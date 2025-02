Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Voor je doorsnee foto’s en documenten is de cloud tegenwoordig de norm. Op je smartphone worden je beelden via Google of Apple Foto’s meteen ook naar de cloud gestuurd. Maar wat zijn de beste opties als je gratis opslagruimte helemaal vol komt te zitten? Er is altijd een oplossing op maat waarmee je ook de bestanden op je pc of Mac in één keer veiligstelt. Want door rechtstreeks in de cloud werken, omzeil je natuurlijk het risico op een crashende harde schijf. Weet je niet goed waar te beginnen? In onze koopgids helpen we je aan het juiste cloudabonnement.

Ook in het vernieuwde Windows 11 24H2 wordt de cloud nog steviger geïntegreerd. Heb jij de nieuwe features na de update al ontdekt? We loodsen je er doorheen in een handig overzicht. Daarnaast zoomen we ook even in op de steeds terugkerende fascinatie van de mens om robots te creëren die op ons lijken. De eerste mensachtige automaten zijn dan ook veel ouder dan de eerste computers. Tijd voor een korte geschiedenisles en een blik vooruit, nu geavanceerde robotica en artificiële intelligentie de mogelijkheden helemaal opentrekken.

Hoewel technologie doorgaans steeds compacter wordt, geldt dat niet voor de schermdiagonaal van tv’s. Toch heeft niet iedereen plaats voor en joekel van 65 inch. In kleinere salons is een compacte tv vaak aangenamer. We loodsen je doorheen het aanbod, zodat je ongetwijfeld de juiste keuze maakt.

Veel leesplezier.

Marijn Ceulemans

Hoofdredacteur