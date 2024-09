Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Een webcam is een essentieel hulpmiddel geworden in ons dagelijks leven, of het nu gaat om videoconferenties op het werk, om in contact te blijven met vrienden en familie of misschien wel tijdens het streamen op het internet. Als je er een wil kopen, zijn er verschillende factoren waar je rekening mee moet houden.

Bij de aankoop van een nieuwe laptop zit een camera vaak al standaard ingebouwd. Helaas is dit iets waar computerfabrikanten vaak op besparen, en laten die camera’s het vaak afweten op vlak van kwaliteit van zowel camera als microfoon. De kwaliteit van het beeld is natuurlijk een van de belangrijkste aspecten van een webcam. Een hogere resolutie betekent over het algemeen een scherper beeld. Een Full HD (1080p) webcam biedt een goede balans tussen beeldkwaliteit en prijs. De meeste hebben dit als minimale kwaliteit. Sommige high-end webcams bieden zelfs een 4K-resolutie aan, voor een nog scherper beeld. Het is van belang om ervoor te zorgen dat de webcam compatibel is met het systeem dat je gebruikt, of het nu Windows, macOS, of Linux is. Controleer ook of de webcam compatibel is met de software die je wilt gebruiken, zoals Zoom, Skype, Microsoft Teams, enzovoort. Daarnaast biedt het bedrijf van de webcam vaak eigen software aan, om bijvoorbeeld de camera-instellingen aan te passen of het beeld op te nemen. Veel webcams worden geleverd met ingebouwde microfoons voor het vastleggen van audio tijdens videogesprekken. Let ook op de kwaliteit van de microfoon en of deze achtergrondgeluiden goed kan filteren voor heldere communicatie. Als audiokwaliteit belangrijk voor je is, kan je ook overwegen om een aparte externe microfoon aan te schaffen.

Ga voor beeldkwaliteit

De producten aangeraden in deze koopgids zijn standaardcamera’s, bedoeld om op of naast je pc te monteren, maar er zijn veel meer mogelijkheden als je een webcam wil kiezen. Allereerst vallen de volgende producten in een midrange tot zelfs hoge prijs, maar je vindt ook webcams van goede kwaliteit voor minder dan 40 euro. Logitech heeft bijvoorbeeld een veel goedkopere versie, de C270, met nog steeds HD-videokwaliteit. Voor mensen die alleen basisfuncties nodig hebben of die een webcam willen voor incidenteel gebruik, kan zo’n model een uitstekende keuze zijn. Als je meer geavanceerde functies, een betere microfoon of een hogere beeldkwaliteit wil, kan het de moeite waard zijn om te investeren in een duurdere webcam. Een nog goedkopere optie om toch te kunnen deelnemen is je eigen smartphone! Op zowel Android en iOS zijn er opties om je telefooncamera te gebruiken om te videobellen via je pc of Mac. Allereerst kan je heel makkelijk deelnemen aan Zoom- of Teamsvergaderingen door de desbetreffende app te downloaden, maar dat is niet altijd handig. Een foute veegbeweging is snel gebeurd, dus is het misschien professioneler om je camera aan te sluiten op je laptop als webcam. Op Android met Windows kan dit met de Telefoonkoppeling-app. Als je telefoon is gekoppeld aan je pc, kan je in de instellingen van je pc van het apparaat een webcam maken. Als je een analoge camera bezit, kan je zelfs die (mits ondersteuning door de fabrikant) gebruiken als webcam! Op Mac en iPhone is hetzelfde mogelijk met Continuity Camera, om gebruik te maken van de camera van je iPhone.

Daarnaast, aan dat duurdere uiteinde van het spectrum, heb je de echte vergaderingscamera’s. Dit zijn webcams die ingezet kunnen worden om een volledige vergaderzaal te filmen, en worden meestal gekocht door bedrijven. Ze bevatten een wijdere camera en microfoons die op ruimere basis geluid kunnen opvangen. Die wordt dan meestal in combinatie met een tv gebruikt, waardoor thuiswerkenden ook kunnen deelnemen aan een vergadering in het echt. Helaas zijn die logischerwijze ook een heel stuk duurder. Uitspringers hierbij zijn de Logitech MeetUp Conference Cam en de Owl Labs Meeting Owl. Die laatste is nog specialer, want die bevat een 360°-camera en wordt in het midden van de tafel geplaatst. Een thuisblijver heeft zo zicht op de volledige vergadering, maar daar betaal je natuurlijk voor, met een prijskaartje van boven de duizend euro. Genoeg andere opties dus, maar een webcam is misschien wel de makkelijkste optie. Die hoef je niet te verplaatsen en telkens opnieuw in te stellen bij een dringende werkvergadering. We zetten de besten even op een rijtje. Nog één tip: het webcamlandschap is niet zo innoverend meer, waardoor deze camera’s wel enkele jaren oud zijn. De prijs bij de volgende camera’s is de adviesprijs op de officiële website, maar vaak zijn ze goedkoper te vinden via andere handelaars.

De beste webcams voor desktop in 2024

Logitech C920 HD Pro

De Logitech HD Pro-webcam biedt een betaalbare oplossing voor gebruikers die meer gedetailleerde beeldkwaliteit willen tijdens videogesprekken en zakelijke bijeenkomsten. De camera biedt een resolutie van 1080p, heldere audio en handige software-opties. Het ontwerp van de C920 is robuust, met een verstelbare arm voor bevestiging aan een monitor of laptop en een ingebouwde tripod voor positionering naast je computer. De webcam is gemakkelijk te monteren en de lange usb-kabel biedt voldoende lengte voor aansluiting op verschillende apparaten. Wat betreft beeld- en geluidskwaliteit, presteert de C920 uitstekend, met heldere en gedetailleerde video’s, zelfs bij weinig licht. Met Logitech Rightlicht zorgt de software automatisch voor ideale lichtomstandigheden. Het stelt automatisch het contrast bij. De ingebouwde microfoons zorgen voor duidelijke audioweergave. Hoewel de bijgeleverde software enkele handige functies biedt, zoals zoomen en bewegingsdetectie, kan deze soms traag en buggy zijn. Toch is de Logitech C920 een topkeuze voor externe webcams op gebied van prijs-kwaliteit.

Adviesprijs: 109 euro – www.logitech.com

Eigenschappen: 1080p, microfoon, USB-A.

Razer Kiyo

Razer staat bekend als hardwareproducent voor zijn focus op het maken van het beste materiaal voor gaming. De Razer Kiyo valt op door de ringlamp. Dat licht zorgt ervoor dat je gezicht veel beter in beeld komt. Met een scherpe 1080p-lens levert deze webcam gedetailleerde beelden in zowel heldere als donkere omgevingen. Helaas wordt de audiokwaliteit belemmerd door een middelmatige microfoon. Het ontwerp van de Razer Kiyo is compact en functioneel, met zijn circulaire vorm. Met een verstelbare arm voor bevestiging aan een monitor en een lange usb-kabel heb je veel vrijheid voor de plaatsing van de camera. Razers Synapse-software stelt gebruikers in staat om de belichtingsinstellingen aan te passen en biedt verschillende beeldpresets, maar de webcam vereist externe software voor streaming of opname. Als beeldkwaliteit prioriteit heeft boven audioprestaties kan de Razer Kiyo een goede keuze zijn. Met zijn ringlight krijgt je gezicht een ware glow-up.

Adviesprijs: 109,99 euro – www.razer.com

Eigenschappen: 1080p, microfoon, USB-A.

Logitech Brio Stream

Logitech richt zich met de Brio Stream op gebruikers die op zoek zijn naar hoogwaardige video- en audiokwaliteit tijdens videogesprekken en livestreams. De camera biedt 4K-beeldkwaliteit en twee omnidirectionele microfoons. Hij heeft een verstelbare clip voor eenvoudige bevestiging op monitoren en laptops. Hoewel de camera indrukwekkende beeldkwaliteit biedt, zijn de accessoires van wisselende kwaliteit. De plastic clip voelt wat goedkoper aan dan de rest van de behuizing. De toegevoegde waarde van de Logitech Brio Stream komt vooral naar voren in de HDR-mogelijkheden, die helpen bij het balanceren van schaduwen en hooglichten, en de verbetering van de algemene videokwaliteit. Met de meegeleverde software Logi Tune kan je het beeld naar keuze bewerken. In vergelijking met andere webcams in dezelfde prijsklasse biedt de Logitech Brio Stream voordelen zoals HDR, soepele framerate en gebruiksvriendelijkheid. Echter betaal je als gebruiker ook voor de superieure ervaring.

Adviesprijs: 269,00 euro – www.logitech.com

Eigenschappen: 4K, microfoon, USB-A

Trust Teza 4K Ultra HD-webcam

De Teza 4K onderscheidt zich door zijn eenvoudige aansluiting en installatie, plug & play-functionaliteit en meegeleverde statief bij het opzetten. Met een indrukwekkende resolutie van 3840 x 2160 pixels en autofocusfunctie levert de webcam een scherp beeld, ondersteund door een ingebouwde duale microfoon voor gemakkelijke audio-opname. Die microfoon is helaas wel zeer gevoelig voor omgevingsgeluiden. Hoewel de Teza een uitstekende beeldkwaliteit biedt en gebruiksvriendelijk is, kan het prijskaartje van 139,99 euro voor sommige gebruikers een struikelblok zijn. In vergelijking met concurrenten zoals Logitech biedt Trust mogelijk minder opties voor beeld- en geluidsinstellingen, wat een minpunt kan zijn voor gebruikers die meer controle willen over hun videobelervaring. Toch heb je hier 4K-kwaliteit aan een lagere prijs dan bij Logitech. Echter, voor de gemiddelde gebruiker die op zoek is naar een eenvoudige manier om de kwaliteit van zijn videocalls te verbeteren, is de Trust Teza een aantrekkelijke optie.

Adviesprijs: 139,99 euro – www.trust.com

Eigenschappen: 4K, microfoon, USB-A