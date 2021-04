Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

PC monitoren en televisies zijn perfect voor alledaags gebruik, maar soms heb je iets meer nodig. Wij gidsen je doorheen alle technische verschillen en helpen je bij het vinden van een geschikte projector.

In een niet zo ver verleden kon je projectoren enkel in een professionele of educatieve setting terugvinden. Enkelingen haalden deze ook in huis ter vervanging van hun televisie, maar op vlak van privégebruik kenden projectoren nooit een significante doorbraak. Dat hadden ze te danken aan hun prijs, en het feit dat televisies nu eenmaal praktischer en eenvoudiger zijn, en iets sneller ontwikkelden. Bij een projector is het trouwens ook zeker nodig om te kijken naar de lichtomstandigheden in de plaats waar je deze wenst te gebruiken, zodat jouw beeld zo helder mogelijk wordt weergegeven. Daar is echter verandering in gekomen, en dankzij de implementatie van verschillende nieuwe technologische ontwikkelingen en prijsdalingen zijn ze in steeds meer huishoudens terug te vinden. Voor elke situatie bestaat er wel een toestel.

Projectoren zijn er inmiddels in allerlei soorten kwaliteit, vormen en maten. In je zoektocht naar een geschikte projector krijg je al snel te maken met een boel verschillende merken, technische termen en types projectoren, waardoor je na verloop van tijd door het bos de bomen niet meer ziet. Wij voorzien je van de nodige tekst en uitleg en maken de technische aspecten iets meer toegankelijk, zodat je voor elke situatie de juiste keuze van toestel kan maken.

Gebruik en plaatsing

De hoofdvraag die je je alvast moet stellen bij het kiezen van een projector, is waar je het toestel voor wilt gebruiken. Wil je jouw woonkamer omtoveren naar een heuse bioscoop? Dan zal je vooral op zoek moeten gaan naar de beste resolutie. Als je echter sporadisch wat foto’s of een serie wil bekijken, dan zal je met wat minder resolutie ook al ver komen. Wil je hem professioneel of educatief gebruiken? Dan zijn lichtere allrounders misschien iets beter geschikt. Of zal je de projector gebruiken om te gamen? Dan moet je zeker op de input-lag letten.

Daarnaast moet je je ook de vraag stellen waar je jouw projector wil plaatsen. Deze toestellen werken steeds met een projectieverhouding die je de afstand toont waarmee jouw projector een beeld van één meter geeft. Een projectieverhouding van bijvoorbeeld 1,50:1 houdt in dat je dus jouw projector op 1,5 meter van het scherm moet plaatsen om een beeld van 1 meter breed te krijgen. Om jouw beeld te verdubbelen moet je de projector dan ook op 3 meter afstand zetten.

Short throw

Daarnaast bestaan er ook short throw en ultra short throw projectoren. Deze kan je veel dichter bij de muur zetten om een groot beeld te krijgen. Short throw-projectoren hebben bijvoorbeeld soms al genoeg aan 90 tot 100 centimeter, en bij ultra short throw-toestellen kan dat zelfs tussen de 8 en 50 centimeter zijn. Hiermee zijn deze laatste projectoren een leuk alternatief voor jouw televisie, want je kan ze bijna op dezelfde afstand van de muur plaatsen, en ze nemen minder plaats in.

Niet elke projector zal steeds recht voor de muur staan, waardoor jouw beeld eerder de vorm krijgt van een trapezium dan een mooie rechthoek. Met een keystone-correctie kan je echter het beeld digitaal wat bijwerken, waardoor het beeld terug een mooie rechthoek wordt. Dit kan bij projectoren de hoeken verticaal of horizontaal bijstellen, en sommige toestellen kunnen dit in beide richtingen. Dit soort correctie wordt ook digitaal uitgevoerd, en kan dus een effect hebben op de helderheid en kwaliteit van jouw beeld. Naast keystone-correctie bestaat er ook lens shift. Daarmee kan je jouw beeld meer naar links, rechts, boven of onder verschuiven als het toch niet recht op het scherm verschijnt. Dit heeft geen impact op de kwaliteit van het beeld.

Projectortechnologie en resolutie

Er zijn drie verschillende soorten technologie waarmee projectoren een beeld op jouw scherm laten verschijnen: DLP, LCD en LED. DLP-projectoren komen momenteel het meest voor en moet je eigenlijk niet echt onderhouden. Ze leveren een mooi beeld en nemen niet veel plaats in. Het nadeel is wel dat dit type technologie koeling vraagt, waardoor je wel last zal hebben van het achtergrondgeluid van een ventilator. LCD-projectoren zijn doorgaans goedkoper en geven je vaak een zoom-functie. 3LCD-projectoren vallen hier ook onder, en zij geven een duidelijkere kleurenweergave. LCD-projectoren hebben wel minder contrast en gebruiken een filter die je dient proper te maken. LED-projectoren hebben lampen met een geweldige levensduur die betere kleuren leveren, verbruiken minder energie en vragen geen onderhoud. Zij komen echter wel met een beperkte helderheid en zijn dus niet geschikt in omgevingen waar veel licht is.

Net als bij een monitor en televisie is de resolutie van je projector belangrijk. De resolutie wijst op de hoeveelheid pixels die je in de hoogte en breedte van jouw scherm te zien krijgt. De meest voorkomende resoluties zijn de volgende: Super VGA (880×600), HD Ready (1280×720), Wide XGA (1280×800), Full HD (1920×1080) en 4K (3840×2160). Bij projectoren wordt er doorgaans gebruik gemaakt van een 16:9-beeldverhouding, maar ook 16:10 komt hier wel eens voor. Wide XGA heeft bijvoorbeeld hetzelfde aantal pixels in de breedte als HD Ready, maar geeft met 800 pixels een iets hoger beeld dan 720.

Veel projectoren zijn eenvoudig aan je plafond te bevestigen.

Omgevingslicht en helderheid

De hoeveelheid licht die een projector uitzendt, wordt weergegeven in ANSI lumen. In een volledig donkere ruimte, zoals een thuisbioscoop, heb je een projector nodig die niet te veel licht uitzendt, want anders wordt het beeld te fel en oncomfortabel voor je ogen. Reken in dit soort situaties rond de 1000-3000 ANSI lumen. In settings met een beperkte lichtinval, zoals sommige vergaderzalen of woonkamers waar toch vaak nog (gedimd) licht binnenkomt, moet je rond de 3000-4000 ANSI lumen zoeken. Van zodra je in verlichte ruimtes zit, zoals klaslokalen, heb je minstens 5000 ANSI lumen nodig voor een helder beeld. Houd ook rekening met het volgende: als je het beeld van een projector ook groter maakt, dan zal je het licht meer spreiden, en de helderheid dus doen afnemen. Als je specifiek op zoek bent naar grote beelden, probeer dan ook iets meer ANSI lumen te voorzien.

Projectoren werken ook meestal op basis van lampen. Deze hebben slechts een bepaalde levensduur, en bovendien zijn ze ook niet onfeilbaar. Hou daar dus zeker rekening mee bij de aankoop van een projector.

Samsung The Premiere LSP7T

In jouw zoektocht naar de perfecte projector voor jouw thuiscinema of vergaderzaal willen we je graag een overzicht geven van wat er momenteel op de markt speelt. Hier kan je enkele projectoren terugvinden voor verschillende doeleinden en in uiteenlopende prijsklassen, zodat je zelf kan beslissen. Als je op zoek bent naar een topklasse projector, dan kan je zeker eens een kijkje nemen bij de Samsung The Premiere LSP7T. Deze slimme ultra short throw-projector gaat volledig op in jouw interieur met zijn minimalistische ontwerp, en je hoeft hem slechts 30 centimeter van jouw muur te plaatsen om al een beeld van 100 inch te bekomen.

Dankzij de 4K lasertechnologie krijg je een beeld dat voorzien is van een groot kleurenbereik en haarfijn blijft tot 120 inch. De projector komt met een helderheid van 2200 ANSI lumen, en is daarom perfect geschikt voor jouw thuisbioscoop. Daar komt dan nog eens een 30 watt 2.2 geïntegreerde audio bij, met als kers op de taart de toegang tot al jouw favoriete streamingdiensten en de optie om direct van jouw Samsung Galaxy smartphone te streamen. Voor deze premium projector betaal je een premium prijs, maar je haalt er natuurlijk ook een volledige bioscoopervaring mee in huis. Enkel de popcorn ontbreekt nog.

Lees ook: Review van de BenQ V6000 4K projector

Prijs: 3.499 euro

Eigenschappen: 4K tripel laser DLP-projector, schermafmeting van 90 tot 120 inch, 3840 x 2160 pixels, 2.200 ANSI lumen, levensduur lamp: gebruikt een laser met een levensduur van 20.000 uren

Acer X138WHP

Ben je toch op zoek naar een projector die niet zo premium hoeft te zijn en eerder sporadisch allround zal dienen voor het bekijken van foto’s en video’s? Dan kan je eens een kijkje nemen naar de Acer X138WHP. Deze projector kan dankzij de 4000 ANSI lumen heldere beelden leveren in middelgrote tot grotere ruimtes met veel omgevingslicht. Met een standaardbeeldverhouding van 16:10 geeft hij een hoger beeld dan normaal, maar hij is tevens ook voorzien van de optie om naar 16:9 of 4:3 te schakelen. Met een minimale en maximale diagonale schermgrootte van respectievelijk 27 en 300 inch is het een polyvalente projector die je in elke situatie uit de nood kan helpen.

Daarnaast komt deze projector ook nog met bijhorende kleurenverbeteringen dankzij Acer ColorBoost3D, ColorSafe II en LumiSense, die ervoor zorgen dat alle kleuren zo helder en consequent mogelijk worden weergegeven. Ingebouwde luidsprekers zorgen mee voor de audio, en het Acer BlueLightShield kan de hoeveelheid blauw licht beperken om jouw ogen te sparen. De bouw van deze projector is vrij klein, waardoor je hem makkelijk kan opbergen of gebruiken voor onderweg.

Prijs: 429 euro

Eigenschappen: DLP-projector, schermafmeting van 27 tot 300 inch, Wide UXGA 1920 x 1200 pixels, 4.000 ANSI lumen, levensduur lamp: 6.000 uren

Optoma ML1050ST+

De Optoma ML1050ST+ is een kleine en lichte projector die speciaal ontworpen is voor zakelijk gebruik. Je kan hem eenvoudig mee naar kantoor, vergaderingen of school nemen en daarna terug opbergen. Zet jouw presentaties of materiaal op een USB-stick, SD- of microSD-kaart en de ingebouwde mediaspeler neemt de rest wel over zodat jij je op andere zaken kan focussen. Met een standaard beeldverhouding van 16:10 heb je op deze projector een WXGA-resolutie, wat goed is voor jouw zakelijke en persoonlijke doeleinden.

Omdat het een short throw projector is, kan je met dit toestel al vanaf 80 centimeter een beeld van een meter breed vormen. Dankzij de autofocus zorgt dit toestel ook steeds automatisch voor het meest scherpe beeld. Dankzij de HDR-functionaliteiten heb je ook overal toegang tot een diepere kleurenweergave. Deze projector beschikt over 1000 ANSI lumen en werkt daarom beter in omgevingen met zo weinig mogelijk licht. Je zal echter snel merken dat hij ook daar veelzijdig is en ook dienst kan doen als projector voor jouw privé-behoeften.

Prijs: 699 euro

Eigenschappen: DLP-projector, schermafmeting van 50 tot 100 inch, Wide XGA 1280 x 800 pixels, 1.000 ANSI lumen, levensduur lamp: 20.000 uren

BenQ X1300i

De BenQ X1300i is de eerste projector van BenQ die specifiek ontworpen is voor gaming. Waar projectoren steeds te kampen hebben met een hoge inputlag heeft BenQ met de X1300i deze weten te reduceren tot 8ms, wat een mooie prestatie is. Dat verhoogt jouw reactiesnelheid aanzienlijk en zorgt ervoor dat je zelfs fast-paced shooters aankan.

Deze projector geeft op 2,87 meter een helder beeld van 100 inch dat tot 150 inch kan worden vergroot zonder kwaliteitsverlies. De standaardresolutie op de X1300i bedraagt 1080, maar er is ook 4K-compatibiliteit aanwezig. Ook is 16:9 standaard de beeldverhouding, maar deze kan in de instellingen worden aangepast. Dankzij zijn 3.000 ANSI lumen en contrastverhouding van 500.000:1 kan je hem gebruiken in ruimtes die zowel volledig donker als beperkt verlicht zijn. Er zijn verschillende modi, zoals RPG, FPS en Sport, die de spelervaring per genre omhoog krikken. Dankzij de 4LED-technologie en HDR krijg je een diepere en meer heldere kleurenweergave, en de ingebouwde audio en Android TV-diensten zorgen ervoor dat je naast een gaming projector ook een uitstekend toestel in huis haalt voor het bekijken van jouw favoriete films en series.

Prijs: 1.299 euro

Eigenschappen: DLP-projector, schermafmeting van 30 tot 300 inch, Full HD 1820 x 1080, 3.000 ANSI lumen, levensduur lamp: 20.000 uren