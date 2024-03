Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Wil je wat ruimte besparen op je harde schijf of moet je ergens een foto uploaden, maar is het bestand te groot? In beide gevallen kan je heel gemakkelijk het formaat van je afbeeldingen wijzigen in Windows 11, zonder extra apps te installeren. Er zijn verschillende redenen waarom je misschien je afbeeldingen wil verkleinen. Als je bijvoorbeeld foto’s maakt met een goede (smartphone)camera, dan krijg je soms als eindresultaat afbeeldingen met een hele hoge resolutie en die kunnen op een gegeven moment veel opslagruimte in beslag nemen. Wil je meer ruimte vrijhouden? Dan kan je de afbeeldingen verkleinen. Soms is het ook erg handig om snel een afbeelding te kunnen verkleinen als je ergens online een foto moet uploaden en je bestand te groot is.

Stap 1 / Afbeelding openen in Windows Foto’s

Ten eerste zal je je afbeelding in de Foto’s-app in Windows moeten openen. Als dit niet je standaardapp is voor het openen van foto’s, kan je met je rechtermuisknop op de foto klikken en naar ‘Openen met’ gaan om handmatig de Foto’s-app te selecteren.

Open een foto in de Foto’s-app in Windows 11.

Stap 2 / Formaat van afbeelding wijzigen

Als de afbeelding geopend is, zie je bovenaan in het midden van het venster een icoon met drie puntjes. Klik daarop en selecteer vervolgens Formaat van afbeelding wijzigen om in het juiste menu te komen waar je vervolgens de afbeelding kan verkleinen en verder kan aanpassen.

Ga naar ‘Formaat van afbeelding wijzigen’ om de afbeelding te kunnen verkleinen.

Stap 3 / Pixels of percentage instellen

Je kan nu een nieuwe pixelbreedte of -hoogte invullen (de een verandert ook automatisch de ander zodat de beeldverhouding wel hetzelfde blijft) om de afbeelding naar een specifieke resolutie om te zetten. Je kan echter ook voor percentage kiezen en de breedte en hoogte van de foto bijvoorbeeld tot 50% (of een ander gewenst percentage) verkleinen. Onderaan zie je overigens wat de nieuwe resolutie en bestandsgrootte worden wanneer je hier aanpassingen doet.

Kies de nieuwe pixelbreedte en -hoogte of verklein naar een bepaald percentage.

Stap 4 / Kwaliteit en bestandstype aanpassen

Je kan hier echter meer dan alleen de afbeelding verkleinen. Je kan namelijk ook met een percentage aangeven hoeveel van de kwaliteit van de originele foto moet worden bewaard (hoewel er bij het verkleinen sowieso wel kwaliteit verloren gaat) en je kan eventueel ook nog je fotobestanden omzetten naar JPG, PNG, TIF of BMP. Als je tevreden bent met je aanpassingen, klik je op opslaan en heb je een verkleinde afbeelding. Wil je het eerst even testen, maak dan eerst een kopie van je foto en doe daar eerst je wijzigingen om het eindresultaat te kunnen bekijken.