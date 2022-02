Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Op zoek naar een leuk gadget, al dan niet voor de technologieliefhebber in je leven? Dit zijn onze favorieten van de voorbije maand. Ook nu selecteerde de redactie een reeks leuke gadgets die ons pad kruisten. Hieronder vind je onze keuzes voor februari.

De leukste gadgets van februari 2022

1. BenjiLock TSA Fingerprint Padlock

Of je nu je reiskoffer wil beveiligen of een slotje nodig hebt voor je locker in de fitness: een paddenslot met vingerafdrukscanner zou dan aardig van pas komen. Cijfercodes kan je wel eens vergeten en die dekselse kleine sleuteltjes zijn zo kwijtgespeeld. BenjiLock komt je tegemoet met zijn TSA Fingerprint Padlock. De bouwkwaliteit is degelijk, maar door de vingerafdrukscanner blijft het uiteraard een techitem dat je in principe met een hamer stuk kan krijgen. Je kan er dus moeilijk een deur van een gebouw mee beveiligen, maar voor de eerder vermelde toepassingen werkt het prima.

Rond de centrale vingerafdrukscanner zitten leds die blauw oplichten en met een leuke animatie aangeven dat de scan succesvol was. Je kan tot vijf verschillende vingers inscannen, wat dus wel wat ruimte laat om het slot met andere te delen. Op de achterkant zit een driecijferig numpad dat als back-up dient. Benjilock voorziet een 110mAh-batterij die het slot zes maanden lang functioneel moet houden. Opladen kan via een micro-USB-poort. Let wel op dat je niet helemaal zonder sap valt, want dan heb je een powerbank nodig om het slot te openen.

2. 8Bitdo SN30 Gaming Controller

8bitdo kennen we uiteraard al een tijdje. Het merk maakt furore met zijn uitstekende bluetooth-gamepads die ook nog eens op zowat alle denkbare platformen werken. De SN30 Gaming Controller is compatibel met Windows, macOS, Android, Steam, Nintendo Switch en Raspberry Pi. Hij combineert retro-elementen (zoals de SNES-achtige vorm van de controller), met modernere toetsen, als de analoge sticks (die zelf ook indrukbaar zijn als een knop). Hij is ook wat groter gemaakt dan controllers van weleer, zodat hij aangenamer in de hand ligt.

Er is ook een smartphoneclip (apart verkrijgbaar) waarmee je er zowaar een echte gaming-handheld van maakt. Wie graag op pc gamet, zal graag horen dat de SN30 zowel D- als X-input ondersteunt. De controller weegt ook maar 142 gram, waardoor hij lekker licht aanvoelt. Hij ondersteunt Bluetooth 4.0, maar heeft ook een USB-C-poort zodat je steeds bekabeld kan spelen, of dat nu uit noodzaak is of in een zweem van nostalgie.

3. Xiaomi Townew T1 – slimme vuilnisbak

Toegegeven, een vuilnisbak is zo op het eerste gezicht niet meteen een spannend gadget. Maar schijnt bedriegt. In het smarthome van tegenwoordig heeft een slimme vuilnisbak zijn plaats. De Townew T1 is namelijk in staat om zichzelf te verversen. Het slimme vuilnisbakje detecteert wanneer de zak vol is en zal die automatisch afsluiten om onaangename geurtjes te vermijden. Je hoeft dan alleen nog maar het gesloten zakje eruit te halen en weg te gooien.

Niets is zo vervelend om vast te stellen dat er geen nieuw leeg zakje in de vuilnisbak zit. Ook daar zorgt de slimme Townew voor. Dat lijkt ons helemaal op maat van de bad- of slaapkamer. Het nadeel is wel dat je de Townew T1 moet navullen met een speciale ring (goed voor een 25-tal zakjes) die alleen het merk zelf levert. Hij heeft met 15 liter wel een grotere capaciteit dan het doorsnee vuilnisbakje op de badkamer. Tot slot heeft de slimme vuilnisbak ook nog een bewegingssensor. Zo hoef je hem niet fysiek aan te raken om iets weg te gooien en dat is toch wel lekker hygiënisch.

4. MyOeno – slimme wijnscanner

Ben je op zoek naar een nieuw lekker wijntje omdat je wel eens wat anders wil drinken dan de gebruikelijke fles uit de supermarkt? De slimme wijnscanner van MyOeno is in staat om 2.906.820 (!) wijnen te herkennen en ze te analyseren op hun kwaliteit. Bovendien zal je suggesties krijgen voor gelijkaardige wijnen van overal ter wereld. Het volstaat om de scanner in je glas te laten zakken, waarna de sensor via bluetooth de nodige informatie doorstuurt naar een app op je smartphone.

De technologie erachter is best ingewikkeld, maar het komt erop neer dat MyOeno een algoritme gebruikt waarmee de karakteristieken van een wijn vastgesteld kunnen worden, op basis van de uitstoot en absorptie van een specifieke golflengte. De scanner meet onder meer de zuurtegraad, tannines en de maturiteit van de wijn. MyOeno is voorlopig de enige wijnscanner in de wereld die in staat is om alle relevante info uit de drank te halen. Na verloop van tijd ga je ook zelf meer kennis opbouwen en je smaakhorizonten verleggen. Schol!