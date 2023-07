Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

“Mijn e-mails via Outlook (Microsoft 365) lopen niet automatisch binnen op mijn laptop. Op mijn smartphone (via Proximus Mail) komen alle nieuwe berichten wél automatisch binnen. Vreemd genoeg moet ik op mijn laptop steeds eerst een e-mail verwijderen vooraleer hij synchroniseert. Ik heb al eens grote schoonmaak gehouden in oude e-mails en deze verwijderd, maar zonder resultaat. Hoe los ik dit op?“

Van Eddy

Er zijn verschillende stappen die je kan ondernemen. Om te beginnen controleer je best of Outlook is ingesteld om automatisch e-mails op te halen. Klik op het tabblad Verzenden/ontvangen in de menubalk bovenaan het scherm. Klik op Verzenden/ontvangen groepen en selecteer Verzend-/Ontvanginstellingen. Controleer of het selectievakje bij Automatisch verzenden/ontvangen om de x minuten is ingeschakeld en stel het interval in op een waarde die geschikt is voor jou. Daarnaast kan je nagaan of de synchronisatie-instellingen correct zijn geconfigureerd. Klik op Bestand in de menubalk bovenaan het scherm. Klik op Opties en selecteer Geavanceerd. Controleer of de optie Sta toe dat de map automatisch wordt bijgewerkt is ingeschakeld onder de sectie Outlook-gegevensbestandsopties.

Verder kan je proberen of het helpt om je e-mailaccount te verwijderen en opnieuw toe te voegen. Klik op Bestand in de menubalk bovenaan het scherm en kies voor Account toevoegen, onder de sectie Accountgegevens. Volg de instructies om je e-mailaccount opnieuw toe te voegen aan Outlook. Tot slot kan je nog nagaan of er updates beschikbaar zijn voor Outlook. Klik op Bestand, Office-account en Bijwerkopties. Kies voor Nu bijwerken om updates te installeren, als die er zijn. Als geen van deze stappen het probleem oplost, is het mogelijk dat er een technisch probleem is met de e-mailserver of met de instellingen van je e-mailaccount. In dat geval kan je contact opnemen met de technische ondersteuning van Microsoft of van je e-mailprovider voor verdere hulp.