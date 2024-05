Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Kan ik een WPS-bestand van het vroegere Microsoft Works nog converteren naar moderne versies van Word of Excel?

Van Emeric

Het is zeker nog mogelijk een WPS-bestand om te zetten naar een Word- of Excelbestand. Dat kan op verschillende manieren. Om te beginnen zijn er heel wat online hulpmiddelen die WPS-bestanden kunnen converteren. Handige tools zijn ZAMZAR, Online Converter en Smallpdf. Ga naar een van die websites, selecteer het WPS-bestand dat je wilt converteren en kies het gewenste bestandsformaat (bijvoorbeeld Word of Excel). Klik vervolgens op ‘converteren’, waarna je het omgezette bestand kan downloaden. Een WPS-bestand kan je ook gewoon opslaan als docx of xlsx in Microsoft Word of Excel.

In Word, bijvoorbeeld, kan je het WPS-bestand openen en vervolgens kiezen voor ‘Opslaan als’ en dan selecteren dat je het wilt opslaan als een ‘Word-document’ (docx). In Excel kan je dezelfde procedure volgen om het WPS-bestand op te slaan als een Excel-bestand (xlsx). Beschik je niet over Microsoft Office, dan zijn er andere programma’s die WPS-bestanden kunnen openen en opslaan in andere formaten. LibreOffice en OpenOffice zijn twee voorbeelden van gratis kantoorsoftware die compatibel zijn met WPS-bestanden en deze kunnen opslaan in andere formaten.

Tot slot zijn er nog specifieke programma’s die zijn ontworpen om bestanden van Microsoft Works te converteren. Een voorbeeld is ABC Amber Text Converter, dat WPS-bestanden kan openen en opslaan in verschillende formaten, waaronder Word en Excel. Hoewel de bovenstaande methoden over het algemeen effectief zijn, is de conversie niet altijd perfect. Mogelijk moet je nog wat zaken aanpassen om het gewenste resultaat te bereiken.