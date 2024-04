Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

“Meer sporten” is misschien wel het goede voornemen dat we het vaakst terugzien in deze periode. Lopen, joggen, hardlopen, rennen, … het is een van de populairste en makkelijkste manieren om te werken aan je conditie, uithoudingsvermogen en gezondheid in het algemeen. Bijna iedereen is wel op een punt in zijn leven gekomen waarop je denkt dat je nu écht zou moeten beginnen lopen. Sommigen trekken gewoon sportschoenen aan en gaan een rondje lopen in de buurt, terwijl anderen een trainingsplan maken, start-to-runlessen volgen of een vriendengroepje optrommelen omdat ze niet alleen willen lopen. Iets dat altijd een handig hulpmiddel is bij het lopen, is een hardloophorloge. Die zijn er in overvloed en in veel verschillende prijscategorieën. Wij proberen je keuze makkelijker te maken. Tijd om naar de beste sporthorloges te kijken.

Welke informatie is voor jou belangrijk?

De eerste vraag die je jezelf moet stellen is welke informatie je precies te zien wil krijgen op het horloge. Als je niet te veel bezig wil zijn met cijfertjes en statistieken, maar gewoon hetzelfde rondje bij jou in de buurt wil lopen, hoef je geen honderden euro’s uit te geven aan een sporthorloge. Zelfs de meest eenvoudige fitnesstrackers hebben een looptraining aan boord die gewoonlijk je gemiddelde snelheid, hartslag, totale afstand en trainingsduur weergeeft. Ben je daarentegen van plan om een (halve) marathon of de befaamde 10 Miles in Antwerpen te lopen, dan kan het wel slim zijn om meer geld uit te geven aan een geavanceerd sporthorloge. Zo zijn er bepaalde hardloophorloges waarmee je trainingen kan uitvoeren op basis van hartslagzones, waarover later meer. Het ene horloge heeft ook meer sensoren dan het andere en kan bijgevolg meer informatie verzamelen en metingen uitvoeren.

Smartwatch vs. sporthorloge

Niet elk sporthorloge is per se een smartwatch en zeker ook niet elke smartwatch heeft dezelfde functies als een echt sporthorloge. Hoe meer extra functies je wil, hoe hoger de prijzen oplopen natuurlijk. Een sporthorloge dat louter gericht is op looptrainingen zal goedkoper zijn dan een sporthorloge dat muziek kan opslaan, apps kan installeren en ondersteuning biedt voor contactloze betalingen. Op een smartwatch kan je talloze apps installeren, e-mails versturen, muziek beluisteren via Spotify en als je een LTE-versie neemt, kan de smartwatch zelfs verbonden zijn met het internet zonder dat je smartphone in de buurt is. Dit zijn enkele features die je op geen enkel sporthorloge zal vinden. Vaak zal je op een sporthorloge wel berichten kunnen lezen en soms een snel, vooraf ingesteld antwoord versturen, maar verwacht niet dat je een volledig virtueel toetsenbord krijgt waarmee je een mail kan beantwoorden. Een smartwatch van Samsung werkt ook het beste samen met een smartphone van Samsung en een Apple Watch werkt het beste samen met een iPhone. Dit niveau van integratie zal je nooit vinden bij sporthorloges van Garmin of Polar, aangezien zij geen smartphones maken. Dit wil niet zeggen dat een smartwatch geen optie. Ook elke smartwatch kan looptrainingen tracken en soms zelfs zo nauwkeurig als duurdere sporthorloges. In de eerste plaats moet je je dus afvragen hoe belangrijk die integratie met je smartphone is en of je van plan bent om je smartwatch te gebruiken als een soort van miniatuursmartphone. Ten tweede is batterijduur een belangrijk punt. Sporthorloges gaan vaak twee weken (of meer) mee met een volle batterij, terwijl de gemiddelde smartwatch na anderhalve dag alweer opgeladen moet worden. Gebruik van de gps heeft daarnaast een grote impact op de batterijduur. Een smartwatch die volgens de fabrikant twee dagen batterijduur biedt, zal soms na een looptraining van een halfuur of langer met de gps al na een dag aan de oplader moeten.

Lopen op basis van hartslagzones

Eerder hadden we het al kort over hartslagzones. Mensen die hun looptrainingen serieus nemen en gaan lopen met als doel om uiteindelijk aan een triatlon, marathon of andere loopwedstrijd mee te doen, hebben hier het meeste baat bij. Een sporthorloge dat gerichte trainingen met hartslagzones aanbiedt, kan zelfs nuttiger zijn dan een sportcoach of start-to-runprogramma. Op langere termijn is het wellicht ook goedkoper. In totaal zijn er vijf hartslagzones die telkens wijzen op een bepaald percentage van je maximale hartslag. Zone 1 wijst op 50 tot 60 procent van je hartslag, zone 2 op 60 tot 70 procent, zone 3 op 70 tot 80 procent, zone 4 op 80 tot 90 procent en zone 5 op 90 tot 100 procent. Elke hartslagzone heeft een specifiek effect op je training. Zone 1 is voor het begin (opwarming) en einde (cooling-down) van de training. Voor basisconditie en vetverbranding is hartslagzone 2 ideaal. Train je voor een wedstrijd en wil je je tempo verbeteren, dan wordt hartslagzone 3 aangeraden. Wil je jezelf pushen om langer en sneller te lopen, dan zit je bij zone 4. In zone 5 ben je ook aan het werken aan je spierkracht. Je kan ervoor kiezen om specifiek in één zone te blijven lopen of een intervaltraining te doen, waarbij een van de hogere zones wordt afgewisseld met een lagere zone.

De beste sporthorloges in 2024

Garmin Forerunner 265

De Garmin Forerunner-horloges zijn, zoals de naam al doet vermoeden, ideaal voor lopers en deze Forerunner 265 is de middenklasse optie. Hij is uitgerust met een helder amoledscherm van 1,3 inch en is met een gewicht van 47 gram verrassend licht voor dit type horloge. Loopfuncties bestaan uit een accurate gps, offlinekaarten op het horloge met routeaanwijzingen en grafieken die je hartslagzone tijdens de training weergeven. Intervaltrainingen met verschillende hartslagzones zijn hier eveneens mogelijk. Daarnaast krijg je de unieke Training Readiness-score van Garmin die op basis van je inspanningen van de voorbije dag, je slaap en nog enkele andere factoren aangeeft hoe fit je bent en welke trainingen je die dag kan doen (en welke beter niet). Ten slotte gaat de batterij twee weken mee bij standaardgebruik en 20 uur in gps-modus, wat erg goed is gezien het heldere amoledscherm.

www.garmin.com

Adviesprijs: 499 euro

Eigenschappen: twee weken batterij, multi-band gps, amoledscherm, intervaltraining, Training Readiness-score

Fitbit Charge 6

De Fitbit Charge 6 neemt de beste functies van alle andere Fitbits en verpakt ze in één sportief pakket. Dit is natuurlijk een fitnesstracker en geen sporthorloge, maar voor casual lopers is dit meer dan voldoende. Het amoledscherm van 1,4 inch is groot genoeg om snel een training te starten en statistieken af te lezen. Verder gaat de batterij hier een week mee, iets minder dan bij andere trackers, maar die hebben vaak een kleiner scherm. Het belangrijkste onderdeel is aanwezig, met name een gps. Je kan dus probleemloos zonder je smartphone een training starten en achteraf in de app de afgelegde route bekijken. Verder heeft hij een EDA-sensor om stressmetingen uit te voeren en zelfs een integratie met Google Maps, maar dan moet je smartphone wel in de buurt zijn. Slaaptracking is natuurlijk ook aanwezig, maar een Training Readiness-score zoals bij Garmin krijg je niet. Ook zijn er heel wat functies betalend in het Fitbit Premium-abonnement. Je krijgt zes maanden gratis na je aankoop van een nieuwe Fitbit en daarna moet je maandelijks 8,99 euro neertellen.

www.fitbit.com

Adviesprijs: 159,95 euro

Eigenschappen: één week batterij, gps, amoledscherm, basisinformatie voor trainingen, extra functies met Fitbit Premium

Polar Pacer Pro

De Polar Pacer Pro deelt veel functies met de duurdere Polar Vantage V2. Dit is een gestript, superlicht hardloophorloge met een aantrekkelijke prijs. Het belangrijkste is Polars geavanceerde pakket met hardloopgegevens en voorgestelde work-outs. Het horloge geeft zelf trainingsaanbevelingen, kan een fitnesstest uitvoeren en bevat uitgebreide informatie over je work-out, inclusief hartslagzones, verbrande calorieën per minuut, gedetailleerde kaarten van je routes, heuvels die je hebt beklommen en kracht die je hebt uitgeoefend. Je kan de fitnesstesten ook herhalen om je vooruitgang te meten. De Pacer Pro weegt 41 gram en hoort daarom eveneens bij de lichtere horloges, zoals de Garmin Forerunner 265. Een gps is aanwezig, maar het zwart-witte display van 1,2 inch kan geen kaarten weergeven. Er is wel een functie die je terug naar het beginpunt van je huidige route stuurt aan de hand van pijltjes.

www.polar.com

Adviesprijs: 280 euro

Eigenschappen: zes dagen batterij, gps, zwart-witdisplay, geen kaarten op het horloge, hartslagzones

Samsung Galaxy Watch5 Pro

De Samsung Galaxy Watch 5 Pro raden we aan als je een sporthorloge zoekt dat in de eerste plaats een smartwatch is. In theorie werkt hij met alle Android-smartphones, maar als je echt elke functie wil gebruiken, moet je hem gebruiken met een smartphone van Samsung. De Watch 5 Pro heeft verbeterde slaaptracking en kan je volledige lichaamssamenstelling opmeten. Verder is de gps erg accuraat en kan je een miniatuurkaart op het amoleddisplay van 1,4 inch zien, inclusief routeaanwijzingen. Een leuke extra is Route Workout, waarmee je je route kan plannen en delen met vrienden, zodat je samen hetzelfde parcours kunt afleggen. Deze smartwatch maakt bovendien gebruik van Wear OS, waardoor je erg veel apps kan installeren, en heeft een gebruiksvriendelijke interface. Zijn grootste minpunt is de batterij. Samsung claimt een gebruikstermijn van drie dagen, maar in de praktijk laad je de Galaxy Watch 5 Pro best elke dag op.

www.samsung.com

Adviesprijs: 349 euro

Eigenschappen: twee dagen batterij, geavanceerde gps, kaarten op display, smartwatchfuncties, werkt niet met iPhone

Garmin Vivoactive 4

Is het een smartwatch? Is het een hardloophorloge. Is het een stijlvol accessoire? Ja! Zoals je je waarschijnlijk wel kan voorstellen, heeft de Vivoactive 4 de meeste functies van Garmin, waaronder een accurate gps en hartslagtracking, ondersteuning voor meerdere sporten en zelfs muziekstreaming via Deezer en Spotify. Dat alles met een batterijduur van vier of vijf dagen bij normaal gebruik of 18 uur met gps aan. Er is ook een enorme selectie wijzerplaten en apps beschikbaar op Garmin Connect. Het zijn er niet zoveel als bij horloges met Wear OS, maar het is beter dan niets. Wat je mist tegenover de duurdere Forerunner 265 is de Training Readiness-score, geavanceerdere hartslagmetingen en trainingsinzichten, evenals het amoledscherm. De Vivoactive 4 maakt namelijk gebruik van een kleiner, minder helder 1,2-inch display dat moeilijker afleesbaar is in de zon.

www.garmin.com

Adviesprijs: 199 euro

Eigenschappen: 1,2-inchdisplay, gps, vijf dagen batterij, muziekstreaming

Xiaomi Smart Band 8

Als je echt de absolute basis wil, dan komen we aan bij de Xiaomi Smart Band 8. Deze kleine fitnesstracker kost niet eens 50 euro en heeft toch een kleurrijk amoledschermpje. Erg slim is de tracker niet, want hij kan meldingen weergeven, maar je kan berichten niet beantwoorden. Oproepen beantwoorden vanop het horloge kan wel. Er is gelukkig uitgebreide ondersteuning voor sporten, maar helaas geen ingebouwde gps. Je moet dus altijd gaan lopen met je smartphone om exact te weten hoe ver en waar je hebt gelopen. Wat hem uniek maakt, is de “pebble-modus”. Met een op maat gemaakte haardloopclip (apart aan te kopen), kan je de Smart Band 8 vastmaken aan de schoenveters van je loopschoenen. In deze modus krijg je extra statistieken te zien na het lopen die je niet vindt bij andere fitnesstrackers in deze categorie. De batterij gaat tot slot twee weken mee en er zijn honderden horlogebandjes waaruit je kan kiezen.

www.mi.com

Adviesprijs: 39,99 euro

Eigenschappen: amoleddisplay van 1,6 inch, twee weken batterij, geen gps, unieke pebble-modus