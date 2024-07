Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Elke maand gaat de redactie op zoek naar de leukste én beste apparaten in technologieland. Deze toppers kan je blindelings aanschaffen.

HP Spectre x360

De HP Spectre x360 presteert op zoveel vlakken uitstekend dat je bijna het hoge prijskaartje over het hoofd ziet. Het oleddisplay is indrukwekkend, de behuizing combineert stevigheid met lichtheid, het touchpad is royaal bemeten en het toetsenbord typt bijzonder prettig. Zowel de batterijduur als de prestaties stellen niet teleur. Het struikelblok? De connectiviteit, met slechts twee usb-c-poorten en één traditionele usb-poort. Het iconische Spectre-ontwerp is even fraai als altijd. De koperen afwerking ziet er prachtig uit en de laptop voelt solide aan. Desondanks weegt de HP Spectre x360 (2023) slechts 1,36 kg. De achterste hoeken van zowel de boven- als onderzijde zijn opnieuw vormgegeven en aan de onderkant bevinden zich een usb-c-poort en een audio-aansluiting die hem nog iets praktischer maken.

www.hp.com

Adviesprijs: vanaf 1.000 euro (afhankelijk van configuratie)

LG B3

Nu de prijzen zijn gezakt, is de LG B3 een voordelige keuze voor een nieuwe oled-tv, zonder in te leveren op beeldkwaliteit of gamingprestaties. De tv biedt diepzwarte tinten en levendige kleuren dankzij Dolby Vision HDR, maar de helderheid kan beter in vergelijking met andere modellen, zoals de LG C3 en Samsung S90C. Met LG’s Game Optimizer is de B3 ideaal voor gaming, hoewel de 4K-resolutie en verversingssnelheid van 120 Hz en andere functies slechts op twee van de vier poorten beschikbaar zijn. Het geluid is middelmatig en de standaard voelt wat goedkoop aan. Desondanks blijft de LG B3 een aantrekkelijke optie voor een betaalbaar oled-scherm. De LG B3 is beschikbaar in een schermdiagonaal van 55, 65 en 77 inch.

www.lg.com

Adviesprijs: 1.169 euro (55 inch)

OPPO A58

Als snelladen en een betaalbare prijs belangrijk voor je zijn, kan je de OPPO A58 overwegen. Met een 5.000mAh-batterij en de meegeleverde 33W-snellader laad je de telefoon binnen een halfuur voor de helft op. Het FHD-scherm is scherp voor deze prijsklasse, hoewel het een refresh rate van slechts 60 Hz heeft. Het matzwarte design met glinsterende afwerking maakt dat de A58 duurder oogt dan zijn prijs doet vermoeden. Echter, de software, prestaties en camera van de OPPO A58 laten te wensen over. De MediaTek Helio G85-chip uit 2020 is niet ideaal voor gaming en de telefoon opent apps trager en ondersteunt geen 5G. De 50MP-camera presteert redelijk bij daglicht maar teleurstellend in de avond. De videokwaliteit is matig in alle lichtomstandigheden. Hoewel de adviesprijs van 249 euro hoog is gezien deze beperkingen, is de telefoon nu al voor minder dan 200 euro verkrijgbaar.

www.oppo.com

Adviesprijs: 200 euro

Sony WH-CH520

Als je een betaalbare Sony-koptelefoon zoekt zonder de hoge prijs van topmodellen zoals de Sony WH-1000XM4, dan is de Sony WH-CH520 een uitstekend alternatief. Deze koptelefoon combineert een goede audiokwaliteit met een aantrekkelijke prijs en een lange batterijduur, zonder dat je alle essentiële functies mist. Hoewel het een on-earmodel is (wat kan leiden tot meer omgevingsgeluid en mogelijk minder comfort bij langdurig gebruik) blinkt hij uit dankzij een batterijduur van 50 uur en een snelle oplaadfunctie. Een nadeel is het ontbreken van een 3,5mm-poort, wat beperkingen oplegt als de batterij leeg is. Je zal hem dus niet met de kabel kunnen aansluiten op je pc of smartphone.

www.sony.com

Adviesprijs: 45 euro

App van de maand: Google PhotoMath

Platform: Android, iOS

In een wereld waar technologie en onderwijs steeds meer vervlochten raken, slaat PhotoMath een brug tussen leren en digitale hulpmiddelen. Deze app belooft niet alleen het juiste antwoord te geven op wiskundige vraagstukken, maar biedt ook de stap-voor-stap uitleg die essentieel is voor het leerproces. Met zijn intuïtieve interface maakt PhotoMath het gemakkelijk voor gebruikers van alle leeftijden om direct aan de slag te gaan. Het enige wat je hoeft te doen, is de camera van je smartphone richten op het wiskundige probleem. De app herkent snel de opgave en biedt een oplossing. Dit proces is niet alleen snel, maar verrassend nauwkeurig. Waar PhotoMath echt schittert, is in zijn educatieve waarde. In plaats van simpelweg antwoorden te verstrekken, leidt de app gebruikers door de probleemoplossende stappen. Dit bevordert een dieper begrip van wiskundige concepten, wat cruciaal is voor duurzaam leren. De app dekt een breed scala aan wiskundige gebieden, van basisrekenen en algebra, tot meer geavanceerde onderwerpen zoals driehoeksmeetkunde. Het enige werkpunt is dat de app moeite heeft met slecht leesbare handschriften. Duidelijk schrijven is dus de boodschap.

Prijs: gratis (Photomath Plus-abonnement voor 9.99 euro per maand/69,99 euro per jaar)