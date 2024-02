Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Lezer Luc bezorgde ons de volgende vraag: “Als ik in mijn OneDrive een Word-document upload vanaf mijn lokale pc, dan gaat er een deel van de opmaak verloren (o.a. tabs en horizontale lijnen). Is dit te verhelpen?”

Het verlies van opmaak bij het uploaden van een Word-document naar OneDrive kan verschillende oorzaken hebben. Je kan een aantal dingen proberen om die te verhelpen. Om te beginnen kan je je lokale bestand controleren. Zorg ervoor dat het Word-document op je lokale pc correct is opgemaakt en de opmaak intact is voordat je het uploadt naar OneDrive. Gebruik je de nieuwste versie van Word? Oudere versies kunnen problemen veroorzaken bij het behouden van opmaak bij het uploaden naar de cloudversie in OneDrive. Als je Word-document specifieke opmaak bevat, is het raadzaam om het op te slaan in het nieuwste .docx-formaat. Dit bestandstype behoudt doorgaans de opmaak beter dan oudere formaten zoals .doc. Je kan ook nog de weergave-instellingen in OneDrive controleren, want soms kan OneDrive de weergave van documenten aanpassen voor online weergave. Controleer of die de oorzaak zijn van het verlies van opmaak. Als geen van al die dingen helpt en de opmaak van cruciaal belang is en je deze wil behouden, kan je overwegen om het Word-document naar pdf te converteren voordat je het naar OneDrive uploadt. PDF-bestanden behouden hun opmaak over het algemeen beter wanneer je ze in andere toepassingen opent.