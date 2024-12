Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

De feestdagen staan voor de deur en de klok tikt door, maar je hebt nog geen cadeau. Geen paniek! Met deze tips bestel je alsnog een persoonlijk en waardevol kerstcadeau.

Dankzij het internet is het makkelijker dan ooit om een kerstcadeau te kopen, maar wat als je gewoonweg niet weet wat je zou moeten kopen? We helpen je op weg aan de hand van deze vragen die je jezelf moet stellen:

1. Voor wie koop je?

Het eerste wat je jezelf moet afvragen, is: voor wie is het cadeau bedoeld? Het maakt een groot verschil of je iets zoekt voor een familielid, vriend, collega, of je partner. Houd rekening met hun:

persoonlijkheid ; als je de ontvanger een beetje kent, weet je misschien ongeveer al waar je de persoon een plezier mee kan doen. Is hij/zij avontuurlijk, of eerder een rustig type?

; als je de ontvanger een beetje kent, weet je misschien ongeveer al waar je de persoon een plezier mee kan doen. Is hij/zij avontuurlijk, of eerder een rustig type? interesses ; heeft de ontvanger een hobby of passie? Dit kan je helpen om te zoeken in een bepaalde categorie.

; heeft de ontvanger een hobby of passie? Dit kan je helpen om te zoeken in een bepaalde categorie. behoeften; waar heeft de persoon in kwestie nu behoefte aan? Is er iets praktisch dat meteen gebruikt kan worden?

Door al eens goed na te denken over de ontvanger, weet je in welke richting je moet gaan zoeken. Bijvoorbeeld: als de persoon houdt van muziek en nog steeds bedrade oortjes gebruikt, kun je denken aan een draadloze koptelefoon of draadloze oortjes.

2. Wat is het budget?

Niet geheel onbelangrijk is het budget. Zijn er afspraken gemaakt rond de prijs van een cadeautje, of heb je vrije keuze? Je wilt natuurlijk niet goedkoop of gierig overkomen, maar anderzijds is het belangrijk om ook niet te veel uit te geven. Op vrijwel alle webshops kan je een prijslimiet instellen, dus doe dit ook.

Cadeautips onder €150

Weet je niet waar je moet zoeken? Denk dan aan dingen die altijd wel van pas zouden kunnen komen zoals:

Opslag

Smartphone-accessoires

Powerbanks

Smarthome-artikelen

BlueBuilt Powerbank 20.000 mAh €39,99 Op voorraad JBL Tune Flex - True Wireless Noise Cancelling Headphone - Zwart €44,00 €61,62 Op voorraad Apple MagSafe Draadloze Oplader 25W 2m €59,00 Op voorraad Apple AirTag - 4 stuks €89,00 €99,00 Op voorraad Philips Hue Play lightbar - wit en gekleurd licht - zwart - 2-pack - basis €102,38 €117,00 Op voorraad Google Nest Hello videodeurbel - Bedraad €133,95 €179,00 Op voorraad Apple AirPods 4 - met reguliere oplaadcase (USB-C) €157,65 Op voorraad

3. Mag het grappig zijn?

Een cadeau moet niet altijd al te serieus zijn. Een grappig cadeau is vaak minder functioneel, maar wel origineel. Het zorgt voor een glimlach, breekt het ijs en maakt de sfeer meteen luchtiger. Extra punten scoren doe je met een cadeau dat gebaseerd is op een inside joke tussen jou en de ontvanger.

XXL Enter-knop (werkt echt)

4. Wat als je het écht niet weet?

Heb je echt geen idee, of is er gewoon te weinig tijd om nog een cadeau uit te kiezen? Dan is een cadeaubon de beste keuze. Het is misschien wat onpersoonlijk, maar wel praktisch.

Als je kiest voor een cadeaubon, zorg dan wel dat je een webshop kiest met voldoende aanbod. De meest voor de hand liggende keuze is een cadeaubon van bol.com.

Cadeaubon bol.com (kerst) €50,00 Op voorraad Cadeaubon Coolblue (kerst) €50,00 Op voorraad

Bonustip: kijk dit na voor je bestelt

Voordat je een kerstcadeau bestelt, is het belangrijk om te controleren of het op tijd bij je aankomt. Je wilt natuurlijk niet zonder cadeau arriveren; door vooraf goed te plannen voorkom je stress. Ook kies je best voor een product met positieve reviews, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Controleer de levertijd : zorg ervoor dat je weet wanneer je pakket aankomt, overweeg desnoods een express-levering.

: zorg ervoor dat je weet wanneer je pakket aankomt, overweeg desnoods een express-levering. Kijk naar reviews: reviews geven je een indicatie van de kwaliteit van het product, kies dan ook iets met voldoende en positieve reviews zodat je geen tijd verliest met retourneren.

