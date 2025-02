Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Dagelijks komen er nieuwe AI-toepassingen op de markt, de ene toepassing nog slimmer, leuker en bijzonderder dan de andere. Heb je er nog nooit meer gewerkt? We gaan aan de slag met de chatbots van OpenAI, Microsoft en Google. In dit artikel beperken we ons tot drie grote spelers op de markt van generatieve. “Waar is Apple dan?” hoor ik je wellicht denken. Welnu, Apple is nog bezig haar AI-oplossingen uit te ontwikkelen en op hun iPhones en iPads te zetten. Gelukkig werken de AI-assistenten (want dat zijn het) gewoon op de apparatuur van Apple.

ChatGPT

Wie het nieuws een beetje volgt kan onmogelijk nooit van ChatGPT hebben gehoord. ChatGPT was de eerste publieke AI-tool ‘voor de massa’; het werd gelanceerd in november 2022. De ontwikkelaar van ChatGPT, OpenAI, heeft sindsdien aan een krachtigere versie gewerkt. Die versie heet ‘4-o’ (de o van omni) en is gratis te gebruiken. ChatGPT werkt prima in de browser, ook op een mobiel apparaat. Er zijn echter ook apps voor. Maar let op: er zijn veel apps van derden die onnodig geld in rekening brengen. Ons advies: gebruik de browserversie, zowel op een desktop of laptop als op een mobiel apparaat. Wil je toch een app installeren, let er dan goed op dat de maker ervan OpenAI is.

Dit is de officiële app van Open AI.

Om ChatGPT te gebruiken volg je deze stappen:

Open je favoriete browser en voer chatgpt.com in de adresregel in. Heb je een Google-, Apple- of Microsoft-account dan hoef je niet nog een extra account bij OpenAI te maken en kan je op Aanmelden klikken. Vervolgens selecteer je een van deze opties:

• Doorgaan met Google

• Doorgaan met Microsoft-account

• Doorgaan met Apple

Een OpenAI-account maken is niet noodzakelijk.

Je hoeft vervolgens enkel de gegevens van de geselecteerde account (gebruikersnaam en wachtwoord) in te voeren en je kan aan de slag; makkelijker kan het niet! Afhankelijk van het ingestelde beveiligingsniveau bij de genoemde bedrijven kan het zijn dat je de aanmeldpoging via tweestapsverificatie moet bevestigen. Je krijgt dan een verzoek om bevestiging op je mobiele telefoon.

Welkom bij ChatGPT.

Beschik je niet over een account bij een van de genoemde drie bedrijven, dan kan je een account bij OpenAI maken. Dat kost niets en is snel geregeld:

Open je favoriete browser en voer chatgpt.com in de adresregel in. Klik op Registreren. Vul je e-mailadres in. Voer een zelfgekozen wachtwoord in; dit moet uit minstens 12 tekens bestaan. Er wordt een bevestigingsmail naar het opgegeven mailadres gestuurd. Controleer je e-mail en klik op de koppeling in het bericht.

Klik op het groene kader met de tekst E-mailadres verifiëren.

Je kan je nu aanmelden met je e-mailadres en het zelfgekozen wachtwoord. ChatGPT vraagt om wat (minimale) aanvullende gegevens (naam en geboortedatum). Vul die in en klik op Akkoord. Je bent aangemeld en klaar om aan de slag te gaan! Wil je meteen aan de slag? Klik dan op een van de voorbeelden op het scherm (die variëren telkens), of typ een opdracht (‘prompt’) in het berichtvak onderin.

Klik op een van de voorbeelden of voer een opdracht in en druk op Enter.

De genummerde onderdelen worden aan het eind van het artikel besproken, in de paragraaf Algemene handigheidjes. Het zijn:

Knop Nieuwe chat. Geschiedenislijst. Promptvak. Menu (met onder andere de mogelijkheid om je af te melden).

Copilot

Om Copilot te kunnen gebruiken hoef je je niet aan te melden – je hebt in principe geen account nodig. Maar dat is niet aan te bevelen, aangezien bijvoorbeeld de geschiedenis van je conversaties dan niet bewaard kan worden. Heb je geen account, volg dan deze stappen:

Surf in je favoriete browser naar copilot.microsoft.com en klik rechts bovenin op Aanmelden. Klik op Aanmelden met een persoonlijk account. Klik in het vervolgescherm op de koppeling Maak er een achter de tekst Geen account? Vul een bestaand e-mailadres van jezelf in; een Microsoft-account hoeft namelijk geen Microsoft-mailadres te zijn. Het staat je echter ook vrij om een nieuw Microsoft-mailadres te maken. Klik in dat geval op Nieuw e-mailadres maken.

Maak als je wilt een nieuw e-mailadres, maar je kan ook prima je bestaande e-mailadres gebruiken.

Kies je de optie om een nieuw e-mailadres te maken, dan kan je kiezen uit een Hotmail- of een Outlook-adres. Wat er voor het apenstaartje staat mag je zelf kiezen, maar het zal wellicht even lastig zijn om een vrij beschikbaar adres te vinden. Ga je geen Microsoft-mailadres maken, vul dan een bestaand e-mailadres in en klik op Volgende. Dat kan bijvoorbeeld je Gmail-adres zijn, of het e-mailadres bij een andere internetaanbieder.

Onafhankelijk van de gekozen optie kan je in de volgende stap een wachtwoord voor je Microsoft-account kiezen. Volg de verdere stappen op het scherm om het instellen van je nieuwe Microsoft-account af te ronden. Is alles gereed, dan kan je je in Copilot, Office en Windows vanaf nu met dit e-mailadres aanmelden.

Heb je al een Microsoft-account? In dat geval sla je de bovenstaande stappen vanaf stap 2 over en voer je na een klik op Aanmelden het e-mailadres en wachtwoord van je Microsoft-account in. Ben je eenmaal aangemeld dan zal rechts op het scherm onder Recente items de geschiedenis van je interacties met Copilot worden getoond. Klik op je initialen (of het poppetje of je profielfoto) voor een menu met twee belangrijke opties: Afmelden – waarmee je wordt uitgelogd van Copilot – en Account beheren, waarmee je op de website account.microsoft.com terechtkomt en allerlei gegevens kan aanpassen en toevoegen, zoals je volledige naam, een profielfoto enzovoort. Hierop gaan we niet verder in.

Ben je aangemeld, dan verschijnen je initialen (of een poppetje of profielfoto) ten teken dat je bent aangemeld. Klik erop om je af te melden of aanpassingen te maken, zoals een profielfoto uploaden en je naam aanpassen. De genummerde onderdelen zijn:

Knop Nieuw onderwerp. Geschiedenislijst. Promptvak. Menu en Afmelden.

In Copilot kan je een gespreksstijl selecteren. Klik op Nieuw onderwerp, blader omlaag en selecteer onder Een gespreksstijl kiezen een van de drie getoonde opties: Creatiever, Gebalanceerder of Nauwkeuriger. Gebruik de eerste optie bij het schrijven van verhalen en dergelijke, de laatste bij onderzoek. De middelste optie is geschikt voor het opzoeken van informatie, zoals recepten en dergelijke.

Gespreksstijl kiezen.

Gemini

Gemini is de AI-assistent van Google en die is alleen te gebruiken met een Google-account. De kans dat je daarover beschikt is overigens wel groot (bijvoorbeeld als je over Gmail beschikt), maar mocht dat niet het geval zijn dan is zo’n account gratis te maken.

Surf in je favoriete browser naar gemini.google.com en klik op Inloggen.

Een Google-account is vereist.

Heb je een Google-account vul de gegevens daarvan dan in en volg de stappen op het scherm. Heb je geen account? Klik dan op Account maken gevolgd door Voor mijn eigen gebruik.

Voer je voor- en achternaam in en klik op Volgende.

Voer je geboortedatum en (optioneel) je geslacht in en klik op Volgende.

Kies hoe je wilt inloggen:

Met een nieuw Gmail-adres; dat kan je nu maken.

Met een bestaand e-mailadres.

In dit voorbeeld selecteren we Een Gmail-adres maken. Klik op Volgende.

Selecteer een van de getoonde opties of klik op Een eigen Gmail-adres maken; in dat geval kan je het adres zelf bepalen. Als je op Volgende klikt en er verschijnt een melding dat het gekozen adres al bestaat, kies dan een andere naam.

Bepaal je eigen Gmail-adres. Het deel achter het apenstaartje is altijd gmail.com.

Kies een wachtwoord voor je nieuwe account en klik op Volgende.

Voer een herstelmailadres in, zodat Google je kan benaderen als je (bijvoorbeeld) het wachtwoord bent vergeten. Tip: dit is wel zo handig. Gebruik daarvoor een al bestaand e-mailadres waar je over beschikt. Klik op Volgende.

Voeg optioneel je telefoonnummer toe en klik op Volgende. Wil je geen telefoonnummer toevoegen, klik dan op Overslaan.

Controleer de gegevens en klik op Volgende als alles in orde is.

Selecteer op welke manier je instellingen wilt maken en klik op Volgende.

Klik na het maken op Bevestigen en ga akkoord met de algemene voorwaarden door op Ik ga akkoord te klikken. Je ziet het, je moet er wat voor over hebben om Gemini te kunnen gebruiken. Maar na de laatste klik kan je toch echt aan de slag!

Gemini in actie.

