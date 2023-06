Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Droom jij ervan je eigen opera te componeren, maar heb je geen muzikale achtergrond of opleiding? Of heb je gewoon een middag niets te doen? Blob Opera zal je gegarandeerd entertainen. We kennen Google voornamelijk van de zoekmachine, populaire Chrome-browser en het Android-besturingssysteem. Wist je dat Google ook een soort van doe-het-zelf operaprogramma heeft ontwikkeld waarmee jij je eigen opera kan componeren? Als het antwoord nee is, lees dan zeker verder, want dit moet je geprobeerd hebben.

Stap 1: Blob to the top

Je vindt Blog Opera op het webdomein artsandculture.google.com. Je moet niet inloggen of een account aanmaken, dus je kan meteen beginnen. Klik op Experiment Starten, wacht even tot het geladen is en je zal begroet worden door een rood-paarse blob, oftewel de bas. Sleep hem in het rond om hem te laten zingen en je zal zien dat er een groene blob naast komt te staan. Dit is je tenor. Daarna komt de blauwe blob (mezzosopraan) in beeld gestuiterd en tot slot de geel-oranje blob (sopraan).

Je begint met één blob en daarna komen er nog drie bij.

Stap 2: hou je blob dicht

Belangrijk om te weten is dat standaard alle blobs rechts van de blob die je bestuurt automatisch mee beginnen te zingen. Werk je met de sopraan, dan zingen de andere drie vanzelf mee op dezelfde toon. Sleep je met de tenor, dan zingt alleen de bas mee. Wanneer je niets doet, zie je boven elke blob een speaker-icoon. Klik hierop om een blob het zwijgen op te leggen zodat hij niet automatisch mee zingt met de anderen.

Sorry groene blob, jou hebben we even niet nodig.

Stap 3: klinkers en toonhoogtes

Elke blob kan verschillende klinkers en toonhoogtes aanhouden. De klinker bepaal je door van links naar rechts te slepen. De blokjes op de horizontale as geven aan op welke klinker je zit (a, e, i, o, u). Door de blob naar boven te slepen bepaal je de toonhoogte, waarbij de huidige hoogte wordt aangegeven op de verticale as. De blobs kunnen niet tegelijk verschillende klinkers en toonhoogtes aannemen. Je kan bijvoorbeeld niet de bas een lage e laten zingen en de sopraan een hoge u.

Bepaal de klinker en toonhoogte.

Stap 4: tijd voor de blobname

Je wil natuurlijk jouw creatie delen met de wereld. Linksonder staat de rode opnameknop die jouw opera kan vastleggen. Zodra je erop klikt, begint hij op te nemen. Je kan de blobs op dezelfde manier aansturen als hiervoor en als je klaar bent, klik je onderaan op de stopknop. Je kan de opname opnieuw afspelen, maar niet bewerken binnen Blob Opera of downloaden. Door tot slot linksonder op Delen te klikken, kan je de unieke link van je opname zien en delen met vrienden.

Deel je opera met de wereld.