Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Heb je ooit al eens een ellenlang document moeten doornemen om tot een bepaald antwoord te komen? Die tijd is officieel voorbij, want Copilot doet dat gewoon voor jou. Door het bestand te openen in de Edge-browser, vind je snel het antwoord dat je zoekt.

Copilot is de AI-chatbot van Microsoft, die standaard ingebouwd zit in hun webbrowser, Edge. Die heb je dan ook nodig om de AI-tool te gebruiken. Copilot is ontworpen om jouw documenten te lezen en te begrijpen, waardoor jij je kan concentreren op wat echt belangrijk is. Hij ondersteunt verschillende bestandtypes, zoals een pdf, Word-bestand, Excel-spreadsheet of zelfs een Apple Pages-document. Het beste van alles is dat het hele proces slechts een fractie van de tijd kost die je normaal zou besteden aan het doorzoeken van een document.

Stap 1 / Het bestand openen in Edge

De eerste stap is het openen van het bestand in Edge, de browser van Microsoft. Dit kan op verschillende manieren. Als dit zo ingesteld is, openen pdf’s mogelijk automatisch in Edge. Zoniet, kan je in de Verkenner met de rechtermuisknop op een document klikken en kiezen voor Openen met -> Microsoft Edge. Op Mac werkt de browser ook, en selecteer je het op dezelfde manier in Finder. Naast pdf’s ondersteunt de dienst een heleboel andere documenttypes, zoals Word, Excel, Powerpoint, .txt of zelfs documenten met het Apple pages-formaat. Het document moet minstens 300 woorden bevatten en maximum 20.000, om de assistent te laten werken.

Stap 2 / Copilot openen

Vervolgens moet de AI-assistent geopend worden. In de browser klik je op het blauwe Copilot-icoon in de rechterbovenhoek, net onder het kruisje om te sluiten. Als alternatief kan je ook op CTRL, SHIFT en . tegelijk drukken.

Stap 3 / Documentvragen selecteren

Copilot zal automatisch het document herkennen en inlezen. Je kan klikken op ‘Stel vragen over dit document aan Copilot’ om direct over het document te beginnen praten tegen de chatbot. Als alternatief kan je ook klikken op ‘Belangrijke inzichten genereren vanuit dit document’ om eerst een algemene samenvatting te krijgen over welke info er in het document te lezen valt.

Stap 4 / Je vraag stellen

Vervolgens kan je je vraag stellen over je document aan de chatbot. Dit doe je door onderaan in de zoekbalk je vraag te typen en vervolgens op het vliegtuigje te drukken. Copilot zal enkel antwoorden geven die hij uit het document haalt. Je kan er wel voor kiezen om ook info van het internet te laten verschijnen, door op die desbetreffende knop te drukken.

Privacy

Een terugkerend punt als het over AI gaat, is privacy. Ook hier lijkt het dat die niet écht beschermd is. Microsoft zegt namelijk op zijn site dat “de inhoud van de bestanden die u uploadt, beschikbaar is voor alle gebruikers. Geüploade bestandsinhoud is beschikbaar voor iedereen die met Copilot chat, ongeacht bestandsrechten of toegangscontroles.” AI leert continu uit de input van gebruikers. Laat Copilot dus veiligheidshalve niet los op vertrouwelijke bestanden.

Lees ook: Marktaandeel Windows 11 groeit, maar Windows 10 nog steeds dubbel zo populair