Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

“Ongeveer 2 maanden geleden begon de draadloze muis van mijn laptop plots met sprongetjes te bewegen en niet langer vloeiend, zoals daarvoor. Ik heb dan een andere usb-poort geprobeerd, een nieuwe muis gekocht en een andere muis met draad aangesloten, maar helaas: het probleem is er nog altijd. Ik word er hopeloos van. Kunnen jullie mij helpen? De laptop is een ACER Aspire ES 15“- Van Roger

Als verschillende muizen dienst weigeren, dan staat het zo goed als vast dat het probleem bij je laptop zit of in de communicatie met Windows. Wat je nog kan proberen: je muisdrivers updaten. Die vind je op de website van de fabrikant. Ook de drivers van je laptop kan je naar de nieuwste versie brengen, in de hoop dat het daarmee opgelost kan. Aangezien je bekabelde muis hetzelfde gedrag vertoont, kunnen we interferentie van draadloze signalen al uitsluiten.

Daarnaast is het mogelijk dat malware of virussen je laptop beïnvloeden en de muisprestaties verstoren. Voer een grondige virusscan uit om te controleren op eventuele infecties. Blijft het probleem zich voordoen nadat je dit allemaal probeerde, dan gaat het in het slechtste geval om een hardwareprobleem van je laptop of de usb-poorten. In dat geval kan het nodig zijn om je laptop door een professional te laten controleren en repareren. Maar voordat je kosten gaat maken, contacteer je best eerst de klantendienst van Acer. Wie weet gaat het om een probleem dat bij hen bekend is en mogelijk kan je nog terugvallen op een (gedeeltelijke) garantie.

Heb jij ook een prangende vraag voor onze redactie? Stel ze dan in het Vragenvuur.