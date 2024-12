Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Digitale kerstkaarten zijn een populaire, maar vooral ook gemakkelijke manier om vrienden en familie te laten weten dat je aan hen denkt tijdens de feestdagen. Je kan ze eenvoudig versturen via e-mail of delen op sociale media en kunnen een creatieve manier zijn om je boodschap over te brengen. We sommen de 4 leukste op.

De vier leukste digitale kerstkaarten

Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen mening over wat een leuke kerstkaart is. Daarom sommen we enkele verschillende digitale kerstkaarten op waar ook jij vast wat aan hebt.

1. ElfYourself

Met deze grappige digitale kerstkaart tover je jezelf samen met maximum 4 andere personen om tot dansende elven. Het moet niet altijd serieus zijn, toch? Sinds vorig jaar zijn er nóg meer kerstkaarten toegevoegd; die nieuwe kaarten maken gebruik van AI (artificiële intelligentie) om jezelf om te bouwen tot dansende elf. En het beste is: je kan het helemaal gratis uitproberen op elfyourself.com.

2. Greetings Island

Op zoek naar een digitale kerstkaart die er uitziet als een traditionele kerstkaart? Greetings Island heeft een grote verzameling prachtige sjablonen die je volledig zelf kan aanpassen. Kies een ontwerp, voeg je eigen tekst of foto toe, en je hebt een digitale kerstkaart die er net echt uitziet om te versturen via e-mail, sociale media of via een link. Bekijk een voorbeeld of ga zelf gratis aan de slag op greetingsisland.com

3. JibJab

JibJab valt ongeveer in dezelfde categorie als ElfYourself. Met JibJab kun je grappige of feestelijke kaartjes maken. Upload een foto en verander jezelf in een feestelijk figuur. Er zijn veel verschillende soorten kerstkaarten, maar let wel op want sommige kaarten zijn namelijk betalend en het is niet altijd duidelijk welke gratis zijn en welke niet. Probeer het zelf eens uit op jibjab.com.

4. Canva

Met Canva heb je de keuze uit wel honderden kerstkaarten. Deze kan je bovendien ook helemaal aanpassen zoals je zelf wilt. Er zijn ook betalende sjablonen met net wat meer mogelijkheden, maar de gratis sjablonen zijn voor de meesten meer dan voldoende. Probeer alle gratis sjablonen op canva.com.

Traditionele kerstkaarten

Zijn digitale kerstkaarten niet echt jouw ding? Dan kan je natuurlijk ook altijd kiezen voor traditionele kerstkaarten.

