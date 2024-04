Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Anno 2024 dient een speaker niet alleen meer om naar te luisteren, maar je kan hem ook naar jou laten luisteren. Een slimme speaker kan de ideale assistent zijn voor in je slimme huis, al zal je eerst wel het kaf van het koren moeten scheiden. De laatste jaren worden gekenmerkt door een wildgroei aan slimme speakers. Daardoor wordt het moeilijk om het bos door de bomen te zien. Zette je vroeger uitsluitend in op gebruiksgemak en audiokwaliteit, dan komt daar nu ook een smarthomeplatform bij kijken. Het ene systeem werkt al wat beter of makkelijker dan het andere, maar daarmee klinkt een speaker natuurlijk niet goed. Het kan best een tijdje duren voordat je het beste van twee werelden gevonden hebt en je smarthome- en speakersysteem volledig op punt staan.

Assistenten

Bij het zoeken naar een slimme speaker zijn er een aantal factoren waar je naar moet kijken en waar je een keuze zal moeten maken. Eerst en vooral kan je kiezen om voor een uitbreidbaar systeem te gaan, waar je op een later moment meer speakers aan kan koppelen. Dat kan handig zijn voor wie wil beginnen met een kleine investering, maar op termijn wel een flinke set-up wil uitbouwen. Daarbij speelt geluidskwaliteit een erg grote rol en de vraag of de speaker in het interieur past is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Na verloop van tijd zullen die zaken echter bijzaak worden: de kern van je slimme speaker is namelijk de assistent die erin zit. Het is dus belangrijk om een assistent te kiezen die goed met je slimme thuis samenwerkt. De aanpak hangt af van hoeveel slimme toepassingen je al in huis hebt. Protocollen als Matter zorgen ervoor dat smarthomeapparatuur steeds beter met elkaar samenwerkt, maar die werken niet op alle toestellen. Als je niet al je slimme lampen wil vervangen, kies je best een platform dat met de lampen samenwerkt. Heb je nog geen slimme lampen? Dan kan je het slimme huis gaan inrichten op basis van je assistent: zorg er vooral voor dat je geen lampen koopt die de speaker niet ondersteunt.

Alles Apple

Heb je een Mac thuis en een iPhone in je zak? Dan ben je waarschijnlijk fan van Apple en Siri. Voor je slimme huis betekent dit dat alle apparaten met Apple Home moeten werken. Maar wat levert dat op? Dit wordt pas duidelijk als je de Apple HomePod, HomePod Mini of een Apple TV in huis haalt. Deze fungeren als het ‘hart’ van je slimme huis, waar al je slimme apparaten instructies van ontvangen. Enkele functies zijn mogelijk zonder deze speciale hub, maar voor volledig gebruik van smarthomeapparaten is het eigenlijk onmisbaar. Om je slimme huis aan je Apple-apparaten te koppelen, kun je twee speakers in huis halen: de normale Apple HomePod en de Mini-versie. Wil je topgeluid? Ga dan voor de normale versie, die een betere geluidskwaliteit biedt dankzij het grotere formaat. Heb je al een goed speakersysteem en wil je alleen een Apple-hub? Dan bespaar je geld met de HomePod Mini, die qua slimme functies vergelijkbaar is, maar met iets minder geluidskwaliteit. Apple-producten zijn doorgaans duurder vanwege de naadloze integratie in het Apple-ecosysteem. Ook blijft een HomePod duurder na aankoop vanwege de minder beschikbare en duurdere integratiemogelijkheden met andere slimme apparaten. Apple geeft ook voorrang aan zijn eigen diensten, zoals Apple Music. Je zal merken dat die iets beter werken met je slimme Apple-speaker dan bijvoorbeeld Spotify.

Adviesprijs: 349 of 109 euro – www.apple.com

Eigenschappen: Onderdeel van het Apple-ecosysteem, duurder, Siri.

De HomePods hebben een vrij nietszeggend ontwerp, waardoor ze in elk interieur passen. De HomePod Mini komt in een reeks felle kleurtjes

Slimme Sonos-speakers

Sonos-speakers zijn populair ondanks hun hoge prijs, dankzij tevreden gebruikers en geavanceerde functies. Ze introduceerden multiroomtechnologie aan het grote publiek en bieden nu keuze uit drie stemassistenten: Google Assistant, Amazon Alexa en Sonos’ eigen Voice Control. De keuze hangt af van je bestaande slimme apparatuur. Sonos-assistent is ideaal voor muziek, terwijl Google en Amazon je huis kunnen aansturen. Let bij aankoop op dat je een daadwerkelijk slimme speaker krijgt; niet alle Sonos-modellen hebben die functie. Slimme modellen omvatten de Era-reeks, Arc- en Beam (Gen 2)-soundbars en de Move 2-speakers. Ze integreren goed met populaire muziekstreamingdiensten. Hoewel Sonos en Apple duur zijn, is Sonos’ systeem uitbreidbaar, waardoor het aantrekkelijk is voor gebruikers die meerdere speakers willen. De Era 100-speaker begint bij €279, en het systeem kan gemakkelijk worden uitgebreid met toekomstige aankopen zoals een Beam-soundbar of een One-speaker.

Adviesprijs: Vanaf 249 euro – www.sonos.com

Eigenschappen: Multiroomtechnologie, Keuze uit meerdere assistenten, uitbreidbaar.

De speakers van Sonos zijn wat opvallender en dat hoor je.

Amazon Alexa

De goedkoopste manier om je slimme thuis te upgraden met een spraakassistent? Dat is Amazon Alexa. Bij deze Amerikanen kan je al een simpele Echo Dot-speaker krijgen voor 64,99 euro. Amazon Alexa integreert bovendien netjes met heel wat oude én nieuwe smarthomeplatformen, waardoor het een interessante keuze is als je al wat slimme apparaten in huis hebt. Zorg er ook best voor dat je al wat goede speakers in huis hebt: voor de puike geluidskwaliteit moet je niet bij de bolvormige Amazon-speakers zijn. Wel zijn de Alexa Dots een goede introductie in de mogelijkheden van slimme speakers omdat ze goed samenwerken met meeste smarthometoepassingen. Je kan de Echo Dot beschouwen als een eerste date met Alexa: je geeft er niet te veel geld aan uit en gebruikt de gelegenheid om de slimme assistent wat beter te leren kennen. Het allergrootste nadeel aan de Alexa-speakers is dat ze taalkundig helaas wat achtergesteld zijn. Je lampen aanzetten of je slimme thermostaat aanpassen, dat zal je in het Engels of het Frans moeten doen. Alexa kent namelijk geen Nederlands. Of dat ooit staat te veranderen? Dat is goed mogelijk, al mag je daar niet te hard op rekenen.

Adviesprijs: 64,99 euro – www.amazon.com.be

Eigenschappen: Relatief goedkoop, compatibel met meeste producten, spreekt geen Nederlands.

Deze kleine, bolvormige speaker zet je zo weg op de boekenkast.

Google Nest Audio

Uit de naam van Googles slimme speakers blijkt meteen de inzet: ze moeten een centrale plek innemen in je slimme huis of ‘nest’. Vooral bij Android-gebruikers zijn de slimme speakers van Google enorm populair: Google Assistent heeft er namelijk een vast adres. Zijn je slimme apparaten te bedienen met Google Home of Assistant op je smartphone? Dan kan je ervan uitgaan dat ze ook allemaal samenwerken met je Google-speaker. Google biedt verder, net als Alexa, het voordeel dat veel apparatuur erop aansluit. Dat geldt ook voor oude apparatuur die nog geen Matter-ondersteuning meekreeg, zoals slimme lampen van Kruidvat. De kans is bovendien groot dat je al bekend bent met de assistent en het slimme thuissysteem van Google. Dat maakt het alleen maar makkelijker om alles op punt te stellen. De Google Nest Mini is bovendien behoorlijk goedkoop. Je kan ze krijgen vanaf 59 euro. De grote versie, die een aangenamere luisterervaring biedt, kost 100 euro. Daarmee is Google budgetvriendelijker dan de concurrentie. Dat hoor je er ook een beetje aan. De speakers van Google zijn zeker toereikend, maar zullen niemand van de sokken blazen.

Adviesprijs: 59 of 99 euro – www.store.google.com

Eigenschappen: Budgetvriendelijk, Google Assistant, geluidskwaliteit wat minder.

De Google Nest Mini kan je heel subtiel aan de muur bevestigen.

Het enige échte speakermerk dat hierboven werd aangehaald is Sonos. Google, Apple en Amazon maken wel luidsprekers, maar je kan de bedrijven bezwaarlijk luidsprekerfabrikanten noemen. In het geval van Apple zit je aan de HomePod-speakers vast. Wil je een huis ‘verslimmen’ met Google Assistant of Alexa? Dan heb je keus uit luidsprekers van heel wat fabrikanten. Net zoals Sonos meerdere slimme assistenten voorziet, doen andere fabrikanten dat ook. Was je eerste date met Alexa een succes? Dan kan je gaan kijken naar duurdere slimme speakers van merken als JBL, Bose, Sony en andere merken. De slimme functies en integratie in je smarthome hangen af van welke assistent er werd ingebouwd. Vaak is dat Amazon Alexa of Google Assistant, al laten sommige speakers je zelfs kiezen welke van de twee je het leukst vindt. Je bent dan ook niet meer afhankelijk van de geluidskwaliteit die Amazon of Google zelf leveren, maar kan genieten van de expertise van gevestigde merken. Wees jezelf er bovendien van bewust dat je ook met een iPhone of iPad kan aansluiten op de systemen van Google en Amazon. Het is dus niet zo dat je als Apple-gebruiker in dezelfde vijver moet blijven vissen. Liever geen HomePod in huis, maar wel een andere slimme speaker? Dat kan! De speaker zal dan geen Siri of Apple Home-functies ondersteunen, maar je zal ze in veel gevallen wel kunnen gebruiken met AirPlay om muziek te spelen.