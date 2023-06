Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Smartwatches beloven dat ze naast je hartslag ook je bloeddruk en -saturatie kunnen meten. Is dat dan nauwkeurig?

Van Leo

Het klopt dat de betere smartwatches tegenwoordig de zuurstofsaturatie in je bloed kunnen meten. Hartslagmeting (zoals onder meer bij Polar) bestaat al ruim 20 jaar. Daarvoor moest je wel een borstband dragen en die technologie is intussen overbodig geworden. Zowat elk slim horloge dat je hartslag meet, zal dat ook vrij nauwkeurig doen. De laatste jaren kwam daar zuurstofsaturatie (SpO2) bij. De nieuwste techniek bij smartwatches heet fotoplethysmografie. Dat is een duur woord voor een vrij simpel proces, waarbij smartwatches groen licht door je pols heen stralen. Dat licht wordt voor een stuk geabsorbeerd door het rode bloed onder je huid en deels gereflecteerd. Zo kom je tot een heel accurate hartslag- en bloeddrukmeting.

De betere sensoren kunnen via dezelfde techniek je zuurstofsaturatie meten. Maar wanneer je dagelijks je bloeddruk nauwgelet wil opvolgen, zouden we eerder een gespecialiseerde fabrikant aanraden uit de medische sector, zoals Omron, dat speciale bloeddrukhorloges heeft. Uit een studie in 2021, van de Universiteit van Sao Paolo bleek dat de Apple Watch Series 6 ook wel betrouwbaar was in het verzamelen van SpO2-gegevens. In elk geval zouden we even te rade gaan bij je dokter of specialist. Ook zij hebben intussen al wat ervaringen met smartwatches.

