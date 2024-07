Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Windows 11 wint steeds meer terrein, maar Windows 10 blijft veruit de meest gebruikte versie, ondanks het naderende einde van de software-ondersteuning.

Windows 11 is momenteel in gebruik op 29,7% van alle Windows-pc’s, wat een stijging is van 2 procentpunten vergeleken met mei. Ondanks deze groei blijft Windows 10 veruit het meest gebruikt met een marktaandeel van 66,04%, meer dan het dubbele van zijn opvolger.

Microsoft probeert te overtuigen

Microsoft probeert actief gebruikers te overtuigen om over te schakelen naar Windows 11, maar toch zal niet iedereen mee op die kar springen. Er worden regelmatig bugs gemeld na updates van Windows 11, en bovendien kan niet iedereen zomaar upgraden: er zijn specifieke hardware-vereisten om de overstap te kunnen maken.

Lees ook: Windows 11 activeert OneDrive-back-ups, ook als je er niet om vraagt

Als je huidige Windows 10-computer nog goed werkt, is er momenteel eigenlijk geen dringende reden om te upgraden. Vanaf eind volgend jaar zal Microsoft de ondersteuning voor Windows 10 stopzetten, wat betekent dat het besturingssysteem geen beveiligingsupdates meer ontvangt. Dat kan leiden tot potentiële veiligheidsrisico’s, omdat je pc kwetsbaarder wordt voor nieuwe bedreigingen en malware. Dan wordt het dus wel écht tijd tot om over te schakelen.

De kans is groot dat het marktaandeel van Windows 10 volgend jaar dus sneller zal afnemen, wanneer de ondersteuning definitief wordt stopgezet. Dat gebeurde ook toen de ondersteuning voor Windows 7 werd stopgezet.

Windows 12 al in zicht

De integratie van AI (artificiële intelligentie) in Windows, met name het Copilot+ programma, kan de overstap naar Windows 11 versnellen. De vraag blijft echter hoe lang Microsoft de AI-transitie binnen Windows 11 zal voortzetten, aangezien Windows 12 al in zicht is en ergens in 2025 wordt verwacht.