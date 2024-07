Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Google Chrome waarschuwt voortaan wanneer je gevaarlijke bestanden downloadt en brengt je op de hoogte. Het kan zelfs gevaarlijke bestanden in archiefbestanden opsporen.

Het internet blijft een risicogebied: voor je het weet, haal je malware binnen. Dankzij verbeterde antivirusprogramma’s is het risico al flink verminderd. Zelfs gebruikers die hun Windows-pc beveiligen met Microsoft Defender hoeven zich geen zorgen te maken; dit antivirusprogramma behoort tot de top. Toch blijft voorkomen beter dan genezen, en dat is precies de strategie die Google nu toepast met Safe Browsing in Chrome.

Waarschuwingen voor gevaarlijke bestanden

Voortaan waarschuwt Google je wanneer je een potentieel gevaarlijk bestand downloadt, meldt Googles beveiligingsteam in een blogpost. Chrome toont twee soorten waarschuwingen: “Verdachte download geblokkeerd” en “Gevaarlijke download geblokkeerd”, waarbij de laatste melding in rode tekst verschijnt om extra op te vallen.

Google Daarnaast is er een derde melding voor beveiligde archiefbestanden (zoals zip en 7z). Als je deze beveiligingsfunctie hebt geactiveerd, vraagt Chrome om het wachtwoord van het archiefbestand. Na het voltooien van de scan wordt het bestand vrijgegeven. Je kunt ook kiezen voor ‘Toch downloaden’, maar dan wordt het bestand niet gescand op gevaarlijke inhoud.

Verbeteringen voor Safe Browsing

Enhanced Protection beschermt niet alleen de huidige gebruiker, maar ook toekomstige gebruikers die dezelfde site bezoeken of hetzelfde bestand downloaden. Google wil met deze scans zijn Safe Browsing-algoritme optimaliseren. Hiervoor moeten de bestanden die je downloadt, eerst naar Google worden gestuurd. Na de beoordeling worden ze weer verwijderd, aldus Google.

De ‘Enhanced Protection’-functie wordt in eerste instantie uitgerold voor Windows- en macOS-gebruikers van Chrome. Android-gebruikers komen mogelijk later aan de beurt, hoewel Google hierover nog niets heeft bevestigd. Safe Browsing is echter al beschikbaar in de Android-versie van Chrome.