Ben je op zoek naar een beveiligingscamera, maar je hebt geen idee wat je nodig hebt en wat handig is? Wij hebben een aantal van de beste exemplaren voor buiten verzameld. Zo zit er altijd wel iets bij voor elke wens. In een tijd waarin veiligheid en gemoedsrust steeds belangrijker worden, is het geen verrassing dat beveiligingscamera’s voor buiten een belangrijk onderdeel van menig huishouden zijn geworden. Of je nu je eigendommen wilt beveiligen tegen nare individuen, een oogje in het zeil wilt houden of gewoon wilt weten wie er voor je huis of appartement staat voordat je de deur opendoet: een goede beveiligingscamera kan een enorme geruststelling zijn. Met een groot aanbod, gaande van eenvoudige en budgetvriendelijke modellen tot geavanceerde systemen met de nieuwste technologie, is er voor elk huis een passende camera. Het aanschaffen van een nieuwe beveiligingscamera is een complex proces, aangezien de meeste mensen al weinig kennis hebben van de camera’s in hun telefoons, laat staan beveiligingscamera’s. We bespreken verschillende typen camera’s, waar je op moet letten bij de aanschaf en natuurlijk lichten we enkele van de beste opties op de markt uit.

Verschillende camera’s

Het kiezen van de juiste beveiligingscamera’s voor buiten kan soms moeilijk zijn, want er zijn heel veel verschillende types. IP-camera’s, die je via je thuisnetwerk kan besturen en ook zo werken, bieden vaak de meest gebruiksvriendelijke ervaring, met toegang op afstand als je gebruikmaakt van een smartphone, computer of tablet. PTZ-camera’s, ook wel bekend als Pan-Tilt-Zoom-camera’s, bieden de mogelijkheid om de camera te draaien en in te zoom waardoor je veel meer controle hebt over je camera. Dit is vooral handig als je een groter perceel hebt of specifieke use-cases hebt voor jouw camera. Andere opties zijn statische camera’s, die een vaste positie behouden, en bullet-camera’s, die bekend staan om hun langwerpige, cilindrische vorm en vaak worden gebruikt voor gerichte observatie. De keuze hangt af van je specifieke behoeften, zoals de grootte van het gebied dat je wilt bewaken en de specifieke functies die je nodig hebt.

Wat is de beste beveiligingscamera voor jou?

Bij het kiezen van een beveiligingscamera voor buiten, zijn er enkele sleutelfactoren om te overwegen. Waterbestendigheid is cruciaal, want je wilt zeker zijn dat je camera bestand is tegen weersinvloeden. De stroomvoorziening is een ander belangrijk aspect; sommige modellen vereisen een verbinding met het stroomnet, terwijl andere werken op batterijen. Camera’s op batterijen bieden meer flexibiliteit in plaatsing, maar vereisen wel regelmatig onderhoud. Videokwaliteit speelt ook een grote rol. Hoewel Full HD vaak voldoende is, kan een hogere resolutie zoals 2K of 4K nuttig zijn voor het duidelijk vastleggen van details op grotere afstanden. Nachtzicht is een andere belangrijke functie; sommige camera’s bieden kleurenbeelden bij nacht dankzij ingebouwde verlichting, terwijl andere overgaan naar zwart-wit in het donker. Smarthome-integratie is ook een overweging. Als je al slimme apparaten in huis hebt, zoals Amazon Alexa of Google Assistant, is het handig als je camera daarmee kan communiceren. Tot slot is er de kwestie van opslag. Cloudopslag biedt gemak en toegankelijkheid, maar kan extra kosten met zich meebrengen. Lokale opslag, zoals een SD-kaart, biedt een eenmalige oplossing zonder lopende kosten, maar dan mis je de gemakkelijke toegankelijkheid die online opslag biedt. We zullen de kenmerken, voordelen en mogelijke nadelen van vier modellen bespreken, zodat je een geïnformeerde keuze kan maken voor jouw unieke situatie.

Anker EufyCam 2

In de competitieve markt van buitencamera’s blinkt de Anker EufyCam 2 uit met zijn betaalbaarheid en solide functies. Hoewel hij geen 2K-videoresolutie heeft en de nachtbeelden niet in kleur zijn, biedt deze camera een uitstekende balans tussen prijs en prestatie. Het meest opmerkelijke is de indrukwekkende batterijduur van 365 dagen, die de levensduur van concurrenten zoals Arlo en Ring ruimschoots overtreft, hoewel de batterij niet verwisselbaar is. Een ander voordeel is de opslag van beelden op het meegeleverde BaseStation, wat extra privacy en beveiliging biedt. Hoewel hij niet de geavanceerde objectherkenning heeft van sommige Arlo-modellen, biedt deze camera wel integratie met Amazon Alexa, Google Assistant en Siri. De Eufycam 2 is een uitstekende keuze voor diegenen die een kostenefficiënt beveiligingssysteem zoeken met volledige controle en zonder maandelijkse kosten.

Adviesprijs: 100 euro

anker.com

Eigenschappen: 1080p Full HD-resolutie, opslag 16GB BaseStation, geen maandelijks abonnement nodig

Wyze Cam v3

De Wyze Cam v3 is een topkeuze in het segment van betaalbare buitencamera’s. Deze Full HD-camera levert heldere beelden, zowel overdag als ‘s nachts. Een groot pluspunt is de gratis cloudopslag voor 14 dagen en het microSD-slot voor lokale opslag, waardoor de camera zich onderscheidt van veel andere budgetopties. Uniek aan de Wyze Cam v3 is de ingebouwde standaard die meer flexibiliteit biedt in de plaatsing, hoewel de camera wel op het stroomnet aangesloten moet worden. Zonder abonnement ontbreekt de functie voor persoonsdetectie en de betrouwbaarheid bij het detecteren van onverwachte geluiden en bewegingen kan beter. Desondanks is de Wyze Cam v3 een sterke optie voor wie een budgetvriendelijke, veelzijdige beveiligingscamera zoekt.

Adviesprijs: 64 euro

global.wyze.com

Eigenschappen: 1080p Full HD-resolutie, gratis cloudopslag, gratis cloudservice en MicroSD-slot voor lokale opslag

Arlo Ultra 2

De Arlo Ultra 2 is een premium beveiligingscamera die 4K-video-opnames biedt, waardoor kleine details ook van een afstand duidelijk zichtbaar zijn. Deze camera levert bijzonder heldere en gedetailleerde kleurenbeelden, zowel overdag als in de late uurtjes, dankzij de ingebouwde ledverlichting. De Arlo Ultra 2 ondersteunt zowel 2.4GHz- als 5GHz-wifi voor een betere connectiviteit en een uitgebreider bereik. Het apparaat werkt samen met de typische smarthomesystemen, zoals Alexa, Google Assistant en HomeKit. De Arlo Ultra 2 komt echter wel met een hoge prijs en vereist een abonnement op Arlo Secure voor 4K-opslag en toegang tot meer geavanceerde functies. Voor lokale opslag heb je een microSD-kaart nodig, waardoor je de beelden dus niet via de Arlo-app kan kijken.



Adviesprijs: 419,99 euro

arlo.com

Eigenschappen: 4K-resolutie, opslag 30 dagen met abonnement, lokale opslag met MicroSD

Eufy SoloCam E40

De Eufy SoloCam E40 doet, in tegenstelling tot andere beveiligingscamera’s, niet aan cloudopslag, maar is volledig ontworpen als een thuisbeveiligingscamera met lokale opslag. De camera heeft ingebouwd geheugen tot maar liefst 8 GB voor het bewaren van opnames. Volgens Eufy komt dit overeen met een maand aan beelden. Dit getal is gebaseerd op 30 detecties per dag met elke video die 10 seconden duurt. De video’s worden opgenomen met een resolutie van 2K, waardoor ze erg gedetailleerd zijn. De Eufy SoloCam E40 filmt overdag in kleur, maar ‘s nachts alleen maar in zwart-wit omdat de camera niet over extern licht beschikt.

Adviesprijs: 129,99 euro

nl.eufy.com

Eigenschappen: 2K-resolutie, lokale opslag met een 8GB-capaciteit, geen nachtvideo’s in kleur