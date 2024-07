Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

De tijd dat Facebook het grootste sociale mediaplatform was, ligt inmiddels ver achter ons. Toch wordt Facebook nog steeds veelvuldig gebruikt en blijft het nuttig voor diverse zaken, waaronder het opzoeken van verjaardagen.

Of je nu snel een verjaardag wilt nakijken of een handig overzicht wilt hebben van alle verjaardagen van je Facebook-vrienden: je vind het makkelijk terug via de verjaardagskalender van Facebook.

Volledige verjaardagskalender Facebook

Met behulp van de verjaardagskalender van Facebook kan je in een duidelijk overzicht alle aankomende verjaardagen bekijken. Zo open je de verjaardagskalender:

Open Facebook Klik in het linkermenu op Evenementen, klik daarna op Verjaardagen

Je krijgt nu een overzicht te zien van recente verjaardagen, aankomende verjaardagen en verjaardagen per maand.

Verjaardagskalender vinden op mobiel

De manier om de verjaardagskalender te vinden in de Facebook-app is recent gewijzigd en er is geen directe toegang meer via een specifieke tab. Toch zijn er nog enkele manieren om de verjaardagskalender van Facebook op je smartphone te vinden:

Zoek naar “Verjaardagen” of “Birthdays” via de zoekfunctie van Facebook.

Ga via je browser naar facebook.com/events/birthdays.

Meldingen voor verjaardagen inschakelen

Standaard krijg je een melding voor mensen die vandaag jarig zijn, maar als je deze functie ooit hebt uitgeschakeld kan je het zo weer inschakelen:

Open Facebook Navigeer naar Instellingen en privacy –> Instellingen Druk onder het kopje Voorkeuren op Meldingen Bij de instellingen voor meldingen klik je op Verjaardagen

Hier kan je kiezen of je meldingen voor verjaardagen wilt krijgen, alsook hoe je de meldingen wilt ontvangen.