Het is niet altijd makkelijk om op een veilige manier met je telefoon om te gaan. Soms gaat er wel eens iets mis! Het is dan prettig om een reserve-kopie van je gegevens te hebben – dat maakt het installeren van een nieuwe smartphone wel zo eenvoudig.

Op je telefoon komen in de loop der tijd heel wat gegevens te staan. Berichten van WhatsApp, foto’s, wachtwoorden, instellingen en inloggegevens van verschillende apps. Je kunt al deze informatie back-uppen naar je Google account, als je de juiste instellingen weet te vinden. Daar kunnen wij je bij helpen! Door deze stappen eenmaal te doorlopen, hoef je nooit meer bang te zijn dat je iets verliest.

Stap 1 / Foto’s

Om de foto’s op je smartphone op te slaan in de cloud, open je eerst de app Google Foto’s. Vanuit hier ga je naar het menu rechtsboven. Klik daar op Instellingen > Back-up en Synchronisatie en zet de schakelaar voor Back-up en synchronisatie aan. Een handige tip is om de uploadgrootte aan te passen. Voor een hoge kwaliteit (16 megapixel) krijg je namelijk onbeperkte opslagcapaciteit. Wil je de originele grootte? Dan ben je beperkt aan de standaard 15GB gratis opslagcapaciteit of kun je extra opslag bijhuren voor een vast bedrag per maand. Schakel ook de optie voor mobiel datagebruik uit!

Alle foto’s in je archief. Zo gaat er geen herinnering meer verloren!

Stap 2 / Contacten

In de loop der jaren zul je heel wat contacten verzamelen. Iedereen die je een mail stuurt of belt zal een plekje kunnen krijgen in je adresboek. Zonde als dat verloren gaat. Om hiervan een back-up te maken ga je naar de app Instellingen > Accounts en klik je op het account dat aan je smartphone is gekoppeld. In het volgende menu kun je verschillende onderdelen aanvinken, van je agenda tot aan je contactpersonen, maar ook je Google Drive en de instellingen van Google Chrome. Schakel in wat je nodig hebt. Met name Google Chrome en Contactpersonen synchroniseren zijn erg handig!

Leg je adresboekje veilig in je Google-kluis!

Stap 3 / Whatsapp

Whatsapp heeft een belangrijke plek gekregen in onze dagelijkse communicatie. Toch wordt er vanuit WhatsApp geen standaard back-up gemaakt – dat zul je zelf moeten regelen. Open hiervoor WhatsSpp en ga naar het menu, de drie puntjes in de bovenhoek van je scherm. Klik op Instellingen > Chats > Chats-backup > Back-up maken naar Google Drive en stel deze optie in op Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks. In dit venster geef je ook aan of je eventuele films wil meenemen in je backup.

Al die berichtjes… wil je ze bewaren?

Stap 4 / Andere gegevens

Er zijn gegevens die niet direct gekoppeld zijn aan een app. Daardoor zouden ze lastiger te back-uppen zijn. Denk daarbij aan een wifi-wachtwoord, je gespreksgeschiedenis of inlogopties van verschillende apps. Als je hiervan een back-up hebt, kun je ze heel eenvoudig overzetten naar een nieuw toestel. Ga hiervoor naar de app Instellingen > Systeem > Back-up & herstel. In het menu Gegevensback-up krijg je de mogelijkheid om de optie Back-up maken naar Google aan te vinken. In ons geval kunnen we ook terugvallen op de gegevensback-up functie van Huawei, maar dat werkt natuurlijk alleen als ons volgende toestel ook van deze fabrikant is. Beter is dus om Google aan te houden.