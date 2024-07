Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Lezer Bernard bezorgde ons de volgende vraag: “Ik gebruik twee pc’s met Windows 11 en draai het besturingssysteem ook op mijn laptop. Sinds de update van Windows 10 naar Windows 11 kan ik niet meer printen vanop mijn desk- en laptop, naar de pc die via de usb verbonden is met de printer. Mijn printer is een Brother DCP 1510. Op de laptop en de andere pc zie ik de printer in de Verkenner, maar printen lukt niet. Hoe los ik dat op?”

Je probleem kan verschillende oorzaken hebben. We geven je alvast de belangrijkste stappen die je kan volgen om het op te lossen. Allereerst controleer je best de deelinstellingen. Ga naar de pc waaraan de Brother-printer is verbonden. Open het Configuratiescherm en ga naar Apparaten en printers. Zoek de Brother DCP 1510 printer, klik er met de rechtermuisknop op en kies Eigenschappen. Ga naar het tabblad Delen en zorg ervoor dat de printer gedeeld is en een eenvoudige naam heeft (bijvoorbeeld “BrotherPrinter”). Vervolgens kan je nagaan of netwerkdetectie ingeschakeld is. Op de pc waaraan de printer is verbonden, ga je naar Instellingen > Netwerk en internet > Netwerkcentrum. Klik op Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen. Zorg ervoor dat Netwerkdetectie inschakelen is geselecteerd. Daarnaast kan nagaan of er geen firewall- of beveiligingssoftware is die het delen van de printer blokkeert op de pc waaraan de printer is verbonden. Je kan tijdelijk de firewall of beveiligingssoftware uitschakelen om te zien of dit het probleem oplost.

Tot slot kan je de printer opnieuw proberen installeren op de andere pc’s. Ga op die machines naar Instellingen > Apparaten > Printers en scanners. Klik op Een printer of scanner toevoegen en volg de instructies om de Brother DCP 1510 printer opnieuw te installeren. Zorg ervoor dat je ook de nieuwste stuurprogramma’s voor de Brother DCP 1510 printer hebt geïnstalleerd op alle pc’s.

Wil het printen nog niet lukken? Dan kan je tot slot de printerspoolerservice controleren. Open “Services.msc” door op de Windows-toets + R te drukken, typ “services.msc” en druk op Enter. Zoek naar “Print Spooler” in de lijst met services, klik er met de rechtermuisknop op en kies “Starten” als deze niet actief is. Als geen van bovenstaande tips soelaas bracht, dan neem je best contact op met de klantendienst van Microsoft (of Brother) of schakel je een lokale techneut in.

