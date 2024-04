Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Heb je een nieuwe Samsung Galaxy S24 of een Pixel 8? Dan heb je via de nieuwste versie van Android nu toegang tot een handige nieuwe feature waarmee je alles op je scherm supereenvoudig kan opzoeken. Als je net een van Samsungs nieuwe Galaxy S24-toestellen hebt gekocht of je misschien al een Google Pixel 8 of Pixel 8 Pro hebt, dan kan je sinds het einde van januari gebruikmaken van de nieuwe Android-feature genaamd Circle to Search. Deze feature spreekt redelijk voor zich, want je kan hiermee iets op je scherm omcirkelen om het direct via Google op te zoeken. Het maakt niet uit of het een afbeelding of tekst is.

STAP 1 / Homeknop ingedrukt houden

Om de nieuwe Circle to Search-feature te activeren, moet je eerst de homeknop op je scherm even ingedrukt houden, totdat je de Google-zoekbalk ziet verschijnen onderaan op je scherm en er een rode, doorzichtige waas met spikkels over de rest van het scherm verschijnt (zoals in de afbeelding van deze stap te zien is). Als je swipe-gebaren gebruikt in Android in plaats van de standaard knoppen onderaan het scherm, dan kan je ook gewoon je vinger ingedrukt houden onderaan in het midden van het scherm. Als dit op je Pixel 8 niet werkt, staat er misschien nog een software-update klaar in de instellingen.

Hou je vinger ingedrukt op de homeknop (of gewoon onderaan het scherm in het midden) om de feature te activeren.

STAP 2 / Stuk tekst omcirkelen

Als je een stuk tekst op je scherm wil opzoeken via Google, hoef je die tekst alleen maar te omcirkelen en dan wordt de tekst meteen gemarkeerd. Je kan de tekst van hieruit kopiëren of vertalen, maar op de onderste helft van je scherm zie je als het goed is ook al de bovenste paar zoekresultaten vanuit Google voor de zoekopdracht met de omcirkelde tekst. Je kan dit Google-vak omhoog slepen om meer zoekresultaten te bekijken en verder te zoeken.

Omcirkel een stuk tekst om het meteen via Google op te zoeken of snel te kunnen kopiëren of vertalen.

STAP 3 / Afbeelding omcirkelen

Wanneer je een afbeelding of iets of iemand uit een afbeelding wil opzoeken via Google, werkt het proces hetzelfde als bij stap 2. Je omcirkelt simpelweg datgene dat je wil opzoeken. Nu verschijnt er echter een venster om wat je omcirkeld hebt en staat er in de zoekbalk van Google geen tekst, maar een afbeelding van hetgeen dat je omcirkeld hebt. Zoals je in de afbeelding van deze stap dan ook kan zien, hebben wij dit gedaan met een muis in een afbeelding van een Clickx-artikel. Vervolgens kregen we vergelijkbare muizen te zien in de zoekresultaten (met links naar waar je ze kan kopen).

Omcirkel iets op je scherm dat geen tekst is en het wordt meteen opgezocht als afbeelding via Google.

STAP 4 / Zoekopdracht verder aanvullen

Wanneer je iets hebt omcirkeld en het dus ook in de Google-zoekbalk verschijnt op de onderste helft van je scherm, kan je die zoekopdracht natuurlijk ook nog verder aanvullen om betere resultaten te krijgen. Dit kan sowieso bij tekst, maar bij de foto van de muis hadden wij bijvoorbeeld ook nog het merk kunnen toevoegen om accuratere resultaten te krijgen.