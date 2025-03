Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Microsoft heeft een update uitgerold die een einde maakt aan het bizarre printerprobleem dat sommige gebruikers trof na een eerdere Windows-update. Door een fout in de update begonnen printers willekeurige tekens en IPP-protocolheaders af te drukken in plaats van het gevraagde document.

Wat was het probleem?

De oorzaak lag bij een Windows-update die eind januari werd uitgerold. Tot nu toe konden IT- en systeembeheerders het probleem omzeilen met een Known Issue Rollback (KIR), waardoor de getroffen update werd teruggedraaid. Voor gewone gebruikers was dat geen eenvoudige oplossing, waardoor zij moesten wachten op een officiële fix.

Optionele update nu beschikbaar

Microsoft heeft nu een definitieve oplossing gelanceerd in de vorm van update KB5053657, die voorlopig beschikbaar is als optionele update voor Windows 11 23H2.

Gebruikers van Windows 11 24H2 krijgen de fix op 27 maart .

krijgen de fix op . In april wordt de update automatisch uitgerold als onderdeel van de Patch Tuesday-updates, zodat alle gebruikers de oplossing ontvangen.

Wie het probleem snel wil verhelpen, kan de update dus handmatig installeren via Windows Update.

