De redactie van Clickx koos voor de maand december deze leuke gadgets uit!



Clickx Gadgets van de maand: december

PlayStation 5

Dit najaar zijn de eerste twee gadgets duidelijk. De PlayStation 5 is de nieuwste console van Sony die in november 2020 het levenslicht ziet. De opvolger van de PlayStation 4 is een stuk krachtiger dan zijn voorganger, wat resulteert in onder meer flink verbeterde graphics. Sony zelf legt de meeste focus op haar SSD. Waar het laden op de PlayStation 4 vrij traag gaat via de ingebouwde HDD, is er nu een speciale SSD-schijf inbegrepen die laadtijden moet minimaliseren, wat de spelbeleving ten goede moet komen.

Verder is er de nodige aandacht geweest voor het verbeteren van de controller. Zo is er geavanceerde haptische feedback aanwezig en zijn er adaptieve triggers inbegrepen. Je hebt bij de release de keuze uit de PlayStation 5 Digital Edition voor 399 euro, of de reguliere variant voor 399 euro. Eerstgenoemde heeft geen diskdrive; alle games moet je dus digitaal kopen. Ook mooi: ongeveer 99 procent van alle PS4-games werken ‘gewoon’ op de PlayStation 5.

Prijs: 399,99 euro (Digital Edition), 499,99 euro standaardversieKoop ‘m hier

Haal jij de console in huis?

Xbox Series X

Hadden we in het verleden nog wel eens dat Sony of Microsoft haar console een paar maanden voor of na de ander op de markt zette, in 2020 is dat niet het geval. In november van dit jaar verschijnt ook de Xbox Series X. Op papier lijkt de Xbox Series X een stukje krachtiger zelfs, al is de SSD van de Series X dan weer een stukje minder. In de praktijk zullen de prestaties elkaar waarschijnlijk nauwelijks ontlopen.

Net als bij de PlayStation 5 is het ontwerp rigoureus aangepast ten opzichte van zijn voorganger, en zijn spellen van de Xbox One speelbaar op de nieuwe console. Ook komt er een variant van de Xbox Series X op de markt die enkel digitale games afspeelt, namelijk de Xbox Series S.

De prijs van de goedkoopste Xbox-console is maar liefst 100 euro goedkoper dan zijn Japanse concurrent, namelijk 299 euro, al is de console dan ook minder krachtig dan de Series X. De reguliere versie blijft qua prijs wel gelijk aan zijn Japanse equivalent (499 euro).

Prijs: 299,99 euro (Series S), 499,99 euro Series XKoop ‘m bij Bol.Com

Microsoft mag natuurlijk niet achterblijven.

Apple iPhone 12

Apple presenteerde in september de nodige nieuwe software en hardware, maar het echte iPhone-vuurwerk liet nog enkele weken op zich wachten. Pas medio oktober deed Apple de nieuwe iPhone 12-serie uit de doeken. Er zijn maar liefst vier verschillende iPhones in huis te halen. Zo vind je de ‘gewone’ opvolgers van de vorige generatie terug in de vorm van iPhone 12, iPhone 12 Pro, en iPhone 12 Pro Max, maar is er ook een bijzondere nieuwkomer te bewonderen: de iPhone 12 Mini.

Deze compacte iPhone behoort met stip tot de kleinste smartphones die de afgelopen vier jaar op de markt zijn gekomen. Verdere belangrijke functies van de nieuwe iPhone 12-serie zijn: 5G-ondersteuning, sterkere behuizing in de vorm van Ceramic Shield, razendsnelle Bionic A14 chip, betere camera’s, en tal van nieuwe kleurtjes waar je uit kunt kiezen. Belangrijk detail: Apple levert uit ‘milieuredenen’ geen adapter meer mee. Gooi je oude adapter dus niet weg!

Prijs: vanaf 809 euroKoop ‘m bij Coolblue.be

De nieuwe iPhone 12-serie is hier.

Amazon Echo Show 10

De Amazon Echo Show is ondertussen een vaste waarde geworden in het land van de smart displays. De gloednieuwe Amazon Echo Show 10 is gefocust op thuiswerken en vergaderingen. Er is nu een camersensor van 13 megapixel aan boord die jouw gezicht kan traceren, om vervolgens het scherm mee te laten draaien. Er is ondersteuning voor Zoom-, Skype- en Chimegesprekken via video.

De functie is overigens optioneel. Je kunt Alexa gemakkelijk vragen de camera uit te schakelen en/of geen audiosnippets van commando’s bij te houden voor analyse. Vergelijkbaar met wat Google doet dus. Verder is er nu een 10 inch display inbegrepen waar je ook streamingdiensten als Netflix of Amazon Prime kunt bekijken. De Echo Show 10 heeft ook de nieuwe technologie aan boord waardoor het toestel minder verbruikt. Ook in standby modus.

Prijs: 159,99 euroKoop ‘m bij Amazon.nl

APP VAN DE MAAND

Train dagelijks je brein.

Elevate

Deze maand heeft Elevate de eer om uitgeroepen te zijn tot app van de maand. Deze hersentrainer focust zich voornamelijk op je cognitieve vaardigheden. Na een korte introductie stelt de applicatie trainingen voor die aansluiten op jouw persoonlijke doelen. Denk bijvoorbeeld aan het sneller en/of beter verwerken van geschreven informatie, je schrijfvaardigheden van een boost voorzien, betere concentratie bewerkstelligen bij luisteren of lezen en nog veel meer. Naarmate de tijd verstrijkt en je progressie boekt, worden de trainingen pittiger.

Iedere dag is er een vaste set aan uitdagingen die je dient te voltooien. De applicatie is in het Engels beschikbaar, dus het is wel handig als je een beetje feeling voor de taal hebt. Je krijgt bijvoorbeeld zinnen te zien waarin sommige woorden dubbelop of juist overbodig zijn. Na elke oefening krijg je een overzicht met statistieken waar je kunt zien hoe goed jouw skills zijn ten opzichte van andere spelers. Het mooie aan de applicatie is dat niet alleen de oefeningen best leuk zijn om te spelen, ook is de hele aankleding van Elevate om door een ringetje te halen. De mooie visuele effecten helpen zeker om net dat rondje extra nog te ondernemen.

Prijs: 7 dagen gratis (27,99 euro per jaar)

Platform: iOS & Android