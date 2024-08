Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Wil je graag buiten werken met je laptop? We bespreken 5 handige tips om je werkervaring in de frisse lucht optimaal te maken.

De vogels fluiten en het zonnetje schijnt, niets is mooier om dan even buiten te zijn. Maar wat als je jouw laptop wilt (of moet) gebruiken? Dan neem je hem gewoon even mee naar buiten, toch? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, je hebt het vast zelf al wel meegemaakt: Een moeilijk zichtbaar scherm, slechte internetverbinding en de batterij die sneller leegloopt dan verwacht, om maar enkele uitdagingen te noemen.

Deze 5 tips helpen je om comfortabeler buiten te werken met je laptop als de zon schijnt:

1. Zoek een plekje in de schaduw

Een van de makkelijkste manieren om het jezelf wat comfortabeler te maken, is om een plekje in de schaduw te vinden. Direct zonlicht maakt je scherm een stuk minder leesbaar, en je laptop zal ook sneller oververhit geraken. Door in de schaduw te zitten verminder je reflecties en houd je je laptop koeler.

2. Verhoog je schermhelderheid

Zelfs in de schaduw kan het nog steeds lastig zijn om je scherm goed te zien. Een eenvoudige manier om je scherm beter leesbaar te maken, is door simpelweg de helderheid te verhogen.

Toch nog wat extra zichtbaarheid nodig? Dan kan je de modus voor hoog contrast inschakelen. Dat vind je bij de instellingen van Windows bij Toegankelijkheid, onder het kopje ‘Contrastthema’s’. Als je de donkere modus gebruikt, is het ook geen slecht idee om die tijdelijk uit te schakelen.

3. Overweeg een zonnescherm voor je laptop

Als je van plan bent vaker buiten te werken, kan een zonnescherm voor je laptop een waardevolle investering zijn. Een zonnescherm beschermt je scherm tegen direct zonlicht en vermindert reflecties, waardoor je gemakkelijker kunt werken, zelfs op zonnige dagen.

4. Zorg voor stabiel internet

Een goede internetverbinding is essentieel, of je nu binnen of buiten werkt. Vaak is het wifi-signaal buiten heel wat zwakker, of soms heb je zelfs helemaal geen verbinding.

Een persoonlijke hotspot kan dat probleem oplossen, maar echt ideaal is het ook niet. Als je vaker buiten bent, en gebruik wilt maken van het internet, is het beter om te investeren in een sterk mesh-netwerk met 1 of meerdere stations in of dicht bij je tuin.

5. Hou je oplader bij de hand

Wanneer je buiten werkt, heeft je laptop vaak extra energie nodig om de hogere schermhelderheid en hitte te ondersteunen. Je batterij zal wellicht sneller plat gaan dan normaal. Daarom hou je best je oplader bij de hand, of als je geen stopcontact ter beschikking hebt, een powerbank met voldoende uitgangsvermogen en capaciteit.