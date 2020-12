Zorg voor dat extra stukje veiligheid met een goede camera. Welke je moet kopen? We zetten een paar belangrijke elementen voor je op een rij.

Het is belangrijk om te weten dat het hebben van een beveiligingscamera inbrekers niet direct buiten de deur houdt. Het is een afschrikmiddel dat ze wel op afstand kan houden, maar je huis is er niet beter door beveiligd. Prettig is wel dat je met een slimme camera overal ter wereld kunt zien wat er met je huis gebeurt. Alle systemen beschikken ook over een opnamesysteem, waarbij je bij de meeste systemen een maandelijks bedrag betaalt. In dit artikel bespreken we zowel beveiligingscamera’s voor binnen als voor buiten, met een paar bijzondere producten die de rol van beveiligingscamera op zich nemen.

Accu of bekabeld

Bedenk vooraf of je een beveiligingscamera wil die op een batterij werkt, of dat je de mogelijkheid hebt om je camera op de netstroom aan te sluiten. Een camera op accu heeft zo zijn voordelen. Je kunt ze overal verwerken, ook in die uithoek in de tuin of halverwege de gevel, zonder dat er een stroomkabel over de muur loopt of van binnen naar buiten geleid moet worden. Het nadeel is dat die accu’s regelmatig opgeladen moeten worden. Hoe vaak? Dat hangt af van het merk en model camera. De accu van de nieuwe Amazon Blink camera’s gaan twee jaar mee, een Ring camera 4-6 maanden.

Welke functies

Een ander element om over na te denken: welke functie wil je dat je camera vervult? Wil je enkel registreren wat er op bepaalde plekken gebeurt, wil je filmpjes opnemen in ‘de cloud’ of zoek je een camera die meerdere functies vervult, zoals een videodeurbel of een lamp die aanspringt als er beweging wordt geregistreerd? Dat zijn bij veel merken namelijk goede opties, die niet alleen veiligheid bieden, maar ook wat comfort en gebruiksgemak toevoegen. Houd bij het maken van opnames ook rekening met de geldende wet- en regelgeving. In verband met privacy mag je namelijk niet overal opnames van maken. Controleer ook waar de filmpjes worden opgeslagen. Sommige camera’s maken gebruik van een geheugenkaart of slaan hun films op via een externe schijf op het netwerk, maar het gros van de camera’s maakt gebruik van een abonnementsservice om de opnames een paar dagen tot enkele weken in de cloud te bewaren.

Slimme functies

Veel beveiligingscamera’s bieden talloze ‘slimme functies’. Dat houdt in dat je de beelden vanaf je smartphone of tablet overal ter wereld kunt bekijken. Dat geeft een veilig gevoel, maar kan er ook toe leiden dat je te veel bezig bent met je beveiliging. Je zult meldingen krijgen wanneer er een beweging wordt gedetecteerd, ook wanneer er reclamefolders in de bus worden gegooid! Veel beveiligingscamera’s bieden ook koppelingen met slimme diensten. Zo kun je lampen aan laten gaan in huis wanneer er beweging wordt gedetecteerd, waardoor de illusie wordt gewekt dat je aanwezig bent in huis. Dat kan inbrekers behoorlijk afschrikken!

Beeldkwaliteit

Je hoeft geen Oscars binnen te halen met je beveiligingsbeelden, maar het is wel prettig dat de beelden helder en scherp zijn. Sommige camera’s bieden een brede kijkhoek, anderen zijn een stuk gerichter. De beeldkwaliteit bestaat niet alleen uit de resolutie (Full-HD of zelfs 4K zijn de standaard van nu), maar ook over zaken als infraroodopnames in het donker. Nieuwere camera’s zullen je daarbij niet snel in de steek laten en prima resultaten bieden.

De beste plek voor je camera

Er zijn eigenlijk twee stelregels voor het plaatsen van een camera. Ten eerste moet je de camera richten op hetgeen je wil beveiligen. Wil je inbrekers spotten? Richt de camera dan niet op de straat of het trottoir, maar zorg dat je deur zelf ook in beeld is. Anders zie je alleen maar iemand lopen en niet inbreken. Daar heb je niets aan! Ten tweede moet je de camera’s op de toegangswegen naar deze locaties richten. Zo krijg je de beste beelden van de dader.

Wat kost een abonnement?

Er zijn veel verschillende merken die clouddiensten aanbieden. Deze camera’s zijn niet alleen het goedkoopst in aanschaf, ze zijn ook het eenvoudigst te installeren. Je hoeft tenslotte geen kabels te trekken naar een harde schijf of computer voor de gegevensopslag. Maar wat kost zo’n clouddienst? Dat verschilt nogal per merk! De onderstaande prijzen zijn per maand. Sluit je meteen een jaarabonnement af? Dan krijg je vaak 2 maanden gratis.

Merk Aantal dagen Aantal camera’s Prijs per maand Ring Protect 30 1 € 3 Ring Protect Plus 30 onbeperkt € 10 Nest Aware 30 onbeperkt € 5 Nest Aware Plus 60 onbeperkt € 10 Arlo Smart Elite 30 1 / 5 € 2,79 / € 8,99 Logitech Circle Safe 14 1 / 5 € 3,99 / € 6,99 Logitech Circle Safe Premium 31 1 / 5 € 9,99 / € 17,99 My Dlink Cloud Basic 7 3 € 2,49 My Dlink Cloud Premium 14 5 € 4,99 My Dlink Cloud Pro 30 10 € 9,99 Blink Basic 30 1 € 3 Blink Plus 30 onbeperkt € 10

Anker EufyCam 2

Het mooie van Eufy is dat deze producten niet gebonden zijn aan een cloud-dienst. Je koopt er een eigen opslag bij, waar alle beelden van je beveiligingscamera’s worden opgeslagen. De camera’s zelf gaan een jaar mee op een enkele acculading, wat erg imposant is. Je koopt een basisset met twee camera’s en een opslagstation, dat je verder kunt uitbreiden met een videodeurbel, camera’s met verlichting, slimme sloten of beveiligingscamera’s voor binnen. Je kunt de camera instellen, zodat hij enkel reageert op mensen. Dat voorkomt heel wat bewegingsmeldingen! De installatie is een tikje omslachtig, maar eenmaal geïnstalleerd werkt alles heel intuïtief.

Prijs: 299 euro.

Eigenschappen: Camera op accu, geen abonnement nodig, uitbreidbaar met beveiligingsset, deurbel en andere camera’s.

Ring Stick Up Cam

Je kent Ring wel van hun ‘slimme deurbel’ met het herkenbare melodietje. De Stick Up Cam maakt gebruik van dezelfde service en opslag. Heb je een Ring Deurbel, dan is dit een verstandige keuze. Je koopt hem bedraad of op een accu. De installatie is heel eenvoudig, de bediening evenzo. Mocht je willen, kun je het systeem uitbreiden met camera’s die beschikken over een spotlight of een ‘flood light’. Er is zelfs een klein zonnepaneel beschikbaar, waarmee je de camera kunt opladen als je hem op een plek hangt waar geen stroomvoorziening is. Dankzij een tweewegcommunicatie kun je niet alleen horen wat er gebeurt, maar ook terugpraten. Ook de Ring kun je instellen zodat hij enkel reageert op mensen. De opslag verloopt via clouddiensten, waar een abonnement voor nodig is. Internet verloopt via wifi, maar de camera kan ook via een netwerkkabel worden aangesloten.

Prijs: 99 euro.

Te koop: www.ring.com



Eigenschappen: Eenvoudig in gebruik, voor binnen en buiten, uitbreidbaar met deurbel en beveiligingsset, versie met verlichting beschikbaar.

Google Nest Outdoor Cam IQ

De Google Nest Cam IQ Outdoor Camera is de duurste in ons rijtje van vandaag. Deze slimme camera herkent personen, zodat je alleen een melding krijgt als de camera een onbekende bezoeker detecteert. De camera zoomt automatisch in op een persoon en volgt deze continu. Met de ingebouwde microfoon neem je alles op wat er gezegd wordt en met de speaker praat je terug tegen mensen in je tuin. Google Nest Outdoor Cam IQ heeft een abonnement nodig voor Google Nest Aware en werkt naadloos samen met Google Assistant, waardoor een aantal slimme functies beschikbaar zijn. Je kunt dit systeem uitbreiden met binnencamera’s en een slimme deurbel. Deze camera’s werken enkel op netstroom.

Prijs: 379 euro.

Eigenschappen: Slimme functies, alleen op netstroom, clouddienst noodzakelijk, uitbreiden met slimme deurbel, 4K sensor, opname in Full HD.

Amazon Blink Outdoor

Een relatieve nieuwkomer in ons marktgebied is de Amazon Blink. Je zou hem kunnen zien als het kleine broertje van Ring, ook in het bezit van Amazon. Deze camera’s blinken uit in hun lage aanschafprijs en de bijzonder lange levensduur van de batterij: deze gaat maar liefst twee jaar mee! Je kunt de camera koppelen aan hun clouddienst, maar voor een klein bedrag schaf je een Blink Sync Module 2 aan, waarmee je de films op een USB-stick kunt opslaan. De camera’s beschikken over instelbare zones voor de bewegingsmelding en wederzijdse communicatie.

Prijs: 99 euro.

Eigenschappen: Cloud of lokale opslag, koppeling met meerdere camera’s mogelijk, eenvoudige installatie, enkel op batterij, langste batterijduur.