Ben je uitgekeken op het standaardbericht op je vergrendelingsscherm als je Windows opstart? Je kan er ook voor kiezen om je e-mails of agenda en zelfs het weer, als je dat nodig acht.

Het vergrendelingsscherm is meer dan alleen het beginscherm. Je kan er ook enkele applicaties doen opduiken. Deze functie is bijzonder handig voor mensen die hun computer gebruiken voor werk of studie en die snel toegang willen hebben tot essentiële informatie. Door deze apps in te stellen op je vergrendelingsscherm, verhoog je niet alleen de efficiëntie, maar maak je je computerervaring ook meer gestroomlijnd en gepersonaliseerd.

STAP 1 / Instellingen openen

De gemakkelijkste manier om de Instellingen-tab te vinden is om Start te openen en te zoeken naar Instellingen. Vervolgens hoef je er maar op te klikken en het menu wordt geopend. Als je vaak naar de Instellingen gaat, is het wellicht een goed idee om dit menu aan start vast te maken en wellicht ook aan de taakbalk, zodat je met één enkele klik meteen dingen kan aanpassen.

STAP 2 / Open Vergrendelingsscherm

Als je bij de Instellingen bent, krijg je een hoop opties te zien, maar voor deze workshop ga je op zoek naar het kopje Persoonlijke instellingen. In dit optiemenu kan je, zoals de naam al doet vermoeden, Windows naar jouw smaak inrichten, van de achtergrond tot de kleuren die worden gebruikt in Windows 10/11 en het Vergrendelingsscherm. Klik op de laatste optie.

STAP 3 / Pas de status aan

In dit optiemenu heb je meerdere onderdelen die je kan aanpassen. We beginnen met het belangrijkste: het aanpassen van de status. Iedereen weet dat het vergrendelingsscherm automatisch de tijd en datum aangeeft, maar je kan het ook aanpassen. Als je productief bezig wil zijn, is het wellicht een goed idee om je e-mails te tonen. Als je veel wandelt of fietst, wil je er mogelijk graag het weer zien.

STAP 4 / Foto’s kiezen voor vergrendelingsscherm

Als je de juiste applicatie hebt gekozen voor op het vergrendelingsscherm, dan kan je daarna ook de foto (of foto’s) aanpassen door op het kopje ‘Uw vergrendelingsscherm personaliseren’ te drukken. Windows gebruikt standaard de zogenaamde Windows-spotlight, waardoor er verschillende foto’s van het internet worden gebruikt om als vergrendelingsscherm te dienen. Je kan ook jouw eigen afbeelding kiezen of foto’s als een diavoorstelling doen verschijnen op het vergrendelingsscherm.