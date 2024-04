Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Camera’s op smartphones worden steeds geavanceerder. De hoeveelheid camera’s en het aantal megapixels van elke camera vertelt echter niet het volledige verhaal. Camera’s op smartphones zijn de voorbije jaren steeds belangrijker geworden. Iedereen wil de beste zijn en smartphones met de meest geavanceerde camera’s kosten makkelijk meer dan 1.000 euro. Aan de andere kant zijn er talloze smartphones die de helft of een vierde kosten en beweren dat ze eveneens verbazingwekkende cameraprestaties met AI-verbeteringen leveren. Wij leggen uit hoe smartphonecamera’s echt in elkaar zitten zodat jij de juiste telefoon kan vinden.

Hoe belangrijk zijn megapixels?

We beginnen bij twee veel gestelde vragen: hoe belangrijk zijn megapixels en zijn meer megapixels altijd beter? Kort samengevat is het aantal megapixels zeker niet het enige dat de camerakwaliteit bepaalt en een 12MP-camera kan wel degelijk betere foto’s nemen dan een 108MP-camera. Een camera bestaat daarnaast uit meerdere onderdelen en het aantal megapixels is daar slechts één onderdeel van. De standaardresolutie voor smartphonefoto’s is 12 MP en veel camera’s met meer megapixels maken gebruik van ‘pixel binning’. Dat verwijst naar de techniek van het samenvoegen van meerdere pixels om één grotere pixel te maken die meer informatie bevat. Zo was de Samsung Galaxy S22 Ultra uitgerust met een 108MP-camera die ‘nona binning’ toepaste en daardoor negen kleine pixels combineerde tot één grote pixels. Als we die 108 MP delen door 9 dan komen we uit op 12 MP en de standaardresolutie van foto’s bleef bijgevolg 12 MP. Daarnaast is niet elke pixel in elke camerasensor even groot en niet elke fabrikant geeft aan hoe groot de pixels in smartphonecamera’s zijn. We weten bijvoorbeeld dat de 12MP-hoofdcamera van de iPhone 14 pixels heeft van 1,9 µm (micrometer) en dat de 50MP-hoofdcamera van de Samsung Galaxy S23 pixels van 1 µm heeft. De pixels van de iPhone zijn bijgevolg bijna twee keer groter. De Samsung Galaxy S23 combineert echter standaard vier pixels tot één grote pixel van 2 µm en neemt foto’s in 12,5 MP. Uiteindelijk heeft de Samsung dus maar een voorsprong van 0,1 µm op de iPhone, maar voor consumenten klinkt een 50MP-camera natuurlijk beter dan een 12MP-camera. Ten slotte is er wel een minimumaantal megapixels. Zo zie je veel goedkopere telefoons met een groothoekcamera van 8 MP en dat is het absolute minimum dat je wil hebben. Soms gebruiken fabrikanten een 5MP-groothoekcamera om toch maar te kunnen zeggen dat ze dat type camera hebben, maar die foto’s zijn vaak niet bruikbaar. Wat we te vaak zien op goedkope smartphones zijn 2MP-macrocamera’s. Hiermee kan je vanop een paar centimeter afstand voorwerpen fotografen, maar een foto met 2MP-resolutie is ronduit waardeloos.

Nutteloze camera’s

Hierboven hebben we al kort aangehaald dat camera’s met een laag aantal megapixels geen bruikbare foto’s zullen opleveren. Dat weerhoudt fabrikanten er niet van om een telefoon van 250 euro te maken en te zeggen dat die een ‘geavanceerde triple camera’ heeft. Achterop de smartphone zal je wel degelijke drie cameralenzen zien, maar de vraag is wat voor camera’s het precies zijn. Er zijn namelijk ‘camera’s’ waarmee je niet eens foto’s kan nemen en niet achter elke lens zit ook een camera. We spraken al over de befaamde 2MP-macrocamera die je op veel goedkope smartphones terugvindt. Daarmee kan je foto’s nemen, hoewel de kwaliteit erg laag zal zijn. Iets wat we eveneens vaak zien op goedkope smartphones is een 2MP-dieptecamera. Met die camera kan je daarentegen geen foto nemen. Die camera moet (zogezegd) helpen bij de achtergrondvervaging van portretfoto’s. Smartphones zoals de iPhone 15 hebben echter geen dieptecamera en nemen betere portretfoto’s dan smartphones met dieptecamera. Het laatste ding – we noemen het bewust geen camera – dat soms achter een lens schuilt, is een infrarood- en/of lasersensor. Die zien we onder andere in de Samsung Galaxy S24 Ultra terug. Die telefoon heeft dus vijf lenzen achteraan, maar vier camera’s. De toegevoegde waarde van die sensor is eveneens twijfelachtig. In theorie moet die helpen bij het scherpstellen en de achtergrondvervaging van portretfoto’s verbeteren.

Software is doorslaggevend

Hardware is ten slotte niet het enige wat telt in een camera. Elke smartphone voert automatisch nabewerkingen uit op foto’s. Die nabewerking verschilt niet alleen per merk, maar ook per telefoon. Zo staan iPhones bekend om hun milde, natuurlijke nabewerking, terwijl Samsung lange tijd bekend stond om hun intense, oververzadigde nabewerking. Goedkopere smartphones van Xiaomi en Poco hebben bijvoorbeeld de neiging om gras chemisch groen te maken. Een nieuwe trend is fotobewerking met behulp van AI (artificiële intelligentie). Onder andere de Google Pixel 8 en Samsung Galaxy S24 zetten hier enorm sterk op in. Zo kan je geavanceerde bewerkingen uitvoeren op elke foto die je ooit genomen hebt, ook met andere smartphones. Je kan bijvoorbeeld ongewenste voorbijgangers verwijderen uit de foto en de lege plaats wordt dan opgevuld door de AI, zodat het lijkt alsof er nooit iemand gestaan heeft.

Samsung Galaxy S24 Ultra

De meest geavanceerde smartphone op vlak van fotografie is de Samsung Galaxy S24 Ultra. Hij heeft niet alleen de meeste camera’s, maar ook de meeste megapixels (200MP-hoofdcamera) en geavanceerde AI-fotobewerking. Andere toestellen produceren misschien iets betere beelden in sommige situaties, maar de Galaxy S24 Ultra kan elke situatie goed aan, van close-ups tot nachtfoto’s en verre zoomafstanden. De nieuwe 50MP-telefotocamera met 5x optische zoom is een enorme upgrade die niet onderschat mag worden. Hij vervangt de oude 10MP-telefotocamera met 10x optische zoom. Door de resolutie te verhogen en het optische bereik te halveren, heeft Samsung zijn camera’s veelzijdiger gemaakt. Je kan nu 5x optisch inzoomen en alles daarna gebeurt digitaal. Foto’s met 5x zoom zien er bijgevolg veel beter uit dan hiervoor en foto’s met 10x zoom (of meer) zijn van gelijkaardige kwaliteit.

www.samsung.com

Adviesprijs: 1.449 euro

Eigenschappen: 200MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide, 10MP-telefotocamera met 3x zoom, 50MP-telefotocamera met 5x zoom

iPhone 15 Pro Max

De iPhone 15 Pro Max is voor het eerst beter dan de gewone iPhone 15 Pro. Hij maakt gebruik van een 48MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide en 12MP-telefotocamera met 5x optische zoom. Door de 48MP-hoofdcamera en de software van Apple stelt de iPhone 15 Pro je eveneens in staat om 2x digitaal in te zoomen zonder kwaliteitsverlies. Hoewel Apple geen geavanceerde AI-fotografietools heeft, is de automatische nabewerking erg natuurlijk. Professionele fotografen kunnen daarnaast in het ProRAW-formaat fotografen, waardoor er helemaal geen nabewerking gebeurt op de telefoon zelf. Op die manier kan je achteraf tot in de puntjes zelf de afbeelding bewerken. Een ander leuk trucje is dat je aan elke foto achtergrondvervaging kan toevoegen, ook al is die foto niet genomen in de portretmodus. Ten slotte is de videokwaliteit van de iPhone 15 Pro Max onovertroffen. Als je focus op video ligt, is dit het beste dat je zal vinden.

www.apple.com

Adviesprijs: 1.479 euro

Eigenschappen: 48MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide, 12MP-telefotocamera met 5x zoom

Google Pixel 8 Pro

Dit is de meest ambitieuze Google Pixel tot nu toe, met een aantal serieuze camera-upgrades die zelfs professionals tevreden kunnen stellen en een Tensor G3-chipset die speciaal is gebouwd om AI-functies uit te voeren. Het trio camera’s achteraan heeft geen gigantische updates gehad. Je krijgt nog steeds een 50MP-hoofdcamera, 48MP-groothoekcamera en 48MP-telefotocamera met 5x optische zoom. Google Foto’s bevat wel upgrades. Je krijgt hier namelijk toegang tot unieke fotobewerkingstools. We zijn al een tijdje bekend met de Magic Eraser, maar Google heeft die functionaliteit nu naar een hoger niveau getild met de Magic Editor. Wanneer je de Magic Editor opent, zie je een nieuw menu met allerlei generatieve AI-tools om je foto’s te bewerken. Je kan natuurlijk ook nog steeds dingen verwijderen uit foto’s en dit keer weet Google ook veel beter de ruimte achter het object dat je weghaalt in te vullen.

www.store.google.com

Adviesprijs: 1.099 euro

Eigenschappen: 50MP-hoofdcamera, 48MP-ultrawide, 48MP-telefotocamera met 5x zoom

Sony Xperia 1 V

Als je een smartphone wil die zich gedraagt als een echte camera, dan is dat zonder twijfel de Sony Xperia 1 V. Deze serie staat bekend om zijn topklassecamera’s die de ervaring van een Sony-camera nabootsen. Hij valt het meeste op door zijn unieke telefotocamera. Waar de meeste smartphones een vaste zoom hebben (van bijvoorbeeld 3x of 5x) en alle andere ingezoomde foto’s digitaal bijsnijden, heeft de Sony Xperia 1 V een continue optische zoom tussen 3,5x en 5,2x. Tussen deze twee zoomafstanden krijg je de best mogelijke kwaliteit, zonder dat de software digitaal moet bijsnijden. Verder staat Sony bekend om zijn redelijk complexe camera-apps (ja, meervoud). Er is namelijk de algemene camera-app waarmee je al je foto’s zal nemen, maar ook een afzonderlijke app gericht op video’s. Beide apps zijn ontwikkeld op basis van de camera’s van Sony en zijn daarom vrij complex.

www.samsung.com

Adviesprijs: 1.399 euro

Eigenschappen: 52MP-hoofdcamera, 12MP-groothoekcamera, 12MP-telefotocamera met 3,5x tot 5,2x zoom

OPPO Reno10 Pro

De Reno-serie staat altijd in het teken van fotografie en dat is niet anders bij de Oppo Reno 10 Pro. De 32MP-telefotocamera met 2x optische zoom valt het meeste op en is ontworpen voor portretfoto’s. De 50MP-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie kennen we van de vorige versie en ook de 8MP-groothoekcamera is ongewijzigd. Zoals verwacht zijn de foto’s met de 50MP-hoofdcamera uitstekend en de optische beeldstabilisatie doet ook goed zijn werk bij video’s. De 32MP-telefotocamera presteert op hetzelfde hoge niveau als de hoofdcamera. Oppo zei dat hij ontwikkeld is met het oog op portretten en daar straalt hij echt. De achtergrond krijgt een erg natuurlijk uitziende bokeh en zelfs kleine details, zoals het dunne frame van een bril, weet hij correct te herkennen. Ook als je gewoon wat dichterbij wil komen bij een onderwerp dat geen persoon is, werkt de 2x zoom goed. Zowel de kleurenweergave, nachtfoto’s als het dynamisch bereik zitten op hetzelfde niveau als de hoofdcamera.

www.oppo.com

Adviesprijs: 659 euro

Eigenschappen: 50MP-hoofdcamera, 8MP-ultrawide, 32MP-telefotocamera met 2x zoom

Google Pixel 7a

Wie geen gigantisch budget heeft en toch bovengemiddelde foto’s wil maken, moet naar de Google Pixel 7a kijken. Hij mag dan wel geen telefotocamera hebben, maar de hoofdcamera en ultrawide presteren beide uitstekend. Google staat niet bekend om zijn geweldige camerahardware, maar wel om zijn camerasoftware. De Pixel 7a mag dan wel uitgerust zijn met slechtere camera’s, maar geniet wel van dezelfde chipset en software als de Google Pixel 7. Zo is er een exclusieve functie waarmee je oude foto’s kan herstellen, ook als die foto’s niet met de Pixel 7a zijn genomen. Verder is er een nieuwe modus voor lange belichting, die handig is voor foto’s bij weinig licht. Hou er wel rekening mee dat je een statief moet gebruiken in deze modus. Zolang je niet inzoomt, komt de fotokwaliteit overeen met smartphones die soms twee keer meer kosten.

www.store.google.com

Adviesprijs: 509 euro

Eigenschappen: 64MP-hoofdcamera, 13MP-ultrawide, geen telefotocamera