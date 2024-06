Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

In onze webbrowser, in Windows, op onze smartphone of in de auto: artificiële intelligentie is vandaag écht overal. Dat het geen modeverschijnsel is, mag intussen wel duidelijk zijn. De focus ligt vaak bij de ethische discussie, die nog een stuk groter wordt wanneer het over creatie gaat: hoe origineel is een verhaal, muzieknummer of kunstwerk nog als er geen mens meer aan de knoppen zit of het penseel vasthoudt? Bij Clickx kijken we graag kritisch naar teksten die door ChatGPT geschreven werden. Als beroepsredacteurs halen we ze er nog altijd moeiteloos uit. Of we ons dan niet bedreigd voelen in onze job? Nee: zolang artificiële intelligentie niet voor zichzelf kan denken, zal er altijd menselijke sturing nodig zijn om meerwaarde te creëren en belangrijker: na te gaan of de informatie die bots uitspuwen wel betrouwbaar is.

Experts waarschuwen al geruime tijd voor de gevaren van AI, maar als je het ons vraagt, dan is technologie nooit iets om bang voor te zijn. Wel blijft waakzaamheid geboden en ligt de grootste uitdaging in het reguleren ervan, zowel technisch als wettelijk. Slagen ingenieurs en beleidsmakers daarin, dan zal artificiële intelligentie onze samenleving de komende decennia in positieve zin transformeren. En daar zijn we, net als onze technologieminnende lezers, ontzettend benieuwd naar. We belichten het fenomeen AI in al zijn facetten in de XTRA van dit dikke dubbelnummer.

Daarnaast hebben we deze maand veel meer in petto, met onze koopgidsen numpadloze toetsenborden en webcams. Verder bekijken we of een slimmer huis je nu echt een serieuze energiebesparing kan opleveren en helpen we je een eindje op weg als er zich een systeemherstel opdringt in Windows.

Veel leesplezier.

Marijn Ceulemans

Hoofdredacteur