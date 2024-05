Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

De laatste tijd verschijnen er steeds meer slimme versies van ordinaire huishoudapparaten. Toch zijn er bepaalde toestellen die dom mogen blijven. Je hoeft tegenwoordig maar een huishoudapparaat op te noemen en de kans is groot dat er een ‘smart’-variant bestaat. Slimme wasmachines, weegschalen en beveiligingscamera’s kennen de meeste mensen wel, maar het gaat veel verder dan dat. Zo heb je slimme waterkokers, slimme ovens, slimme koelkasten en slimme broodroosters. Naar mijn mening zijn we te veel apparaten ‘smart’ aan het maken, terwijl niemand iets mist bij de ‘domme’ versies. Voor ik bepaalde toestellen volledig met de grond gelijk ga maken, begin ik bij drie slimme huishoudapparaten die wel degelijk nuttig zijn: de slimme wasmachine, oven en koelkast. Persoonlijk heb ik niet bewust voor een slimme wasmachine gekozen en het is eigenlijk toeval dat ik die nu heb. Ik zocht namelijk een Samsung AddWash-wasmachine met een klepje in de deur, zodat je die ene verdwaalde sok nog in de machine kan gooien tijdens het wassen. Blijkbaar waren alle AddWash-machines in februari 2022 slimme wasmachines en de rest kan je zelf wel aanvullen.

The good: slimme wasmachine, koelkast en oven

Elke nieuwe wasmachine van Samsung is inmiddels slim en werkt met de Samsung SmartThings-app. Een belangrijk deel van de app is de zogenaamde wasassistent. Die laat je aanduiden wat je in de machine doet en in het eerste selectiemenu geeft hij al advies. Duid één vakje aan en meteen worden andere vakjes grijs gemaakt, zodat je ze niet kan aanduiden. De reden is simpel: sommige soorten textiel worden beter niet samen gewassen. Gebreid textiel was je bij voorkeur alleen met andere stukken gebreid textiel en niet met jeans of katoen. Daarna geef je aan hoe vuil het wasgoed is en welke kleur het heeft. Op basis daarvan krijg je een wasrecept dat je naar de machine kan sturen. De wasmachine leert voortdurend wat jouw wasgewoonten zijn. Als je altijd op zaterdagmiddag donkere was doet en op zondagen witte was, dan weet de wasmachine dat. Als je één keer aan de knop op de machine draait, zal hij automatisch het programma aanraden dat je gewoonlijk uitvoert op dat moment.

Van de wasruimte komen we nu terecht in de keuken. Slimme koelkasten zijn er in allerlei vormen en maten. Zo heeft LG een koelkast met een glazen deur die verduisterd is, maar transparant wordt wanneer je erop klopt. Op die manier kan je kijken wat er in de koelkast staat voor je vijf minuten twijfelt over wat je precies wil klaarmaken met een open deur. Samsung verwerkt dan weer een soort uit de kluiten gewassen tablet in zijn koelkast, zodat je recepten kan opzoeken en kookvideo’s kan afspelen op je koelkast. Hoewel dat voor mij te veel van het goede is, zit het slimste onderdeel ergens anders. Samsung-koelkasten leren namelijk wat jouw gewoonten zijn en passen hun koeling daarop aan. Kook je altijd rond 18 uur, dan zal de koelkast niet plots extra beginnen koelen om 17u45, maar wachten tot je klaar bent met koken en dat bespaart op termijn veel energie. Over de slimme oven kan ik redelijk kort zijn. Dit is een oven met o.a. een ingebouwde camera, waarmee je vanop afstand kan kijken hoe mooi je cake of gebraad gebakken wordt. Als je de oven opent tijdens het bakproces, dan ontsnapt er kostbare warmte en een ingebouwde camera voorkomt dat.

The bad: slimme waterkoker en thermoskan

We blijven in de keuken en gaan nu naar de slimme waterkoker. Als er één huishoudapparaat is dat nooit een slim had moeten worden, dan is het wel een waterkoker. De naam zegt precies wat hij moet doen: water koken. Wat heeft een waterkoker nodig? Letterlijk één knop om hem aan te zetten. Wat heeft een waterkoker niet nodig? Een app waarmee je vanop afstand water kan koken en de temperatuur kan instellen. Een goede waterkoker heeft misschien vijf minuten nodig om zijn werk te doen en uiteindelijk moet je jezelf verplaatsen naar de waterkoker om er water in te doen en dat water daarna ergens anders in te gieten.

In dezelfde categorie plaats ik de slimme thermoskan. Een thermoskan heeft een heel eenvoudig doel: je drank zo lang mogelijk warm houden. Dat gebeurt door een goede isolatie, zodat er zo weinig mogelijk warmte ontsnapt. Bij voorkeur zorgt de isolatie er ook voor dat jij je hand niet verbrandt als je de thermoskan vastneemt. Op een dag dacht het bedrijf Ember: dit kunnen we slimmer maken. Dat leidde tot de Ember Travel Mug, een thermoskan van meer dan 200 euro. De thermos heeft een oplaadbare batterij en kan daarmee warmte opwekken om je drankje langer warm te houden. Natuurlijk kan je dit allemaal regelen in de bijbehorende app. Dit is niet alleen erg veel geld, maar gewoon de gedachte dat er een zichzelf verwarmende thermos in mijn rugzak zou zitten, is niet heel geruststellend. Er zijn immers genoeg domme thermoskannen die je drankje meerdere uren warm kunnen houden en geen brandgevaar inhouden.

The ugly: slimme broodrooster

Als je altijd al droomde van een peperdure slimme broodrooster, dan stel ik me in de eerste plaats een hoop vragen, maar heb ik ook goed nieuws. Het Amerikaanse bedrijf Revolution Cooking heeft precies wat je zoekt. Met een adviesprijs van 399,95 dollar kost InstaGlo R270 Toaster ruim tien keer meer dan de gemiddelde broodrooster. Wat maakt hem dan zo slim? Aan de buitenkant zit een groot touchscreen waarop je kan aanduiden hoe de toast eruit moet zien. Het klinkt handig, maar rechtvaardigt de prijs niet. Het beste van dit alles is dat de InstaGlo R270 Toaster één heel belangrijk ding niet goed doet: brood roosteren. De algemene consensus van de reviews is dat brood te licht geroosterd wordt en totaal niet krokant is. Doe mij dus maar een ordinaire broodrooster in plaats van een slimme broodrooster die niet eens brood kan roosteren.