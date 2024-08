Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Ligt je smartphone even niet binnen handbereik en wil je op je pc te weten komen hoe dat geweldige nummer heet dat je eigenlijk wel graag aan je playlist zou toevoegen? Shazammen kan ook op je desktop.

Shazam is al jarenlang de tool bij uitstek om muziek te herkennen wanneer je geheugen even niet meewil. Het is in eerste instantie een smartphone-app, maar er bestaat ook een extensie voor Microsoft Edge en Google Chrome. We laten je zien hoe je die gebruikt. Zo hoef je je smartphone er niet telkens bij te pakken en je kan zelfs onderweg Shazammen met je laptop. Voor deze workshop volgen we de stappen in Google Chrome.

Hoe Shazam gebruiken op PC?

Stap 1 / Shazam installeren en configureren

Open je webbrowser en ga naar de officiële website van Shazam (www.shazam.com). Scrol wat naar beneden tot je ‘Shazam Browser Extension’ tegenkomt. Klik op de knop Chrome Extension (of Edge Extension) en je wordt meteen naar juiste pagina geleid in de Chrome of Edge Web Store. Klik rechts bovenaan op de blauwe knop ‘Toev. Aan Chrome’ om de extensie te installeren.

Je kan ook rechtstreeks via de Chrome Web Store zoeken naar Shazam. De officiële Chrome Web Store-pagina voor Shazam vind je hier.

Stap 2 / Muziek herkennen met Shazam

De extensie werkt als volgt: het muzieknummer dat je wil laten herkennen moet te horen zijn in een tabblad van je browser. Dat kan de muziek zijn in een trailer op YouTube, of een achtergronddeuntje van eender welke website. Van zodra het nummer te horen is, druk je op de Shazam-knop die nu als extensie rechts naast de adresbalk te zien is. In luttele seconden krijg je het resultaat te zien.

Is de Shazam-knop niet zichtbaar? Druk dan op het puzzelstuk icoon rechts naast de adresbalk. Dat geeft je een overzicht van al je geïnstalleerde extensies. Als je wilt dat een extensie altijd zichtbaar is, druk je naast de gewenste extensie op het Pin-icoon.

Stap 3 / Shazam-geschiedenis bekijken op PC

Door in het menu de zwarte pijl onder ‘Shazams’ open te klikken, kan je de geschiedenis bekijken van de nummers die je in je browser al hebt laten herkennen.

Je vindt er ook een koppeling terug naar Apple Music, mocht je over die dienst beschikken. Zo kan je die resultaten bijhouden in een aparte afspeellijst. Druk onderaan in de pop-up op het rode ‘Delete all’ om alle Shazam-resultaten uit je browser te verwijderen.

Shazam als programma?

Voor Windows 10 bestond er destijds een clientversie van Shazam die je dus als programma kon installeren. In september van 2018 werd Shazam opgekocht door Apple. Daardoor werd de oude Windows-app stopgezet. Heb je die nog ergens op je pc staan, dan zal die helaas niet meer werken. Jammer, want met de oude app kon je audioapparaten in Windows, zoals je microfoon, ook laten ‘luisteren’ om nummers te herkennen en het onbekende nummer door je speakers laten afspelen. De extensie beperkt zich nu tot de audio die in het bewuste tabblad van je browser te horen is, maar in de praktijk is dat vaak wel voldoende.

