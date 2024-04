Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Je Windows-versie (en build-nummer) kan belangrijk zijn bij het diagnosticeren van problemen of om te controleren of je de nieuwste updates hebt geïnstalleerd. En die kunnen soms worden gekoppeld aan specifieke build-nummers.

“Sommige software en drivers kunnen afhankelijk zijn van specifieke build-versies.”

Het buildnummer en de Windowsversie kunnen van pas komen bij specifieke problemen, zodat je die gericht kan gaan aanpakken. Daarnaast is de info ook nuttig voor het installeren van compatibele software. We laten je zien hoe je die gegevens controleert op jouw Windows 10-pc.

STAP 1: Open de instellingen

De eerste stap is het openen van de Instellingen-applicatie. Dit kun je doen door op de Startknop te klikken in de linkeronderhoek van je scherm en vervolgens op het tandwielpictogram te klikken. Je kunt ook simpelweg op de Windows-toets + I drukken op je toetsenbord.

STAP 2: Navigeer naar Systeem

Eenmaal in de Instellingen, zoek en klik je op ‘Systeem’. Dit is waar je algemene systeeminstellingen kan vinden, inclusief informatie over je besturingssysteem. Scrol naar beneden in het linkerdeelvenster en zoek naar ‘Info’. Klik erop en je zal nu verschillende details zien over je Windows 10-installatie.

STAP 3: Windows-versie controleren

Onder ‘Info’ zou je de Windows-versie moeten zien. Dit is meestal in de vorm van ‘Windows 10’ gevolgd door een versienummer. Bijvoorbeeld, “Windows 10 Pro, Versie 21H1” geeft aan dat je Windows 10 Pro draait met de versie 21H1. Onder de Windows-versie zou je ook de Build moeten zien. Dit is een specifieke numerieke code die de exacte versie van Windows 10 aangeeft. Het ziet er meestal uit als iets in de vorm van “Build 19043.1234”.

Waarom build-nummer kennen?

Troubleshooting: het helpt bij het identificeren van specifieke problemen en het vinden van gerichte oplossingen, omdat sommige problemen specifiek kunnen zijn voor bepaalde build-versies. Updates: het stelt gebruikers in staat om te controleren of ze de nieuwste updates hebben geïnstalleerd, omdat updates vaak gekoppeld zijn aan specifieke build-nummers. Compatibiliteit: sommige software en drivers kunnen afhankelijk zijn van specifieke build-versies, dus het kennen van je build-nummer kan helpen bij het controleren van de compatibiliteit.

Beveiliging: nieuwere builds kunnen belangrijke beveiligingspatches bevatten, dus het controleren van je build-nummer is cruciaal om ervoor te zorgen dat je systeem up-to-date en veilig is. Ondersteuning: Wanneer je contact opneemt met technische ondersteuning voor hulp, kan het vermelden van je build-nummer hen helpen om jouw specifieke situatie beter te begrijpen en gerichte assistentie te bieden.