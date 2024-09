Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Dat e-readers en tablets het klassieke boek en de papieren krant nog niet helemaal vervangen hebben is logisch. Wie opgegroeid is met printmedia leest toch nog graag op papier. En begrijpelijk: het bladert makkelijker en is zachter aan de ogen. Toch hebben e-readers al een hele weg afgelegd. Anders dan een tablet zijn ze specifiek gericht op boeken en bladen en hebben ze comfortabelere displays. Steeds meer boekenfans raken toch overtuigd van een e-reader. Ze laten je ook toe om op reis te trekken met tientallen (digitale) boeken in je handbagage. Overweeg je er een? Dan wijzen we je in de goede richting in onze koopgids e-readers.

Over schermen gesproken: filmliefhebbers krijgen wellicht pretoogjes als ze horen dat ze een langverwachte prent kunnen bewonderen in een IMAX-cinema. Maar wat maakt de film- en projectietechnologie nu zo indrukwekkend? Onze man dook de archieven in en scheen zijn licht op de ultieme filmbelevenis.

We laten je ook nog even experimenteren met Windows Copilot. De AI-assistent wordt straks een vast onderdeel in Windows, maar is in onze contreien voorlopig enkel via de Edge-browser bereikbaar. We leren je alvast hoe je Copilot het best aanstuurt met gerichte prompts. En dreigt je harde schijf helemaal vol te zitten? Koop dan nog niet onmiddellijk een nieuwe, want een grote kuis met Windows-schijfopruiming kan wonderen doen. Dat en nog veel meer handige tips ontdek je in onze overige workshops.

Veel leesplezier gewenst.

Marijn Ceulemans

Hoofdredacteur