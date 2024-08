Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Het is flink vervelend als je je wachtwoord van je Windows-laptop of PC niet meer weet. Gelukkig kan je het makkelijk oplossen door je wachtwoord te resetten.

Vrijwel alles is tegenwoordig beveiligd met persoonlijke wachtwoorden, je Windows-apparaat waarschijnlijk ook. Maar goed ook; je wilt natuurlijk niet dat iedereen zomaar aan je persoonlijke bestanden kan. Echter kan het altijd gebeuren dat je zelf je wachtwoord niet meer weet, en zo kan je zelf ook je eigen account niet meer binnen.

Windows wachtwoord resetten

Wat doe je als je je Windows wachtwoord vergeten bent? De methode om je wachtwoord te resetten verschilt afhankelijk van of je een lokaal account gebruikt of een account dat gekoppeld is aan een Microsoft-account. We leggen je hier uit hoe je te werk gaat.

Lokaal account

Als je niet voorbij het aanmeldingsscherm geraakt en al enkele keren een foutief wachtwoord hebt ingevuld, stelt Microsoft voor om je wachtwoord te resetten. Klik hiervoor op Wachtwoord opnieuw instellen op het aanmeldingsscherm. Nadien vul je enkele beveiligingsvragen in om te bewijzen dat je de daadwerkelijke eigenaar bent waardoor je een nieuw wachtwoord kan instellen.

Microsoft-account

Is jouw apparaat verbonden met een Microsoft-account en weet je het wachtwoord niet meer? Dan kun je na een mislukte inlogpoging een verificatiecode laten sturen naar je telefoonnummer of e-mailadres. Op deze manier kan je toch nog toegang krijgen.

Fabrieksinstellingen herstellen

Kom je er met bovenstaande oplossingen nog steeds niet uit? Dan is de laatste optie om je PC opnieuw in te stellen. Let wel op dat alle gegevens waar je geen back-up van hebt, of die niet in de cloud staan, definitief verloren zullen gaan. Probeer dus alsnog een back-up te maken van belangrijke gegevens.

Je PC volledig opnieuw instellen tijdens het opstarten doe je als volgt:

Klik bij het inlogscherm op de aan/uit-knop, houd de shifttoets ingedrukt en selecteer Opnieuw opstarten. Je PC start nu opnieuw op en brengt je naar het menu “Kies een optie”, selecteer Problemen oplossen. Klik op deze PC opnieuw instellen. Kies voor Alles verwijderen om de fabrieksinstellingen terug te zetten.