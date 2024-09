Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Dit is een gesponsord artikel van vidaXL.

Wij Belgen reizen heel wat af. Uit cijfers blijkt dat we zelfs meer reizen dan ooit: In 2023 reisden we maar liefst 23,2 miljoen keer naar het buitenland. Dat is 2,2% meer dan het vorige recordjaar 2019. Met de toenemende populariteit van reizen, worden ook steeds meer Belgen bekend met de mogelijke nadelige gevolgen van het reizen.

Massatoerisme is een hot topic in veel Europese steden. In plekken zoals Barcelona, Malaga, de Canarische Eilanden en Mallorca zijn er zelfs al protesten geweest tegen het massatoerisme. Gelukkig is dit een probleem wat makkelijk te vermijden is. Je kan namelijk simpelweg een vakantie buiten het hoogseizoen boeken of in plaats van Spanje te bezoeken, een vakantie boeken naar een hidden gem zoals Montenegro of Albanië.

Andere problemen zijn weer moeilijker te vermijden. Vliegtuigpersoneel dat je koffer kwijt raakt, je telefoon die snel leegraakt omdat je continue Google Maps open hebt staan en nog veel meer vervelende zaken. Hoewel dit vaak gelukkig kleine problemen zijn, maakt dit ze niet minder vervelend.

Gelukkig heeft de tech een oplossing voor veel van deze problemen. Wij van vidaXL vertellen je in dit artikel precies welke tech onmisbaar is tijdens jouw volgende vakantie naar het buitenland.

Een AirTag of andere smart tracker is onmisbaar

Je kent het wel: je staat bij de bagageband te wachten en jouw koffer is natuurlijk weer de laatste die voorbij komt. Of nog erger, hij komt helemaal niet opdagen. Het is een nachtmerrie voor elke reiziger. Maar gelukkig leven we in een tijdperk waarin tech onze redder in nood is. Enter de AirTag of smart tracker.

Deze kleine gadgets zijn een gamechanger voor iedereen die met spullen sjouwt. Stop er eentje in je koffer en je hebt altijd zicht op waar je bagage uithangt. En nee, je hoeft niet eens een tech-whizz te zijn om het te gebruiken. Het werkt simpel: koppel de tracker aan je smartphone en volg real-time waar je koffer zich bevindt.

En het mooie is, het is niet alleen handig voor je bagage. Denk aan je huurauto die je ergens op een overvolle parkeerplaats hebt geparkeerd. Even de tracker checken en je loopt er zo naartoe zonder uren te zoeken of paniekerig rond te kijken.

Wereldwijd hebben tienduizenden mensen al profijt gehad van deze slimme technologie. Er zijn verhalen van reizigers die dankzij hun tracker hun verloren bagage binnen no-time terughadden. En laten we eerlijk zijn, wie wil er nu aankomen op zijn droombestemming zonder schone kleren?

Maar een kleine tip van de sluier: let op de lokale regelgeving. In sommige landen zijn GPS-trackers aan regels gebonden. Dus voordat je vol enthousiasme je AirTag in elke tas stopt, check even of het mag op je bestemming.

Voorkom een lege telefoon op reis

Stel je voor: je loopt door de smalle straatjes van een onbekende stad, de zon schijnt fel en je hebt geen idee waar je bent. Je grijpt naar je telefoon om Google Maps te openen en… batterij leeg. Paniek!

In het buitenland is je smartphone je beste vriend. Of het nu is om de weg te vinden, een tafeltje te reserveren in dat hippe restaurantje of om een vertaalapp te gebruiken omdat je geen idee hebt wat “calamares” betekent (hint: het zijn inktvisringen). Een lege telefoon is het laatste wat je wil.

Hier komt de powerbank om de hoek kijken. Deze draagbare batterij is je redder in nood als je telefoon het begeeft. Zeker als je een toestel hebt dat na een paar uur al begint te sputteren. Met een goede powerbank hoef je niet halverwege de dag op zoek naar een stopcontact of urenlang naast de oplader te zitten terwijl het leven aan je voorbij trekt.

Kies voor een powerbank met voldoende capaciteit. Je wil immers meerdere keren kunnen opladen zonder dat je zelf de powerbank moet bijtanken. En bonuspunten als je er eentje kiest met meerdere USB-poorten, zodat je ook je tablet of e-reader een boost kunt geven.

Kortom, investeer in een degelijke powerbank en je vakantiedagen verlopen een stuk soepeler. Geen gedoe meer met lege batterijen en verdwalen in onbekende steden. Cheers to that!

Workation? Dan zijn de volgende dingen cruciaal

Het nieuwe werken heeft zijn intrede gedaan en steeds meer Belgen combineren werk met vakantie. Een workation is dé manier om het nuttige met het aangename te verenigen. Maar voordat je je laptop inpakt en richting de zon vertrekt, zijn er een paar zaken om rekening mee te houden.

Essentiële elektronica voor de productieve digitale nomade

Natuurlijk neem je je laptop mee, maar er is meer nodig om echt efficiënt te kunnen werken op locatie. Goede elektronica, zoals die van vidaXL is essentieel. Denk aan een goed toetsenbord. Hoewel de ingebouwde toetsenborden van laptops vaak prima zijn, kan een extern toetsenbord je typsnelheid en comfort aanzienlijk verhogen. Kies er eentje die compact is, zodat het makkelijk in je bagage past.

Een goede muismat en muis zijn ook geen overbodige luxe. Werken op het touchpad van je laptop kan op den duur vermoeiend zijn. Met een ergonomische muis voorkom je RSI-klachten en werk je nauwkeuriger.

Overweeg ook een draagbare monitor. Ja, ze bestaan! Deze slanke schermen kun je eenvoudig aansluiten op je laptop en geven je dat extra scherm dat je gewend bent op kantoor. Ideaal voor multitasken en het overzichtelijk houden van je werk.

En vergeet de ruisonderdrukkende koptelefoon niet. Of je nu in een druk café zit of in een AirBnB met dunne muren, met een goede headphone kun je je volledig concentreren op je werk.

Vergeet het belang van een goede werkplek niet

Naast je elektronica is de omgeving waarin je werkt minstens zo belangrijk. Een comfortabel bureau is essentieel. Check vooraf of je hotelkamer of Airbnb een geschikte werkplek heeft. Een kleine salontafel kan leuk zijn voor een kopje koffie, maar minder ideaal om uren achter te zitten werken.

Natuurlijk licht doet wonderen voor je productiviteit en humeur. Een ruimte met grote ramen zorgt ervoor dat je niet de hele dag in kunstlicht hoeft te zitten. Bovendien is het gewoon fijn om af en toe naar buiten te kunnen kijken en te genieten van het uitzicht.

De stoel waarop je zit is misschien wel het belangrijkste. Een ondersteunende stoel voorkomt rugklachten en zorgt ervoor dat je langere tijd comfortabel kunt werken. Als de beschikbare stoelen niet ideaal zijn, overweeg dan een kussen mee te nemen voor extra ondersteuning.

Tot slot, zorg voor een goede internetverbinding. Niets is zo frustrerend als haperende Zoom-calls of traag ladende websites. Informeer vooraf naar de snelheid en betrouwbaarheid van het wifinetwerk. En als back-up kun je altijd een mobiele hotspot gebruiken.

Kortom, met de juiste voorbereiding en gadgets wordt je workation een succes en kun je met een gerust hart werk en ontspanning combineren.

Kijk overal je favoriete shows, series & sport, zonder beperkingen

Vakantie is dé tijd om te ontspannen en te genieten van je favoriete series, films en sportwedstrijden. Maar hoe zorg je ervoor dat je niets mist, ongeacht waar je bent? Tech to the rescue!

Een E-reader of tablet voor ultieme ontspanning

Een e-reader of tablet is onmisbaar voor de moderne reiziger. Of je nu heerlijk op een strandbedje ligt of in de trein zit naar je volgende bestemming, met deze gadgets heb je altijd entertainment bij de hand. Stream je favoriete series, lees dat boek waar je al maanden aan wilde beginnen of bekijk de highlights van de laatste sportwedstrijden.

Zorg er wel voor dat je voldoende content hebt gedownload voordat je vertrekt, vooral als je naar een plek gaat met beperkt internet. En vergeet niet om je apparaten vooraf volledig op te laden, zodat je onderweg niet zonder stroom komt te zitten.

Een VPN kan belangrijk zijn als je buiten Europa reist

Niets is frustrerender dan erachter komen dat je favoriete show niet beschikbaar is in het land waar je op vakantie bent. Gelukkig is er een oplossing: een VPN. Met een Virtual Private Network kun je je digitale locatie aanpassen, waardoor je toegang krijgt tot content die anders geblokkeerd zou zijn.

Dit is vooral handig als je buiten Europa reist. Veel streamingdiensten hebben regiobeperkingen, maar met een VPN kun je doen alsof je gewoon thuis op de bank zit. Zo mis je geen enkele aflevering van je favoriete serie of die belangrijke sportwedstrijd.

Let wel op dat je een betrouwbare VPN-dienst kiest, zodat je verbinding veilig en snel is. En test het even uit voordat je vertrekt, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Met noise canceling headphones creëer je je eigen bubbel

Reizen kan soms lawaaierig zijn. Of je nu in een vliegtuig zit met schreeuwende kinderen, in een druk café werkt of gewoon wat rust zoekt in je hotelkamer, een noise cancelling headphone is je beste vriend.

Deze koptelefoons filteren omgevingsgeluiden weg, waardoor je volledig kunt opgaan in je muziek, film of werk. Geen afleiding meer van buitenaf en je creëert je eigen serene bubbel, waar je ook bent.

Investeer in een kwalitatief goed model dat comfortabel zit, vooral als je van plan bent het lange tijd te dragen. Je zult merken dat je vakantie er een stuk relaxter door wordt.

Neem het thuisgevoel mee op vakantie met een Chromecast

Wil je in je hotelkamer of AirBnB genieten van je favoriete shows op een groot scherm? Neem dan een Chromecast mee. Deze kleine gadget stelt je in staat om content van je telefoon, tablet of laptop direct naar de TV te streamen.

Het installeren is een fluitje van een cent en voor je het weet kijk je naar je favoriete series alsof je thuis bent. Het is ook ideaal voor gezamenlijke filmavonden met reisgenoten. Vergeet niet om een HDMI-kabel en eventueel een adapter mee te nemen, voor het geval de TV in je accommodatie niet de juiste aansluitingen heeft.

Met deze must-have gadgets weten we zeker dat je een geweldige vakantie hebt, zonder problemen. Tech is er namelijk niet alleen om ons leven thuis makkelijker te maken, maar ook op reis. Dus pak die koffers, geniet van je reis en laat de tech het werk voor je doen!

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.