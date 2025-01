Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Tablets zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven: steeds vaker slagen ze erin om onze laptops te vervangen. Ze zijn nu eenmaal geschikt voor licht kantoorwerk en niet alleen voor browsen en mailen, ze kunnen tegenwoordig ook vlot overweg met complexere apps waarvoor je vroeger achter je desktop moest gaan zitten. En als je thuis maar één tv hebt, dan kan een betrouwbare tablet verdraaid handig zijn als je smaak in films en series duidelijk verschilt van die van je huisgenoten. Maar hoe koop je de ideale tablet? We gidsen je door het bos van iPads en Androidtablets.

Noem ons een meer controversiële ondernemer dan Elon Musk. Hoewel hij een drijvende kracht is achter technologische innovatie, heeft hij ook een schaduwkant. De zelfverklaarde techgoeroe is niet vies van grootspraak en weet zijn publiek meesterlijk te bespelen als marketeer. In ons achtergrondverhaal duiken we dieper in de wereld van Musk en ontrafelen we de vele lagen van zijn persoonlijkheid en carrière.

Verder gaan we hands-on met de Raspberry Pi 5. We zetten er eentje in elkaar, zodat je de nieuwste versie van deze serie minicomputers kan inzetten voor slimme huisautomatisering of creatieve hobbyprojecten. Of ben je meer bezorgd over de beveiliging van je smartphone? We geven je praktische tips om Android diefstalproof te maken. En denk je aan een iPhone, maar wil je daar niet te veel geld voor op tafel leggen ? We helpen je een Apple-smartphone kopen voor een (spreekwoordelijke) appel en een ei.

Veel leesplezier.

Marijn Ceulemans

Hoofdredacteur