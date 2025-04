Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Wie al sinds de jaren 90 een Windows-pc heeft, herinnert zich nog de tijden waarin antivirussoftware absoluut noodzakelijk was om veilig het wereldwijde web te verkennen. De laatste jaren zijn de gespecialiseerde programma’s als Norton of Avast wat naar de achtergrond verdwenen. Dat komt voornamelijk door Microsoft Defender, die als vast onderdeel van Windows een uitstekende basisbescherming biedt. Maar soms mag het ook wat meer zijn. In onze koopgids lopen we samen door het aanbod van vandaag.

Een ander artikel waar ik in dit nummer graag naar verwijs is het achtergrondstuk rond digitale manipulatie. Sinds Donald Trump aan zijn nieuwe ambtstermijn als Amerikaans president begon, gebeuren er gekke dingen. En wat te zeggen over zijn knotsgekke rechterhand en Teslabaas Elon Musk? Dit olijke duo lijkt de zaakjes vooral voor zichzelf handig te willen regelen, met grote gevolgen voor de wereldwijde economie. Ook op Musks socialemediaplatform X is het uitkijken voor digitale manipulatie. Gaan we in de VS naar een dictatoriaal regime en moeten we vrezen voor de ontmanteling van de democratie? We laten er ons licht over schijnen.

Zoals je weet zit je bij Clickx ook steeds goed voor eerlijk aankoopadvies. Deze maand bekijken we twee heel verschillende productcategorieën. Met usb-sticks ben je ongetwijfeld meer dan vertrouwd en misschien vraag je je af of ze vandaag nog relevant zijn, nu cloudopslag de norm geworden is. Smartrings zijn dan weer een nieuwe trend waar je wellicht weinig van af weet. We brengen je op de hoogte in onze koopgids en vertellen er meteen bij wat de beste exemplaren van het moment zijn.

Veel leesplezier.

Marijn Ceulemans

Hoofdredacteur