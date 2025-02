Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Microsoft trekt definitief de stekker uit de mogelijkheid om Windows 11 te installeren op niet-ondersteunde pc’s. De eerder gedoogde omweg via een registeraanpassing is stilletjes uit de officiële documentatie verdwenen.

Strenge hardware-eisen zonder uitzonderingen

Sinds de lancering van Windows 11 in 2021 waren gebruikers in staat om de strikte systeemvereisten (zoals de verplichte aanwezigheid van TPM 2.0 en een ondersteunde processor) te omzeilen met een registerhack. Microsoft waarschuwde destijds voor mogelijke stabiliteitsproblemen, maar gaf de methode toch publiekelijk vrij. Nu is die optie echter uit de ondersteuningspagina’s verwijderd.

Hoewel de truc voorlopig nog steeds werkt, is de boodschap duidelijk: Microsoft ontmoedigt het gebruik van Windows 11 op niet-ondersteunde hardware en laat in geen enkel officieel document meer weten hoe dit mogelijk is.

Nieuwe pc of terug naar Windows 10

De timing van deze wijziging is opvallend, aangezien Windows 10 vanaf 14 oktober 2025 niet meer ondersteund wordt en geen officiële updates meer krijgt. Microsoft zet gebruikers steeds meer onder druk om over te stappen op Windows 11, bij voorkeur op een nieuw toestel. Grote hardwarefabrikanten zoals Dell en AMD ondersteunen deze aanpak, aangezien dit de verkoop van nieuwe systemen stimuleert.

Voor wie Windows 11 al via de omweg op een oudere pc installeerde, heeft Microsoft een duidelijke aanbeveling: maak de installatie ongedaan en keer terug naar Windows 10. Daarmee wordt het steeds moeilijker om zonder compatibele hardware bij te blijven met het nieuwste besturingssysteem.