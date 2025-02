Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Microsoft heeft een belangrijke update voor Excel aangekondigd: via Copilot wordt het mogelijk om gegevens automatisch te importeren en te analyseren. De AI-functie haalt informatie op uit zowel openbare als interne bronnen, waardoor handmatige invoer grotendeels overbodig wordt.

Automatische data-import

Copilot in Excel kan publieke gegevens zoals statistieken van websites ophalen en toont daarbij de oorspronkelijke bron. Daarnaast kan de AI informatie extraheren uit interne documenten, zoals Word-, PowerPoint- en Excel-bestanden, maar ook pdf’s en bestanden op een lokaal netwerk verwerken. Microsoft belooft dat deze functie “het volledige proces van gegevensverzameling en -analyse sneller en intuïtiever maakt.”

Beschikbaarheid en gebruik

Op dit moment is de update enkel beschikbaar voor Insiders met een Copilot-licentie op Windows (Excel-versie 2503) en Mac (Excel-versie 16.87). Microsoft bevestigt dat de webversie binnenkort volgt. Gebruikers kunnen Copilot activeren via het Home-tabblad en in natuurlijke taal vragen om specifieke data te importeren of te analyseren.

Microsoft geeft enkele voorbeelden van prompts, zoals:

“Zoek een lijst van 15 Spaanse woorden op intermediair niveau met hun vertaling.”

“Toon mij de vergaderingen en taken van volgende week in een tabel.”

Beperkingen en toekomstige verbeteringen

Voorlopig kan Copilot geen gegevens uit een Excel-werkmap combineren met externe bronnen in één opdracht. Ook moet geïmporteerde data correct geformatteerd zijn als een Excel-tabel en in de cloud worden opgeslagen om automatisch bijgewerkt te blijven. Microsoft blijft de functionaliteit verder uitbreiden, maar deze update is alvast een grote stap in de automatisering van dataverwerking in Excel.

