Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Door gezichtsherkenning is je iPhone ontgrendelen een fluitje van een cent, maar wat doe je als Face ID niet meer werkt? We geven je drie handige tips mee zodat jouw iPhone je weer herkent.

Je iPhone ontgrendelen is sinds de intrede van Face ID heel wat makkelijker geworden, je hoeft geen code meer in te voeren en je hoeft zelf je vinger niet meer te gebruiken. Het is dan ook erg vervelend als Face ID plots dienst weigert. We leggen uit hoe je het in 3 stappen zelf kan oplossen.

Wat doen als Face ID niet meer werkt?

Als de gezichtsherkenning van je iPhone niet goed meer werkt, of zelfs helemaal niet werkt, zijn er enkele stappen die je kan ondernemen om Face ID terug te laten werken. Niet werkende gezichtsherkenning kan verschillende oorzaken hebben zoals bedekte sensoren, verouderde software of verandering van uiterlijk. Het is belangrijk om elke stap even door te nemen, zodat je bepaalde oorzaken kan uitsluiten:

Stap 1 / Sensoren schoonmaken

Het kan zijn dat bepaalde sensoren van de zogenaamde TrueDepth-camera bedekt zijn. Deze sensoren zitten verstopt in de notch van je iPhone, dat is het zwarte balkje bovenaan jouw iPhone. De sensoren van het TrueDepth-camerasysteem zorgen er onder andere voor dat je gezichtsherkenning kan gebruiken. De eerste stap is dus om deze even schoon te maken.

Zorg ervoor dat alle sensoren zichtbaar zijn en dat deze niet bedekt worden door bijvoorbeeld een hoesje. Als je er zeker van bent dat alle sensoren goed zichtbaar zijn, kan je de sensoren stofvrij maken met behulp van een microvezel doek. Je kan ook desinfectiedoekjes gebruiken. Nu je toch bezig bent, poets je best ook even heel je scherm.

Is je iPhone up-to-date? Verouderde software kan er voor zorgen dat bepaalde functies niet goed meer werken of zelf helemaal dienst weigeren.

Zorg ervoor dat je de laatste iOS versie hebt geïnstalleerd. Je kan dit nakijken door te navigeren naar de Instellingen, te klikken op Algemeen en vervolgens op Software-update. Installeer nu indien nodig de laatste versie van iOS.

Hier kan je jouw iPhone updaten

Stap 3 / Face ID opnieuw instellen

Je hebt het zelf misschien niet door, maar iedereen verandert constant van uiterlijk. Hierdoor kan het wel eens gebeuren dat je iPhone je niet meer herkent. Het beste wat je in dit geval kan doen, is Face ID opnieuw configureren.

Om de gezichtsherkenning opnieuw in te stellen navigeer je naar de Instellingen van je iPhone. Ga vervolgens naar Face ID en toegangscode, en druk op Stel Face ID opnieuw in.

Hier kan je Face ID opnieuw instellen

Face ID werkt nog steeds niet

Is je Face ID nog steeds stuk na het overlopen van bovenstaande stappen? Dan is de kans groot dat het TrueDepth-camerasysteem defect is. Je hebt nu twee opties:

iPhone laten repareren

Nieuwe iPhone aanschaffen

Als je kiest voor een reparatie, doe je dit best bij een erkende Apple serviceprovider of Apple winkel. Zo ben je er zeker van dat er geen louche onderdelen gebruikt worden. Houdt er wel rekening mee dat de rekening van een iPhone-reparatie al snel hoog kan oplopen.

Als je iPhone al enkele generaties oud is, kan het beter zijn om gewoon een nieuwe iPhone aan te schaffen. Oudere smartphones krijgen na verloop van tijd nu eenmaal kwaaltjes, en als je alles steeds laat repareren kan dat een duur grapje worden.

Samengevat

Als de gezichtsherkenning van je iPhone niet meer werkt, is de kans groot dat je het probleem zelf kan oplossen; van sensoren schoonmaken tot je iPhone updaten tot Face ID opnieuw instellen. Als je alle stappen zorgvuldig volgt zou het zomaar kunnen dat alles weer prima werkt.

Helaas bestaat ook de mogelijkheid dat je toestel defect is. In dat geval zul je jouw iPhone moeten laten repareren of, als het om een oud toestel gaat, overwegen om een nieuwe aan te schaffen.