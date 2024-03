Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Microsoft kondigt aan dat het Configuratiescherm in Windows 11 binnenkort wordt uitgebreid met nieuwe opties, met als doel een verbeterde gebruikerservaring te bieden. Daarvoor zorgt update 24H2. In een poging om de Windows-ervaring te moderniseren, verplaatst Microsoft steeds meer functionaliteiten van het traditionele Configuratiescherm naar de eigentijdse Settings-app van Windows 11. De aankomende update, genaamd 24H2, zal deze integratie verder verbeteren en de toegankelijkheid vergroten.

Een van de belangrijke aanpassingen betreft de ‘Instellingen voor stroom, slaapstand en batterij’. Deze worden uitgebreid met meer controle-opties voor laptopgebruikers, waaronder gedetailleerdere instellingen voor het sluiten van het laptopdeksel en de bediening van de power- en stand-byknoppen. Desktopgebruikers kunnen na de update ook een licht gewijzigde interface verwachten.

Configuratiescherm geleidelijk aan vervangen

Naast de stroominstellingen wordt ook de Display-sectie in de Instellingen vernieuwd. Gebruikers kunnen binnenkort meer opties voor kleurbeheer verwachten, die voorheen alleen beschikbaar waren in het klassieke Configuratiescherm. Dit zal een intuïtievere benadering bieden voor het beheren van kleurprofielen. De personalisatie van display-instellingen wordt ook gestroomlijnd, hoewel dit mogelijk later wordt uitgerold.

Een andere interessante toevoeging die is opgemerkt in preview builds van Windows 11 24H2 is de optie voor het verwijderen van opslagpools. Voorheen moesten gebruikers diep graven in het Configuratiescherm om deze optie te vinden, maar na de update zal deze naadloos zijn geïntegreerd in de Instellingen, waar alle opslaggerelateerde instellingen te vinden zijn.

Deze verbeteringen suggereren dat het verouderde Configuratiescherm geleidelijk wordt uitgefaseerd ten gunste van de modernere Settings-app. Hoewel deze vernieuwde instellingen momenteel alleen beschikbaar zijn in preview builds van Windows 11 24H2, zal de update later dit jaar worden uitgerold naar alle gebruikers.

