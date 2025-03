Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Mogelijk heb je al van het fenomeen DeepSeek gehoord. Het Chinese AI-bedrijf met een walvis als logo bestaat nog maar sinds maar 2023. Toch heeft het met zijn R1-model in no-time gevestigde waarden als OpenAI (ChatGPT) en Anthropic (Claude) bijgebeend. Dat is toch een beetje eng. De snelle opmars wordt toegeschreven aan DeepSeeks efficiënte benadering van AI-ontwikkeling, waardoor het in staat zou zijn geweest om zo snel op gelijke voet te staan met de grote jongens uit de industrie. Bij OpenAI stellen ze zich dan ook terecht de vraag of DeepSeek zijn walvis niet gewoon uit de visvijver van ChatGPT gehaald heeft en op hun werk voortborduurde. Hebben we hier te maken met Chinese namaak en wat met onze privacy? We bekijken het van naderbij.

Daarnaast hebben we deze maand drie interessante koopgidsen in de aanbieding. Zo zochten we uit aan welke wachtwoordmanager je je vele paswoorden blindelings kan toevertrouwen en welke voordelen een laagprofieltoetsenbord zoal heeft. Verder laten we je ook even kennismaken met vouwbare smartphones en welke modellen momenteel de toon zetten.

Afsluiten doen we zoals altijd met een reeks praktische workshops. Zo kan je deze maand aan de slag met videobewerking in Kdenlive, laten we je zien hoe je veiliger browset in Microsoft Edge en hoe je je persoonlijke gegevens beter kan afschermen.

Veel leesplezier.

Marijn Ceulemans

Hoofdredacteur