is het ook leuk om special effects te creëren, bijvoorbeeld door het plaatsen van op afstandsbediening bestuurbare gordijnen of lampen.

Budget

Alle opties klinken leuk, maar het budget moet je zeker niet vergeten tijdens het maken van je mancave. Je wilt namelijk niet voor vervelende verrassingen komen te staan. Een belangrijk iets om te doen is om bijvoorbeeld alvast te kijken naar energie vergelijken. Wanneer je dit doet, kun je de meest goedkope manier van energiegebruik vinden. Dit is wel zo handig wanneer je een flinke tv en bestuurbare gordijnen aan de muur hebt hangen. Energie vergelijken is tegenwoordig zo makkelijk en binnen enkele minuten heb je de juiste deal voor ogen. Het bespaarde geld kun je makkelijk gebruiken voor extra gadgets in je mancave.

Met deze tips tover je binnen een handomdraai een simpele kamer om tot jouw perfecte mancave, waar je je heerlijk kunt terugtrekken om bij te komen van de dag. Dit kan alleen, maar natuurlijk ook met vrienden.